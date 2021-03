असे करा पगारवाढीचे योग्य नियोजन !

सोलापूर : सध्या मार्च महिना सुरू आहे. या महिन्यानंतर येणाऱ्या एप्रिल महिन्यात अनेक कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना इन्क्रिमेंटचे (पगारवाढ) वेध लागलेले असतात. अन्‌ पगारवाढीनंतर येणाऱ्या जास्त रकमेचे नियोजन कसे करावे याबाबत अनेकजण योजना आखतात. तशी योजना आताच करायला सुरवात करा. त्यासाठी आपण येथे काही दिलेले मुद्दे लक्षात ठेवाल तर ही पगारवाढ आपल्याला भाग्यवान बनवू शकते. कर्जाची परतफेड करा

बरेच फायनान्शिअल प्लॅनर्स अशी शिफारस करतात, की आपली वेतनवाढ आपली ईएमआयची संख्या कमी करू शकेल. यासह आपण प्रथम कर्जाची परतफेड करण्याचा विचार करा. वस्तू खरेदीची योग्य योजना आखा

वेतनवाढ मिळाल्यानंतर बहुतेक लोक नवीन वस्तू खरेदी करण्याची योजना आखत असतात, ज्याचा त्यांनी आधीच विचार केलेला असतो. फायनान्शिअल प्लॅनर्स म्हणतात, तुम्हाला जर हा खर्च करायचा असेल तर तो हुशारीने करा. उदाहरणार्थ, आपण दुचाकीऐवजी कार खरेदी करण्याचा विचार करू शकता जेणेकरून तुम्हाला येणे-जाणे सोपे होईल. परंतु त्याऐवजी स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करणे योग्य नाही. ध्येय स्पष्ट ठेवा

आपल्या पगारवाढीसह दीर्घकालीन आणि अल्प मुदतीचे ध्येय ठेवा. म्युच्युअल फंड आणि अल्प मुदत ठेवींमध्ये गुंतवणूक करा, जेणेकरून तुमचे पैसे बाजारात बुडणार नाहीत आणि जेव्हा आपल्याला गरज असेल तेव्हा ते व्याजासह मिळू शकेल. दीर्घ मुदतीच्या अंतर्गत सेवानिवृत्ती योजना किंवा उच्च शिक्षणासाठी निधी आदींची व्यवस्था करा. दरवर्षी आपल्या उद्दिष्टांची यादी पाहा आणि आपल्या आयुष्यानुसार, बचत योजना आणि भविष्यातील वाढीनुसार गुंतवणुकीची पुन्हा तपासणी करा. उद्योगानुसार विचार करा

आपण ज्या उद्योगात काम करत आहात त्या उद्योगानुसार आपण आपली वेतनवाढ वापरण्याबद्दल विचार केला पाहिजे. जर तुम्ही ऑनलाइन स्टार्टअपमध्ये काम करत असाल अन्‌ तिथे अनिश्‍चितता असेल तर तुम्ही सावधगिरी बाळगली पाहिजे. कारण, नोकरीच्या सुरक्षेची शाश्वती नाही. जर आपल्याला असे वाटत असेल, की पुढील काही वर्षे आपली नोकरी सुरक्षित असेल तर आपण खर्चाबद्दल थोडा आरामदायक असाल. खर्चासाठी पैसे असणे महत्त्वाचे आहे

बचत आणि गुंतवणुकीत इतके मग्न होऊ नका ज्यामुळे आपण आपल्या बॅंक खात्यात खर्च करण्यासाठी पैसे वाचवू शकणार नाही. तरलता असणे देखील महत्त्वाचे आहे. कारण, जर तुम्हाला पुढच्या वर्षी चांगली वाढ मिळाली नाही किंवा अचानक अशी एखादी घटना घडली की आपल्याला पैशाची आवश्‍यकता पडू शकेल. विमा उतरवा

आपल्या सुरक्षिततेशी संबंधित पोर्टफोलिओवर लक्ष घाला. जीवन आणि आरोग्य दोन्हीवर लक्ष ठेवा आणि आवश्‍यक असल्यास त्यासाठी वाढीचा काही भाग देखील वापरा. आपले जीवन विमा संरक्षण आपल्या वार्षिक उत्पन्नाच्या सहा ते सातपट असावे. अधिक कव्हरसाठी टॉप-अप पॉलिसी वापरा. या कव्हरमध्ये आपल्या पालकांचा देखील समावेश करा. असा खर्च करण्यापासून सावध राहा पगारवाढ नोंद होताच क्रेडिट कार्डावर कर्ज घ्या

आपल्या कुटुंबाला आणि मित्रांना पार्टी आणि मोठ्या भेटवस्तू द्या

गॅझेट्‌स आणि कपड्यांसारख्या गोष्टींवर खर्च करणे

वेतनवाढीवरील करांची गणना न करणे

