PNB Recruitment 2026: फ्रेशर्ससाठी नोकरीची सुवर्णसंधी! पंजाब नेशनल बँकमध्ये ५,१३८ पदांसाठी भरती सुरू; जाणून घ्या अर्जाची शेवटची तारीख

Punjab National Bank Bharti 2026: जर तुम्ही पदवी शिक्षण पूर्ण केले असेल आणि नोकरीच्या शोधात असाल, तर तुमच्यासाठी ही महत्वाची बातमी आहे. पंजाब नेशनल बँकेत पदवीधर फ्रेशर्ससाठी मेगा भरती जाहीर केला आहे. या भरती अंतर्गत अप्रेंटिस पदासाठी ५,१३८ रिक्त जागा भरल्या जाणार आहेत. प्रशिक्षणाचा कालावधी १ वर्ष असेल..अर्ज प्रक्रिया ८ फेब्रुवारी पासून सुरू झाली असून, अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २८ फेब्रुवारी २०२६ आहे. लेखी परीक्षा ही 1 मार्च 2026 रोजी होणार आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांनी लवकरात लवकर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावा. अधिक माहिती उमेदवारांनी PNB Apprentice Recruitment 2026 Notification PDF डाउनलोड करावी किंवा अधिकृत वेबसाईट pnb.bank.in ला भेट द्यावी. चला तर जाणून घेऊया, स्टायपेंड किती मिळणार आणि अर्ज कसा करायचा..Post Office Jobs 2026: ग्रामीण डाक सेवक पदांची भरती अंतिम टप्प्यात; या उमेदवारांना संधी, जाणून घ्या अर्जाची शेवटची तारीख.स्टायपेंड किती मिळेलग्रामीण/निमग्रामीण/शहरी भागासाठी: १२,३०० रुपये तर मेट्रो सिटी साठी १५,००० रुपये इतका मिळू शकतो.निवड प्रक्रियालेखी परीक्षाकागदपत्र पडताळणीस्थानिक भाषा चाचणीवैद्यकीयअर्ज शुल्कसामान्य/ओबीसी/महिला (पुरुष) - ९४४/-सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस (पुरुष) - ७०८/-एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी (महिला/पुरुष) - २३६/-ट्रान्सजेंडर - २३६/-.पीएनबी अप्रेंटिससाठी पात्रतातुमच्याकडे मान्यताप्राप्त संस्था/महाविद्यालय किंवा विद्यापीठातून पदवीधर पदवी असणे आवश्यक आहे.पदवीचे निकाल ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी जाहीर झालेले असावेत.उमेदवार ज्या राज्यातील स्थानिक भाषा वाचत, लिहित आणि बोलू शकतील त्या राज्यातील स्थानिक भाषेत अस्खलित असले पाहिजेत.उमेदवारांचे वय किमान २० वर्षे आणि किमान २८ वर्षे असणे आवश्यक आहे. वय १ जानेवारी २०२६ पासून मोजले जाईल.जन्मतारखेनुसार, उमेदवाराचा जन्मदिवस २ जानेवारी १९९८ पूर्वीचा किंवा १ जानेवारी २००६ नंतरचा नसावा.एससी/एसटीसाठी उच्च वयोमर्यादा ५ वर्षे, ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) साठी ३ वर्षे आणि पीडब्ल्यूबीडीसाठी १० वर्षे शिथिल केली जाईल..UPSC CSE Prelims 2026 ची भरती जाहीर; उमेदवारांना 'या' तारखेपर्यंत करता येणार अर्ज.अर्ज कसा करावा?या अप्रेंटिसशिप रिक्त पदासाठी फॉर्म भरण्यासाठी, उमेदवारांना प्रथम अधिकृत वेबसाइट pnb.bank.in वर अर्ज करावा लागेल.येथे, रोजगार संधी विभागात, PNB अप्रेंटिस प्रोग्राम २०२५-२६ साठी लिंकवर जा.आता विनंती केलेली माहिती काळजीपूर्वक भरा.तुमचे नाव, जन्मतारीख, पत्ता, श्रेणी, शैक्षणिक पात्रता तपशील काळजीपूर्वक भरा.तुमची वैयक्तिक आणि शैक्षणिक माहिती काळजीपूर्वक भरा.यानंतर, तुमचा नवीनतम पासपोर्ट आकाराचा फोटो, स्वाक्षरी, जात प्रमाणपत्र, PWBD प्रमाणपत्र स्कॅन करा आणि ते योग्य आकारात अपलोड करा.तुमच्या श्रेणीनुसार अर्ज शुल्क भरा आणि अर्ज फॉर्मची प्रिंटआउट घ्या.