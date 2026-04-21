Meta Layoffs : AI आणि ऑटोमेशनचा दबाव वाढला! Meta मध्ये मोठ्या बदलांची सुरुवात; नव्या प्लॅनमध्ये ८,००० नोकऱ्या धोक्यात

एकेकाळी टेक कंपनीत नोकरी म्हणजे सुरक्षित भविष्यासारखं वाटायचं. पण आता परिस्थिती बदलत चालली आहे. मेटा (Meta Platforms) मध्ये होणाऱ्या मोठ्या नोकरकपातीच्या बातमीमुळे पुन्हा एकदा सगळ्यांचं लक्ष वेधलं आहे आणि यामागचं मुख्य कारण म्हणजे आर्टिफिशिअल (Artificial Intelligence) कडे वाढता कल..मिळालेल्या माहितीनुसार, २० मेपासून पहिल्या टप्प्यात जवळपास ८,००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याची तयारी सुरु आहे. हा फक्त सुरुवातीचा टप्पा असून पुढील काही महिन्यांत आणखी कपाती होऊ शकते असं सांगण्यात आलं आहे. सध्या कंपनीत बदल सुरू आहेत. काही टीम्समध्ये बदल केले जात आहेत, तर काही कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या विभागात हलवलं जात आहे.यामुळे सगळ्याच कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाणार असं नाही. काहींना कंपनीच्या Meta Small Business या नव्या विभागात कामासाठी पाठवलं जात आहे. त्यामुळे ही फक्त नोकरकपात नाही, तर कंपनी आपला कामाचा फोकस बदलत आहे, हे दिसून येतं..याआधीही कंपनीने थोड्या-थोड्या प्रमाणात नोकर कपात केली होती. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये AI विभागातल्या जवळपास ६०० जणांची कपात झाली होती. त्यानंतर मार्च २०२६ मध्ये फेसबुक Facebook, रिक्रूटिंग, सेल्स आणि इतर विभागांमधूनही काही कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आलं होतं.या पार्श्वभूमीवर मे महिन्यात होणारी कपात खूप मोठी मानली जात आहे. याची तुलना कंपनीच्या २०२२–२०२३ मधील "Year of Efficiency" या टप्प्याशी केली जात आहे, ज्यामध्ये सुमारे २१,००० कर्मचाऱ्यांना कमी करण्यात आलं होतं..दरम्यान, फक्त Meta नाही तर संपूर्ण टेक क्षेत्रात अशीच परिस्थिती दिसत आहे. Atlassian आणि Snap Inc. यांसारख्या कंपन्यांनीही अलीकडे मोठ्या प्रमाणात नोकरकपात केली आहे. या कंपन्या खर्च कमी करून AI, ऑटोमेशन आणि कमी कर्मचाऱ्यांवर चालणाऱ्या कामकाजाकडे वळत आहेत.एकंदरीत, टेक इंडस्ट्रीमध्ये "lean operations" आणि AI-केंद्रित धोरणामुळे रोजगाराच्या स्वरूपात मोठे बदल होताना दिसत आहेत.