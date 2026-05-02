एज्युकेशन जॉब्स

NEET Exam: ‘नीट’च्या विद्यार्थ्यांचे टेन्शन वाढले, बारावीच्या निकालामुळे पर्सेंटाईल घसरण्याची भीती

HSC Result 2026: आज शनिवारी (२ मे) रोजी बारावीच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर होणार आहे. मात्र बारावीच्या निकालामुळे पर्सेंटाईल घसरण्याची शक्यता असल्यामुळे ‘नीट’च्या विद्यार्थ्यांचे टेन्शन वाढले आहे.
NEET Exam

NEET Exam

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : राज्य शिक्षण मंडळातर्फे बारावीच्या परीक्षेचा निकाल शनिवारी (२ मे) घाेषित करण्यात येणार आहे. दुसऱ्याच दिवशी रविवारी विद्यार्थी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा ‘नीट’ देणार आहेत. त्यामुळे बारावीच्या निकालाचा परिणाम नीटमधील विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीवर होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. मंडळाच्या घाईमुळे ‘नीट’च्या लाखो मुलांचे टेन्शन वाढवले आहे. यामुळे पालक-विद्यार्थ्यांत प्रचंड संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Loading content, please wait...
education
NEET Exams
Education Department
12th student
Educational institutions
HSC exam results
Maharashtra HSC Result
NEET