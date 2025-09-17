समयबद्धता, कटिबद्धता आणि नियमबद्धता!

- डॉ. सचिन जैन, संस्थापक संचालक, एसकेवायआय कम्पोझिट प्रायव्हेट लिमिटेडकुठलेही काम योग्य वेळी झाले तरच त्याचे महत्त्व असते. अगदी प्राथमिक शिक्षणदेखील योग्य वयात सुरू करणे फार महत्त्वाचे असते. लोकसेवा आयोगानेदेखील परीक्षार्थींसाठी वयोमर्यादा ठरवून दिली आहे. कारण एका विशिष्ट वयात शासकीय सेवेत नोकरी सुरू केली तरच त्याचा फायदा स्वतःला आणि देशालासुद्धा होतो..फरक काय?समयबद्धता आणि वक्तशीरपणा यात फरक आहे. वर दिलेली उदाहरणे ही समयबद्धतेची आहेत. १० वाजेच्या मीटिंगला वेळेवर म्हणजे १० वाजता पोहोचणे म्हणजे वक्तशीरपणा, तर दिलेली कालमर्यादा पाळणे म्हणजे समयबद्धता. उदाहरणार्थ, लक्ष्मी पूजन हे त्याच वेळेत करणे ही समयबद्धता. तिचे पालन करणे आपल्या व्यावसायिक आणि वैयक्तिक जीवनात खूप महत्त्वाचे आहे..अगदी छोट्या प्रसंगातदेखील ह्याचे महत्व कळते. कुणी अपघातात जखमी झाला, तर त्याला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जाणे आणि गरज भासल्यास रक्त देण्यापर्यंतची दाखवलेली लगबग आणि समयसूचकता ही त्या रुग्णाचे प्राण वाचवू शकते. तसेच, व्यावसायिक जीवनात एखादा प्रोजेक्ट पूर्ण करून ठरावीक वेळेत द्यायचा असते. त्यावर पुढच्या अनेक गोष्टी अवलंबून असतात.जसं की, एखादी इमारत उभी करायची असेल, तर एका मजल्याचा स्लॅब जोवर पूर्ण होत नाही, तोवर पुढचा मजला चढत नाही आणि जर प्रत्येक स्लॅबची वेळ चुकत गेली, तर पूर्ण इमारत व्हायला खूप उशीर होऊ शकतो. वेळेचं भान ठेवून निश्चित केलेले लक्ष्य, त्यासाठी द्यावा लागणार वेळ आणि त्या दिशेने प्रयत्नांची पराकाष्टा करणे आवश्यक आहे..कटिबद्ध राहाआपले लक्ष्य प्राप्त करण्यासाठी कटिबद्ध राहणे तेवढेच आवश्यक आहे. कामाशी प्रामाणिक राहून दिलेल्या चौकटीत (नियम पाळून) काम केलं तर अनावश्यक गोष्टी टाळता येऊ शकतात. अभ्यास करताना मनापासून आणि दिलेल्या वेळेत तो तो भाग संपवला तर आपले लक्ष्य सहज साध्य होऊ शकते..कामाच्या ठिकाणी म्हणजे अगदी एखाद्या कारखान्यात किंवा आपण दैनंदिन जीवनात वाहन चालवतानादेखील कामाचे नियम, वाहतुकीचे नियम पाळणे अत्यंत आवश्यक आहे. हे साधे नियम म्हणजे कारखान्यात कुठल्या गोष्टीला हात लावायचा आणि कुठे नाही, मशीन चालू करायचा अनुक्रम जसा ठरविला आहे तो तसाच पाळणं, यालाच म्हणतात आपल्या कामाशी असलेली आपली कटिबद्धता आणि नियमबद्धता पाळणं.या सोप्या गोष्टींचे अनुसरण जर आपण केलं, तर अनावश्यक चुका, कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या अपघात शक्यता अगदी शून्य होते आणि मग आपण शांत डोक्याने आपल्या कामावर १०० टक्के लक्ष देऊ शकतो..आत्मनिरीक्षणाची गरजआपल्याला नेहमी हा प्रश्न पडतो की, माझ्या सहकाऱ्याला बढती मिळाली, मला का नाही किंवा गेली कित्येक वर्षे मी तेच काम करतोय, आता मला नवीन काही तरी केले पाहिजे. अशा वेळेस आपण स्वतः आत्मनिरीक्षण करणे गरजेचे आहे.खरंच आपण समयबद्धता पाळली का? किती कामे/प्रोजेक्ट वेळेवर पूर्ण केले? किती वेळा पुढाकार घेऊन काम पूर्णत्वास नेलं? आपल्या कामाशी आपण किती कटिबद्ध आहोत? याचा लेखाजोखा आपण मांडायला हवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.