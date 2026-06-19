NEET-UG री-एग्जामसाठी NTA ची नवी अॅडव्हायजरी! ड्रेस कोड आणि बायोमेट्रिक पडताळणीबाबत महत्त्वाचे निर्देश

राष्ट्रीय चाचणी संस्थेने (NTA) २१ जून २०२६ रोजी होणाऱ्या NEET-UG २०२६ पुनर्परीक्षेसाठी परीक्षा केंद्रांवरील बायोमेट्रिक पडताळणी, ड्रेस कोड आणि सुरक्षा उपायांसंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. NTA नुसार, परीक्षा केंद्रात प्रवेश करण्यापूर्वी सर्व उमेदवारांची अनिवार्य अंगझडती घेतली जाईल. यानंतर, प्रत्येक उमेदवाराची बायोमेट्रिक पडताळणी केली जाईल..मशीनमधील बिघाड, बायोमेट्रिक डेटाची निकृष्ट गुणवत्ता, UIDAI सर्व्हरशी कनेक्टिव्हिटीच्या समस्या किंवा कोणत्याही भौतिक कारणामुळे बायोमेट्रिक पडताळणी शक्य नसल्यास, उमेदवाराला परीक्षेला बसण्याची परवानगी दिली जाईल. अशा प्रकरणांमध्ये, उमेदवाराला परीक्षा केंद्रावर एक लेखी घोषणापत्र भरावे लागेल. एनटीएने स्पष्ट केले आहे की, परीक्षेदरम्यान बायोमेट्रिक चाचणीसाठी कोणत्याही उमेदवाराचा छळ केला जाणार नाही. आवश्यक असल्यास, ही प्रक्रिया परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी किंवा नंतर पूर्ण केली जाईल. .MP: ना परीक्षा, ना शारीरिक चाचणी; खेळाडूंना शैक्षणिक पात्रतेतही सूट! दरवर्षी निघणार पोलीस उपनिरीक्षकांची पदे.ड्रेस कोडनुसार, उमेदवारांना हलके कपडे घालण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. आवश्यक असल्यास, पूर्ण बाह्यांचे किंवा लोकरीचे कपडे घालण्यास परवानगी दिली जाईल, परंतु त्यांनी परीक्षा केंद्रावर लवकर पोहोचणे आवश्यक आहे. धार्मिक चिन्हे, जानवे, फेटा, हिजाब इत्यादी परिधान करण्यास परवानगी आहे, मात्र उमेदवारांनी सुरक्षा तपासणीसाठी पुरेसा वेळ घेऊन यावे. उमेदवार एक पारदर्शक पाण्याची बाटली आणि आपले प्रवेशपत्र एका पारदर्शक प्लास्टिक पाऊचमध्ये ठेवून परीक्षा हॉलमध्ये आणू शकतात. .अतिरिक्त वेळेसाठी पात्र असलेल्या दिव्यांग/अज्ञानी उमेदवारांसाठी, परीक्षा सायंकाळी ६:२० पर्यंत सुरू राहील. एनटीए सर्व उमेदवारांना आवाहन करते की त्यांनी परीक्षा केंद्रावर वेळेवर पोहोचावे, सुरक्षा उपायांचे पालन करावे आणि केंद्र कर्मचाऱ्यांशी सहकार्य करावे. वैध कारणाशिवाय बायोमेट्रिक पडताळणीस नकार देणे हे परीक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन मानले जाईल आणि त्यामुळे कायदेशीर कारवाई होऊ शकते..Delhi Tourism Initiative : \n४ थी ते ६ वीच्या विद्यार्थ्यांना फिरता-फिरता मिळणार बक्षीसं ! जाणून घ्या दिल्ली पर्यटन विभागाचा 'हेरिटेज पासपोर्ट' उपक्रम.मोबाईल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ उपकरणे, इअरफोन किंवा इतर कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांना सक्त मनाई आहे. मोठे बेल्ट बकल्स, जड दागिने आणि इतर धातूच्या वस्तू आणण्यासही मनाई आहे. NTA चप्पल किंवा कमी टाचेचे बूट घालण्याची शिफारस करते. उंच टाचेचे बूट घातलेल्या उमेदवारांची अधिक कसून तपासणी केली जाऊ शकते. परीक्षा दुपारी २:०० ते सायंकाळी ५:१५ पर्यंत होईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.