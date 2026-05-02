NEET Exam: ‘नीट’च्या विद्यार्थ्यांचे टेन्शन वाढले, बारावीच्या निकालामुळे पर्सेंटाईल घसरण्याची भीती

मुंबई : राज्य शिक्षण मंडळातर्फे बारावीच्या परीक्षेचा निकाल शनिवारी (२ मे) घाेषित करण्यात येणार आहे. दुसऱ्याच दिवशी रविवारी विद्यार्थी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा 'नीट' देणार आहेत. त्यामुळे बारावीच्या निकालाचा परिणाम नीटमधील विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीवर होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. मंडळाच्या घाईमुळे 'नीट'च्या लाखो मुलांचे टेन्शन वाढवले आहे. यामुळे पालक-विद्यार्थ्यांत प्रचंड संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. .बारावीचा निकाल एक दिवस पुढे ढकलण्यासाठी पालक, तज्ज्ञांनी मागणी करूनही मंडळ ऐकण्याच्या स्थितीत नव्हते. मंडळाच्या या अडेलतट्टूपणामुळे राज्यातील नीटच्या निकालात मोठी घसरण होऊन असंख्य मुलांच्या पर्सेंटाईलवर परिणाम होण्याची भीती शिक्षण क्षेत्रातील समुपदेशक, मुख्याध्यापकांनी व्यक्त केली आहे. ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ महेंद्र गणपुले म्हणाले, 'बारावीचा निकाल आज (शनिवारी २ मे) रोजी घोषित होणार आहे..लगेच रविवारी नीटची परीक्षा होत असून, बारावीच्या प्राप्त गुणांचा मानसिक ताण येऊन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेतील गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकताे. या दोन्ही गोष्टीत किंवा आठ दिवसांचा गॅप असणे गरजेचे आहे. ज्यामुळे विद्यार्थी इतरांशी चर्चा करून मानसिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकेल..ज्येष्ठ समुदेशक व शिक्षणतज्ज्ञ जयवंत कुलकर्णी म्हणाले, 'नीट परीक्षेच्या आदल्या दिवशी बारावीचा निकाल लावण्याचा मंडळाच्या निर्णयाने निश्चितच संबंधित विद्यार्थ्यांच्या आणि पालकांच्या मनावर ताण आणणारा ठरू शकतो. हा निकाल नीट परीक्षा विचारात घेऊन ३ मे नंतर लावणे हिताचेच ठरले असते. अशा परिस्थितीत विद्यार्थी आणि पालकांना विद्यार्थ्यांना भक्कम आधार व आत्मविश्वास देण्याची नितांत आवश्यकता आहे. त्या निकालामुळे कोणत्याही प्रकारे खचून न जाता नीट परीक्षेतील कामगिरीवर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करावा.'.अध्यक्षांचा अट्टहास!राज्य शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष त्रिगुण कुलकर्णी यांना मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अडचणींबाबत तक्रारींची त्यांना कल्पना देऊन बारावीचा निकाल पुढे ढकलण्याचा सल्ला दिला; मात्र त्यांनी २ मे रोजीच निकाल लावण्याचा अट्टहास कायम ठेवला असल्याचे अधिकारी सूत्रांनी सांगितले. याबाबत त्रिगुण कुलकर्णी यांच्याशी अनेकदा संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळू शकला नाही...तर मंडळ जबाबदार असेल!राज्यातील मुलांना नीटमध्ये पर्सेंटाईल कमी पडले अथवा निकाल घसरला, तर त्यासाठी मंडळ आणि शालेय शिक्षण विभाग जबाबदार असेल, अशा प्रतिक्रिया पालकांकडून व्यक्त करण्यात आल्या.