PNB Peon Recruitment 2022: पंजाब नॅशनल बँकेने शिपाई पदांसाठी अर्ज मागवले आहेत. 12वी पास उमेदवार या भरतीसाठी अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 22 एप्रिल आहे. त्यानंतर कोणत्याही उमेदवाराचा अर्ज स्वीकारला जाणार नाही.

जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, उमेदवारांना ऑफलाइन अर्ज सादर करावे लागतील. केवळ तेच उमेदवार या भरतीसाठी अर्ज करू शकतात, ज्यांचे वय १८ ते २४ वर्षे आहे. यापेक्षा जास्त उमेदवारांचे अर्ज नाकारले जातील. (Recruitment for the posts of peon in Punjab National Bank, apply for 12th pass)

शैक्षणिक पात्रता-

12वी पास उमेदवार PNB मध्ये शिपाई पदासाठी अर्ज करू शकतात. अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना इंग्रजी लिहिण्याचं आणि बोलण्याचं ज्ञान असणं आवश्यक आहे. 12वी उत्तीर्ण असणं ही किमान शैक्षणिक पात्रता आहे.

पगार-

या पदांवर निवड झालेल्या उमेदवारांना 14500 रुपये ते 28145 रुपये प्रति महिना वेतन दिले जाईल. यासोबतच इतर काही भत्तेही दिले जाणार आहेत.

अर्ज कसा करायचा-

या पदांसाठी अर्ज करण्यासाठी, उमेदवारांनी विहित नमुन्यात अर्ज भरून तो पुढील पत्त्यावर पाठवावा.

अर्ज करण्यासाठीचा पत्ता-

Chief Manager,

HRD Department, Punjab National Bank,

Circle Office Malda, PS English bazar,

West Bengal -732101.

उमेदवार अधिसूचनेवर जाऊन अधिक माहिती मिळवू शकतात.