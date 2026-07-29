विशेष : एकाच व्हिडिओमधून अनेक रिल्स

सीए प्रणव मंत्री, ‘एआय’ ट्रेनरडिजिटल युगात माहिती प्रभावी पद्धतीने लोकांपर्यंत पोहोचवणे महत्त्वाचे झाले आहे. यु-ट्युब, इन्स्टाग्राम, फेसबुक आणि लिंक्डिन यासारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर छोट्या व्हिडिओंना चांगलीच पसंती मिळत आहे. मात्र एखादा ३० ते ६० मिनिटांचा व्हिडिओ संपादित करून त्यातील महत्त्वाचे भाग वेगळे काढणे, त्यात कॅप्शन टाकणे आणि सोशल मीडियासाठी योग्य स्वरूपात तयार करणे हे वेळखाऊ काम असते..याच समस्येवर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ‘ऑपस क्लिप’ हे अत्यंत प्रभावी साधन उपलब्ध झाले आहे. हे काही मिनिटांत मोठ्या व्हिडिओचे विश्लेषण करून त्यातील सर्वांत महत्त्वाचे भाग निवडते आणि त्यापासून अनेक आकर्षक रिल्स किंवा शॉर्टस् तयार करते..ऑपस क्लिप म्हणजे काय?‘एआय’ आधारित व्हिडिओ संपादन प्लॅटफॉर्म आहे. याच्या मदतीने मोठ्या व्हिडिओमधून सोशल मीडियासाठी योग्य लहान व्हिडिओ आपोआप तयार करता येतात. याचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते केवळ व्हिडिओ कट करत नाहीत, तर संपूर्ण व्हिडिओ समजून घेते. कोणता भाग सर्वाधिक प्रभावी आहे, कुठे महत्त्वाची माहिती आहे, कुठे प्रेक्षकांचे लक्ष जास्त राहू शकते याचे विश्लेषण करून सर्वोत्तम क्लिप्स निवडते..ऑपस क्लिप कसे काम करते?वापरकर्ता यु-ट्यूब लिंक देतो किंवा व्हिडिओ अपलोड करतो.यानंतर ‘एआय’ संपूर्ण व्हिडिओ पाहते, भाषण समजून घेते, महत्त्वाचे मुद्दे शोधते, लहान क्लिप्स तयार करते, कॅप्शन जोडते, योग्य आकारात रिल्स तयार करते. हे काही मिनिटांत पूर्ण होते.ऑपस क्लिपची प्रमुख वैशिष्ट्ये१. ‘एआय’ स्वतः ठरवते की व्हिडिओमधील कोणता भाग सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे.२. एका ४५ मिनिटांच्या व्हिडिओमधून १० ते २० रिल्स तयार होऊ शकतात.३. ‘एआय’ आपोआप सबटायटल्स तयार करते. यामुळे आवाज बंद ठेवूनही व्हिडिओ समजतो.४. व्हिडिओमध्ये वक्ता हलत असेल तरी ‘एआय’ त्याला फ्रेमच्या मध्यभागी ठेवते.५. महत्त्वाच्या क्षणी ‘एआय’ आपोआप ‘झूम इफेक्ट’ देते.६. इन्स्टाग्राम, यु-ट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक यासाठी योग्य ‘व्हर्टिकल व्हिडिओ’ तयार होतो.७. ‘ऑपस क्लिप’ प्रत्येक क्लिपला ‘व्हर्ट्यालिटी स्कोअर’ देते. यामुळे कोणते रिल अधिक लोकप्रिय होण्याची शक्यता आहे याचा अंदाज मिळतो..कोणासाठी उपयुक्त?शिक्षक ः एका तासाच्या व्याख्यानातून अनेक अभ्यासपूर्ण शॉर्ट व्हिडिओ.चार्टर्ड अकाउंटंट ः जीएसटी, इन्कम टॅक्स, ऑडिट, ‘कंपनी लॉ’वरील वेबिनारमधून अनेक माहितीपूर्ण रिल्स तयार करता येतात.डॉक्टर ः आरोग्यविषयक टिप्स.वकील ः कायद्यावरील जनजागृती.उद्योगपती ः उत्पादनांची माहिती.प्रशिक्षक ः प्रशिक्षण कार्यक्रमातून सोशल मीडिया कनेक्ट..फायदेवेळेची मोठी बचतव्हिडिओ एडिटिंगचे ज्ञान आवश्यक नाहीआपोआप सबटायटल्सएका व्हिडिओमधून अनेक कंटेंटअधिक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याची संधी.मर्यादासर्व सुविधा मोफत उपलब्ध नाहीत.‘एआय’ने निवडलेल्या क्लिप्समध्ये काही वेळा मानवी संपादनाची गरज भासू शकते.मराठीसारख्या प्रादेशिक भाषांमध्ये कॅप्शनमध्ये किरकोळ चुका होऊ शकतात.वापरताना घ्यावयाची काळजीकॉपीराइट असलेले व्हिडिओ परवानगीशिवाय वापरू नयेत.‘एआय’ने तयार केलेली कॅप्शन तपासून घ्यावीत.चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित होणार नाही याची खात्री करावी.‘एआय’ हे सहाय्यक साधन आहे; अंतिम जबाबदारी वापरकर्त्याचीच असते..भविष्यातील शक्यता‘एआय’मुळे भविष्यात व्हिडिओ संपादन अधिक स्वयंचलित होणार आहे. एका लांबलचक व्हिडिओमधून विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी स्वतंत्र आवृत्त्या, आकर्षक शीर्षके, थंबनेल आणि पोस्टचे वर्णनही ‘एआय’ तयार करेल. त्यामुळे कंटेंट निर्मिती अधिक वेगवान आणि परिणामकारक होईल.निष्कर्षआजच्या काळात माहितीपेक्षा लक्ष वेधून घेणारा कंटेंट अधिक महत्त्वाचा आहे. ‘ऑपस क्लिप’सारख्या ‘एआय’ साधनांमुळे कोणालाही व्यावसायिक दर्जाचे रिल्स आणि शॉर्टस् तयार करणे शक्य झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.