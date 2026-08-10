Success Story: वयाच्या १७ व्या वर्षी उंचावली देशाची मान ! खेडेगावातील प्रणवला मिळाली ३.५५ कोटींची स्कॉलरशिप; गणितात ठरलाय 'वर्ल्ड टॉपर'

तुम्ही ध्येये मोठी ठेवली तर ती प्रामाणिक कष्ट आणि चिकाटीने गाठू शकता. काही गोष्टी कठीण असल्या तरी त्या अशक्य नसतात. मेहनतीने यशाच्या शिखरावर पोहचता येते. तामिळनाडूच्या इरोड जिल्ह्यातील प्रणव इलांगो या १७ वर्षांच्या तरुणाने हेच साध्य करून दाखवले आहे. प्रणवला अमेरिकेतील प्रतिष्ठित 'आयव्ही लीग' (Ivy League) संस्था असलेल्या 'ब्राउन युनिव्हर्सिटी'मध्ये प्रवेश मिळाला आहे. विशेष म्हणजे, त्याला ३.५५ कोटी रुपयांची पूर्ण शिष्यवृत्ती मिळाली आहे..या शिष्यवृत्तीमध्ये त्याच्या चार वर्षांच्या शिक्षणाचा खर्च, तसेच राहण्याचा आणि जेवणाचा खर्च समाविष्ट आहे. ही कामगिरी संपूर्ण देशासाठी अभिमानास्पद आहे. अनेकदा लोकांचा असा समज असतो की, केवळ मोठ्या शहरांमधील विद्यार्थीच नामांकित आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळवू शकतात; मात्र, प्रणवने कठोर परिश्रम आणि योग्य मार्गदर्शनाच्या जोरावर हा समज खोटा ठरवला. ब्राउन युनिव्हर्सिटीव्यतिरिक्त, 'युनिव्हर्सिटी ऑफ हाँगकाँग'नेही त्याला १००% शिष्यवृत्तीची ऑफर दिली होती. एका छोट्या शहरातील मुलाने इतका मोठा टप्पा कसा गाठला, याची ही कहाणी आहे..लहान वयातच मोठ्या स्वप्नांचा पाया प्रणवचे हे यश एका रात्रीत मिळालेले नाही; तर ते अनेक वर्षांचे कठोर परिश्रम आणि एकाग्रतेने केलेल्या तयारीचे फळ आहे. इरोडमधील 'सीएस अकादमी'चा (CS Academy) विद्यार्थी असलेल्या प्रणवला वयाच्या अवघ्या १३ व्या वर्षीच जाणीव झाली होती की, त्याला आपल्या आयुष्यात काहीतरी वेगळे आणि विशेष करायचे आहे. त्याने 'डेक्सटेरिटी ग्लोबल'च्या (Dexterity Global) 'नॅशनल स्कॉलर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम'मध्ये सहभाग घेतला; तिथे त्याला मिळालेले मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण यामुळे त्याचा दृष्टिकोनच बदलून गेला. प्रणव अभ्यासात नेहमीच अव्वल राहिला आहे; त्याने 'केंब्रिज IGCSE' गणित परीक्षेत 'वर्ल्ड टॉपर'चा (जागतिक स्तरावर प्रथम येण्याचा) मानही मिळवला होता. .विद्यार्थी अनेकदा गणिताकडे केवळ परीक्षेत चांगले गुण मिळवण्यासाठी अभ्यासाचा एक विषय म्हणून पाहतात. मात्र, प्रणवसाठी गणित हे केवळ पाठ्यपुस्तके किंवा सूत्रांपुरते मर्यादित नव्हते. अत्यंत गुंतागुंतीच्या जागतिक समस्या समजून घेण्यासाठी आणि त्या सोडवण्यासाठी गणित हे एक प्रभावी साधन आहे, अशी त्याची ठाम धारणा आहे. याच विचारातून त्याने उच्च शिक्षणासाठी एक वेगळा मार्ग निवडला आणि वरकरणी भिन्न वाटणाऱ्या दोन शाखांची सांगड घातली. प्रणव आता ब्राउन युनिव्हर्सिटीमध्ये 'पब्लिक हेल्थ' (सार्वजनिक आरोग्य) आणि 'अप्लाइड मॅथेमॅटिक्स' (उपयोजित गणित) या विषयांचा अभ्यास करणार आहे. .गणित आणि आरोग्य यांचा काय संबंध, असा प्रश्न तुम्हाला पडू शकतो; थोडक्यात सांगायचे तर, डेटा, तंत्रज्ञान आणि गणित यांचा मेळ घालून आरोग्य क्षेत्रातील आव्हाने सोडवणे हे प्रणवचे उद्दिष्ट आहे. त्याला असे एखादे व्यासपीठ किंवा उपक्रम सुरू करायचा आहे, ज्याद्वारे सरकार आणि सामान्य जनतेला विश्वसनीय आरोग्यविषयक आकडेवारी आणि अचूक माहिती मिळेल—विशेषतः अशा दुर्गम किंवा मागास भागांमध्ये जिथे अजूनही पुरेशा आरोग्य सुविधा आणि योग्य माहितीचा अभाव आहे..Chandrapur: आईचे काबाडकष्ट फळाला; मुलगा झाला डॉक्टर ! परिस्थितीवर केली मात; एका संघर्षमय जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी. ब्राउन युनिव्हर्सिटीचा वारसा प्रणव जिथे शिक्षण घेणार आहे, त्या ब्राउन युनिव्हर्सिटीची स्थापना १७६४ मध्ये झाली. ही जगातील आठ प्रतिष्ठित 'आयव्ही लीग' (Ivy League) संस्थांपैकी एक आहे. येथे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार विविध ज्ञानशाखांची सांगड घालून संशोधन करण्याची संधी मिळते. आपल्याला मिळालेल्या मार्गदर्शनामुळेच आपला दृष्टिकोन अधिक व्यापक झाला, असे प्रणव मानतो. अमेरिकेतील शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, जगभरातील गरजू समुदायांना मदत करण्याचा त्याचा मानस आहे. मोठी स्वप्ने पाहण्याचे धाडस करणाऱ्या प्रत्येक तरुणासाठी प्रणवची ही यशोगाथा प्रेरणादायी ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.