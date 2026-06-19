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NEET-UG री-एग्जामसाठी NTA ची नवी अॅडव्हायजरी! ड्रेस कोड आणि बायोमेट्रिक पडताळणीबाबत महत्त्वाचे निर्देश

NEET UG 2026: एनटीएने नीट-यूजी पुनर्परीक्षेसाठी एक सूचना जारी केली आहे. यामध्ये बायोमेट्रिक पडताळणी, ड्रेस कोड आणि परीक्षा केंद्रांवरील सुरक्षा व्यवस्थेसंदर्भात महत्त्वाची माहिती देण्यात आली आहे.
NEET UG 2026

NEET UG 2026

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

राष्ट्रीय चाचणी संस्थेने (NTA) २१ जून २०२६ रोजी होणाऱ्या NEET-UG २०२६ पुनर्परीक्षेसाठी परीक्षा केंद्रांवरील बायोमेट्रिक पडताळणी, ड्रेस कोड आणि सुरक्षा उपायांसंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. NTA नुसार, परीक्षा केंद्रात प्रवेश करण्यापूर्वी सर्व उमेदवारांची अनिवार्य अंगझडती घेतली जाईल. यानंतर, प्रत्येक उमेदवाराची बायोमेट्रिक पडताळणी केली जाईल.

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