RBI Recruitment 2025: रिझर्व बँकेत नोकरीची सुवर्णसंधी! ग्रेड-बी ऑफिसर पदासाठी १२० जागांची भरती सुरू; जाणून घ्या पगार आणि अर्ज प्रक्रिया

RBI Grade-B Eligibility: बँकिंग क्षेत्रात करिअर घडवण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी ही एक उत्तम बातमी आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने ग्रेड बी ऑफिसर पदासाठी भरती प्रक्रिया सुरू केली असून एकूण १२० पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे
Esakal

Monika Shinde
Updated on

  1. RBI ने ग्रेड B ऑफिसर पदासाठी १२० जागांसाठी भरती प्रक्रिया १३ सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू केली आहे.

  2. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ३० सप्टेंबर २०२५ असून, परीक्षा दोन टप्प्यात (पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षा) होणार आहे.

  3. उमेदवारांनी अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे आणि निवड प्रक्रिया पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा व मुलाखतीवर आधारित आहे.

