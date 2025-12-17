NASA Scientist Salary: NASA मध्ये संशोधन शास्त्रज्ञाला किती पगार मिळतो; जाणून घ्या सुविधा काय आहेत?

Benefits and Perks for NASA Employees: अंतराळ विज्ञानात करिअर करण्याचे स्वप्न अनेक विध्यार्थीचे असते. यासाठी ते नेहमी मेहनत घेत असतात. सतत काही ना काही संशोधन करीत असतात. परंतु अनेक तरुणांच्या मनात नेहमी एक प्रश्न येतो..तो म्हणजे NASA मध्ये काम करणाऱ्या रिसर्च सायंटिस्टला किती पगार मिळतो आणि तो आयएसआरओ(ISRO ) पेक्षा जास्त असतो का? त्याचबरोबर कोणकोणत्या सुविधा मिळतात? भारताची आयएसआरओ (ISRO) आणि अमेरिकेची नासा(NASA) ,ही दोन्ही जगातील प्रसिद्ध अंतराळ संस्था आहेत. चला तर जाणून घेऊयात यासंबंधित काही खास माहिती.New Year Trip: नवीन वर्षात स्वस्तात फिरायचंय? मग मुंबईकरांनो 'ही' मस्त ठिकाणं नक्की एक्सप्लोर करा.NASA म्हणजे काय?नासा म्हणजे नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस अॅडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकन सरकारची एक अंतराळ संस्था. येथे संशोधन शास्त्रज्ञ, अभियंते, अंतराळवीर आणि तांत्रिक तज्ञ काम करतात. नासामधील संशोधन शास्त्रज्ञाचे काम नवीन मोहिमांचे नियोजन करणे, अवकाश-संबंधित प्रयोग करणे आणि नवीन तंत्रज्ञान विकसित करणे आहे..नासा (NASA) मधील संशोधन शास्त्रज्ञांचा पगार किती?नासामधील संशोधन शास्त्रज्ञांचे पगार अमेरिकन सरकारच्या वेतन प्रणालीनुसार निश्चित केले जातात आणि ते तीन डॉलर्समध्ये दिले जातात.एका नवीन संशोधन शास्त्रज्ञाला ७०,००० ते १,५०,००० डॉलर्सचा सामान्य वार्षिक पगार मिळू शकतो.भारतीय रुपयांमध्ये त्याची किंमत सुमारे ५८ लाख ते १.२५ कोटी रुपये असेल.अनुभव वाढत असताना आणि वरिष्ठ पदावर पोहोचल्यानंतर पगारात आणखी वाढ होऊ शकते.कोणते सुविधा मिळतात?नासामध्ये अनेक सुविधा उपलब्ध आहेतआरोग्य विमासंशोधन निधीपगारी रजानिवृत्ती लाभ.SSC And HSC Board Exam: महत्त्वाची बातमी! डिजिटल मार्कशीटसाठी दहावी-बारावी विद्यार्थ्यांना 'APAAR ID' नोंदणी करणं बंधनकारक.इस्रो (ISRO) मध्ये पगार किती आहे?भारतात इस्रोमध्ये नवीन शास्त्रज्ञांच्या भरतीला शास्त्रज्ञ/अभियंता किंवा 'एससी' पद म्हणतात.या पदाचा मूळ पगार अंदाजे ५६,१०० रुपये प्रति महिना आहे.महागाई भत्ता, घर भत्ता आणि इतर सरकारी भत्ते समाविष्ट करून, एकूण पगार दरमहा ८०,००० ते १ लाख रुपये असेल.त्याची वार्षिक गणना सुमारे ९ ते १२ लाख रुपये असेल.इस्रोमध्ये वाढत्या अनुभवानेच पगारवाढ आणि पदोन्नती उपलब्ध आहे.NASA आणि ISRO मध्ये काय फरक आहे?देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि ट्रेंड:अमेरिका ही भारतापेक्षा मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि डॉलरचे मूल्य भारतीय रुपयापेक्षा जास्त असल्याने, नासाचा पगार जास्त असल्याचे दिसते.राहण्याचा खर्च:अमेरिकेत, घर, अन्न, आरोग्य आणि शिक्षणाचा खर्च खूप जास्त आहे. भारतात, पगार कमी आहेत आणि राहणीमानाचा खर्च तुलनेने कमी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.