Railway Recruitment 2026: पदवीधरांसाठी खुशखबर! रेल्वेत स्टेशन मास्टरच्या १,२६५ पदांसाठी भरती सुरु; अर्ज कुठे आणि कसा कराल? जाणून घ्या

RAILWAY STATION MASTER ELIGIBILITY AND SELECTION PROCESS: सरकारी नोकरीच्या शोधात असलेल्या पदवीधर तरुणांसाठी भारतीय रेल्वेमध्ये नोकरीची संधी उपलब्ध झाली आहे. रेल्वेने स्टेशन मास्टरच्या १,२६५ रिक्त पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. या भरतीसाठी इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांना २५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. अर्ज कसा करायचा, महत्त्वाच्या तारखा आणि निवड प्रक्रिया याविषयी सविस्तर जाणून घ्या..स्टेशन मास्टर भरती २०२६ : महत्त्वाच्या तारखाऑनलाइन अर्ज सुरू होण्याची तारीख : २७ ऑक्टोबर २०२६अर्ज करण्याची शेवटची तारीख : २५ नोव्हेंबर २०२६, रात्री ११.५९ वाजेपर्यंतअर्ज शुल्क भरण्याची शेवटची तारीख : २७ नोव्हेंबर २०२६अर्जात दुरुस्ती करण्याची मुदत : २८ नोव्हेंबर ते ७ डिसेंबर २०२६.Google Hiring Tips: गुगलमध्ये नोकरी मिळवायचीये? कंपनीच्या रिक्रूटरनेच सांगितल्या ५ महत्त्वाच्या टिप्स; रिझ्युमेपासून इंटरव्ह्यूपर्यंत सगळं जाणून घ्या !.कोणत्या विभागात किती जागा?या भरतीमध्ये मुंबई रेल्वे भरती मंडळात (RRB Mumbai) सर्वाधिक १७७ जागा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर जम्मू-श्रीनगरमध्ये १२२ आणि चेन्नईमध्ये ११९ जागा आहेत. इतर विभागांतील जागांची सविस्तर माहिती अधिकृत भरती सूचनेत पाहता येईल..स्टेशन मास्टर पदासाठी निवड प्रक्रिया कशी असेल?स्टेशन मास्टर पदासाठी उमेदवारांची निवड चार टप्प्यांत केली जाणार आहे.1. संगणकावर आधारित परीक्षा (CBT)2. संगणकावर आधारित क्षमता चाचणी (CBAT)3. कागदपत्रांची पडताळणी4. वैद्यकीय तपासणीउमेदवारांना एकाच रेल्वे भरती मंडळासाठी अर्ज करता येईल. अर्ज करताना निवडलेले मंडळ नंतर बदलता येणार नाही. एकापेक्षा जास्त मंडळांसाठी अर्ज केल्यास उमेदवाराचे सर्व अर्ज रद्द होऊ शकतात. तसेच, भविष्यातील रेल्वे भरती परीक्षांवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो..संगणकावर आधारित परीक्षेचे स्वरूपपरीक्षेचा कालावधी : १२० मिनिटेएकूण प्रश्न : १००चुकीच्या उत्तरासाठी गुणकपात : प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी एक-तृतीयांश गुण वजा केले जातील.परीक्षा वेगवेगळ्या सत्रांमध्ये घेतली गेल्यास गुणांचे सामान्यीकरण (Normalisation) केले जाईल. या परीक्षेतील गुण आणि गुणवत्ता यादीच्या आधारे पुढील क्षमता चाचणीसाठी उमेदवारांची निवड केली जाईल. त्यासाठी उमेदवारांना RRB च्या rrbapply.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर संपूर्ण माहिती मिळेल आणि अर्जही करता येईल..RAC Train Ticket: ट्रेन तिकीट बुक करताना दिसणारा RAC म्हणजे काय? या तिकिटावर सीट मिळते का? जाणून घ्या.अर्ज करण्यापूर्वी काय लक्षात ठेवावे?उमेदवारांनी अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत भरती सूचना काळजीपूर्वक वाचावी. त्यामध्ये शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा, परीक्षेचा अभ्यासक्रम, अर्ज करण्याची पद्धत आणि विभागनिहाय रिक्त पदांची माहिती तपासावी. अर्ज करताना सर्व माहिती योग्य भरावी आणि अंतिम तारखेपूर्वी अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.