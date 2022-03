Data Scientist: आता ‘नॉन-टेक्निकल’ विद्यार्थीही होऊ शकतात डेटा सायंटिस्ट!

By

सध्या डेटा सायन्समधील करिअर हे जगभरातील आघाडीच्या बुमिंग करिअर ऑप्शन्सपैकी एक आहे. दिवसागणिक संकलित होणारा प्रचंड डेटा अभ्यासून त्यावरून कंपनी वाढीसाठी तसेच भविष्यातील संधींसाठी योग्य अनुमान काढण्यासाठी डेटा सायंटिस्टची (Data Scientist) गरज असते. ही एक सलग प्रक्रिया असली, तरी त्यात विविध क्षेत्रांतील लोकांची, त्यांच्या कौशल्यांची गरज असते. त्यामुळे केवळ आयटी प्रोफेशनल्सच नव्हे, तर इतर क्षेत्रांतील लोकही यात उत्तम करिअर घडवू शकतात. नॉन-टेक्निकल बॅकग्राऊंडमधून आलेल्या युवक-युवतींनाही थोडा अभ्यास करून या क्षेत्रात करिअर (Career) करता येणे सहज शक्य आहे. हा अभ्यास कशा प्रकारचा असावा, त्याची सुरुवात कुठून करावी याविषयी...(Now even non-technical students can become data scientists!)

हेही वाचा: पुरुषांना महिलांपेक्षा १० वर्ष आधी हार्ट अ‍ॅटकचा धोका, संशोधन समोर आली माहिती

नॉन टेक्निकल बॅकग्राऊंडमधून आलेल्या उमेदवारांनी अभ्यासाची सुरुवात एक्सेलपासून करावी. डेटा संकलन किंवा संकलित डेटाचे ॲनालिसीस या दोन्हींसाठी आधी डेटा सुयोग्य पद्धतीने संकलित केलेला असावा लागतो. यासाठी उमेदवारांना एक्सेलचे ज्ञान आवश्यक आहे.

एक्सेल नंतरचा टप्पा आहे, तो पॉवर बीआयचा ! पॉवर बीआय डेटा ॲनालिसीस आणि डिस्प्लेसाठी एक्सेलपेक्षा कैक पटींनी सरस आहे. या तंत्रातल्या मूलभूत संकल्पना समजून घेत पॉवर बीआय रिपोर्ट कसे तयार करावेत, इथपर्यंत शिकणे महत्त्वाचे आहे.

तिसऱ्या टप्प्यावर सर्वांत सोपी अशी ‘पायथन’ ही प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज शिकून घ्यावी. ही लँग्वेज इतकी सोपी आहे की याआधी कोणत्याही प्रकारच्या कोडींगचा अनुभव नसलेले, कोणत्याही शाखेचे विद्यार्थी ही लँग्वेज पटकन शिकू शकतात. डेटा ॲनालिसीस दरम्यान कॉम्प्युटरला द्याव्या लागणाऱ्या सूचना-उपसूचना या लँग्वेजमधून द्याव्या लागतात. त्यामुळे पायथन शिकणे ही मूलभूत गरज आहे.

हेही वाचा: कडुलिंबात कोरोनास रोखण्याचे सामर्थ्य; कोलकत्ता आयसरचे संशोधन