नवोदय विद्यालय घेणार नाही 15 मे रोजी पूर्वनियोजित सहावीची प्रवेश परीक्षा

सोलापूर : जवाहर नवोदय विद्यालयात (Jawahar Navodaya Vidyalaya) इयत्ता सहावीच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणारी प्रवेश परीक्षा 15 मे 2021 च्या पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसार होणार नाही. मिझोराम, नागालॅंड आणि मेघालय वगळता देशभरातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मे महिन्याच्या मध्यात होणाऱ्या जवाहर नवोदय विद्यालय निवड चाचणीमध्ये प्रवेश परीक्षा (Entrance Exam) घेत असलेल्या नवोदय विद्यालय समितीने (NVS)ने navodaya.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध केलेल्या अद्ययावत माहितीनुसार एनव्हीएस वर्ग सहावीची प्रवेश परीक्षा 2021 ही प्रशासकीय कारणांमुळे पुढे ढकलण्यात आली आहे. (Navodaya Vidyalaya will not conduct the pre-scheduled sixth entrance examination on May fifteen)

घोषणा नवीन परीक्षेच्या तारखेच्या 15 दिवस आधी केली जाईल

नवोदय विद्यालय समितीने एनव्हीएस वर्ग सहावीची प्रवेश 2021 चाचणी पुढे ढकलल्याने परीक्षेची नवीन तारीख जाहीर केली नाही. तथापि, विद्यार्थ्यांना तयारीसाठी पुरेसा वेळ देण्याच्या उद्देशाने समितीने जाहीर केले, की वर्ग सहावीमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी घेण्यात येणारी प्रवेश परीक्षा नवीन तारखेच्या किमान 15 दिवस आधी जाहीर केली जाईल.

जवाहर नवोदय विद्यालय निवड चाचणी 2021 प्रशासकीय कारणांमुळे दुसऱ्यांदा तहकूब करण्यात आली आहे. तथापि, मिझोराम, नागालॅंड आणि मेघालय येथे 19 जून रोजी कोणतीही सुधारित वेळापत्रकाची घोषणा करण्यात आलेली नाही.

यापूर्वी, नवोदय विद्यालय समितीने (एनव्हीएस) जवाहर नवोदय विद्यालय निवड चाचणी 2021 साठी 13 एप्रिल 2021 रोजी वर्ग सहासाठी प्रवेशपत्र दिले.

एनव्हीएसने जेएनव्हीएसटी पुढे ढकलल्याच्या आपल्या नवीन नोटीसमध्ये नवीन परीक्षेच्या संभाव्य तारखेची घोषणा केली नाही आणि पुढील आदेश होईपर्यंत परीक्षा पुढे ढकलली. अशा परिस्थितीत ज्या पालकांनी आपल्या मुलांच्या प्रवेशासाठी अर्ज केले आहेत, ते वेळोवेळी एनव्हीएसच्या वेबसाइटवर भेट देऊन अपडेट घेऊ शकतात.