परीक्षेशिवाय मिळणार सरकारी नोकरी! १ लाखांहून अधिक पगार; पण कशी होणार निवड? वाचा...

GATE-2026 परीक्षा दिलेल्या तरुणांसाठी सरकारी नोकरी मिळवण्याची चांगली संधी चालून आली आहे. महारत्न कंपनी पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (POWERGRID) ने इंजिनिअर ट्रेनी पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. विशेष म्हणजे, या भरतीसाठी स्वतंत्र लेखी परीक्षा घेतली जाणार नाही. उमेदवारांची प्राथमिक निवड GATE-2026 मधील गुणांच्या आधारे होणार आहे. त्यानंतर ग्रुप डिस्कशन आणि मुलाखतीच्या माध्यमातून अंतिम निवड केली जाईल..या भरतीअंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग क्षेत्रातील एकूण ३३ पदे भरली जाणार आहेत. यामध्ये खुल्या प्रवर्गासह ओबीसी, एससी, एसटी आणि ईडब्ल्यूएस अशा विविध प्रवर्गांसाठी जागा उपलब्ध आहेत. इच्छुक उमेदवारांना कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटवर ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे..या पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडे मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पूर्णवेळ बीई, बीटेक किंवा बीएससी इंजिनिअरिंग पदवी असणे आवश्यक आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन किंवा संबंधित शाखेतील पदवी ग्राह्य धरली जाणार आहे. तसेच पदवीमध्ये किमान ६० टक्के गुण मिळवणे आवश्यक आहे..MPSC Recruitment 2026: भरतीत दोन अभ्यासक्रमांतील उमेदवारांना डावलले! ;कन्स्ट्रक्शन सुपरवायझर,आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समनधारकांची पात्रतेची मागणी .उमेदवारांचे वय २८ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. वयाची गणना २७ नोव्हेंबर २०२६ या तारखेनुसार केली जाणार आहे. आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना नियमानुसार वयात सवलत मिळेल. ओबीसी प्रवर्गाला तीन वर्षे, एससी-एसटीला पाच वर्षे, तर दिव्यांग उमेदवारांना दहा वर्षांची सूट आहे..या भरतीसाठी GATE-2026 चा इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन (EC) पेपरचा वैध स्कोअर असणे बंधनकारक आहे. याच गुणांच्या आधारे उमेदवारांची शॉर्टलिस्टिंग केली जाईल. पुढे बिहेवियरल असेसमेंट, ग्रुप डिस्कशन आणि वैयक्तिक मुलाखत असे टप्पे असतील. अंतिम निवडीत GATE स्कोअरला ८५ टक्के, ग्रुप डिस्कशनला तीन टक्के आणि मुलाखतीला १२ टक्के वेटेज दिले जाणार आहे..Jharkhand Recruitment 2026 : झाडावर चढता येतं आणि सायकल चालवता येते? दरमहा ११ हजार रुपये मानधन! सुरुय सरकारी भरती.निवड झालेल्या उमेदवारांना सुरुवातीला एक वर्ष प्रशिक्षण दिले जाईल. या काळात ३० हजार ते १ लाख २० हजार रुपये वेतनश्रेणी लागू असेल. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर असिस्टंट इंजिनिअर पदावर नियुक्ती केली जाईल. या पदासाठी वार्षिक सीटीसी सुमारे १४.३३ लाख रुपये असू शकते. याशिवाय महागाई भत्ता, पीएफ, ग्रॅच्युइटी, पेन्शन आणि इतर सुविधांचाही लाभ मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.