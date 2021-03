JEE Main 2021 result: रिझल्ट कुठे आणि कसा पाहाल?

NTA JEE Main 2021: National Testing Agency (NTA) जेईई मेन 2021 परिक्षांचे निकाल 8 मार्चला जाहीर होतील. विद्यार्थी त्यांचे निकाल अधिकृत वेबसाईट nta.ac.in, jeemain.nta.nic.in याठिकाणी जाऊन मिळवू शकतात. निकालासोबतच विद्यार्थ्यांना answer key वेबसाईटवर उपलब्ध होणार आहे. परिक्षा 23 ते 26 फेब्रुवारीदरम्यान ठेवण्यात आल्या होत्या. जेईई मेन 2021 चा निकाल view result/ score card लिंकवर क्लिककरुन nta.ac.in, jeemain.nic.in. वेबसाईटवर पाहायला मिळेल. वेबसाईटवर गेल्यानंतर तुमचा application number आणि डेट ऑफ बर्थ टाका. NTA जेईई मेनचा निकाल तुम्हाला स्क्रिनवर दिसेल. जेईई मेनचा निकाल डाऊनलोड करुन त्याची प्रिंट आऊट काढून ठेवा. भविष्यात तुम्हाला याचा फायदा होऊ शकतो. 2 मार्च रोजीच जेईई मेन्सची answer key जारी करण्यात आली होती. यासंबंधीच्या तक्रारी विद्यार्थी nta.ac.in आणि jeemain.nta.nic.in या वेबसाईटवर नोंदवू शकतात. 10th & 12th Board Preparation: विद्यार्थ्यांनो, परीक्षेला जाताना आणि... जेईई मेन निकालामुळे जेईई मेन qualifying cutoff स्पष्ट होईल. जेईई मेन परीक्षा विविध टप्प्यामध्ये घेण्यात आली होती. जेईई मेन परीक्षेतील रँक NITs, IIITs आणि CFTI मधील प्रवेशासाठी आणि इतर इंजिनियर कॉलेजच्या प्रवेशासाठी वापरला जाईल.



Web Title: NTA JEE Main 2021 result date Websites to check how to download score