परीक्षा केंद्रावर वीज गेल्याने NEET PG Exam रद्द, फेरपरीक्षा कधी? तारीख आली समोर

जयपूरमधील सीतापुरा केंद्रांवर होणाऱ्या नीट पीजी परीक्षेत वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे उमेदवारांमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता. यामुळे या केंद्रावरील परीक्षेदरम्यान मोठा व्यत्यय आला असून परीक्षा रद्द करण्यात आली होती. त्यामुळे आता ही परीक्षा पुन्हा कधी घेणार असा प्रश्न विचारला जात असताना याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, राजस्थानमधील जयपूर येथे नीट पीजी परीक्षेदरम्यान मोठा व्यत्यय आला. सीतापुरा येथील आयओएन डिजिटल झोन (iDZ) परीक्षा केंद्रावर वीजपुरवठा खंडित झाल्याने परीक्षा रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर आता या केंद्रावरील उमेदवारांची परीक्षा ५ सप्टेंबर रोजी होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे..Mumbai Crime: विमानतळाचा कर्मचाऱ्याकडूनच सोन्याची तस्करी; DRIच्या धडक कारवाईत १० कोटींचे सोने जप्त, ६ जणांना अटक.नेमके प्रकरण काय?उमेदवारांच्या म्हणण्यानुसार, जयपूरमधील सीतापुरा केंद्रांवर होणारी नीट पीजी परीक्षा सकाळी ९:०० ते दुपारी २:०० या वेळेत नियोजित करण्यात आली होती. मात्र तांत्रिक बिघाडामुळे परीक्षा वेळेत सुरु झाली नाही. तसेच परीक्षा सुरु झाल्यांनतर संगणक सहा ते सात वेळा बंद पडले. या प्रकारामुळे परीक्षेच्या गोपनीयतेबद्दल शंका आली. या प्रकरणी उपस्थित विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त करत संबंधित संस्थेला जाब विचारला असता एनटीएने समाधानकारक उत्तर दिले नाही, असा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला..नीट पीजी पुनर्परीक्षा ५ सप्टेंबर रोजीएनबीईएमएसने सर्व प्रभावित उमेदवारांसाठी ५ सप्टेंबर २०२६ (शनिवार) रोजी दुपारी ३:०० वाजता जयपूर येथे पुनर्परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. परीक्षेचे ठिकाण आणि नवीन प्रवेशपत्रांसह पुढील माहिती स्वतंत्रपणे दिली जाणार आहे. ही परीक्षा नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशन्स इन मेडिकल सायन्सेस (एनबीईएमएस) द्वारे संगणक-आधारित पद्धतीने घेतली जाते..Western Railway: रेल्वे आणखी सुसाट होणार, प्रवासात १ तासाची बचत; वेगवाढीसाठी पश्चिम रेल्वेचा मोठा निर्णय.प्रवेशपत्र कधी प्रसिद्ध होणार?५ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या नीट पीजी परीक्षेचे प्रवेशपत्रे एनबीईएमएसच्या अधिकृत वेबसाइटवर आगाऊ प्रसिद्ध केली जातील. तथापि, पुनर्परीक्षेशी संबंधित कोणत्याही माहितीसाठी केवळ अधिकृत वेबसाइट आणि अधिकृत सोशल मीडिया खात्यांवरच अवलंबून राहावे, असा सल्ला उमेदवारांना देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.