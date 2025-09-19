RBI Recruitment 2025: रिझर्व बँकेत नोकरीची सुवर्णसंधी! ग्रेड-बी ऑफिसर पदासाठी १२० जागांची भरती सुरू; जाणून घ्या पगार आणि अर्ज प्रक्रिया

थोडक्यात:RBI ने ग्रेड B ऑफिसर पदासाठी १२० जागांसाठी भरती प्रक्रिया १३ सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू केली आहे.अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ३० सप्टेंबर २०२५ असून, परीक्षा दोन टप्प्यात (पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षा) होणार आहे.उमेदवारांनी अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे आणि निवड प्रक्रिया पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा व मुलाखतीवर आधारित आहे..RBI Grade-B Officer Recruitment 2025: बँकिंग क्षेत्रात स्थिर, सुरक्षित आणि प्रतिष्ठित करिअर शोधत असाल, तर तुमच्यासाठी ही एक उत्तम संधी आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने ग्रेड बी ऑफिसर पदासाठी १२० जागांची भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे..देशातील आघाडीची आर्थिक संस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या RBI मध्ये काम करणं हे प्रत्येक स्पर्धा परीक्षार्थ्याचं स्वप्न असतं.ही भरती प्रक्रिया १३ सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू झाली असून, ३० सप्टेंबर २०२५ ही अर्ज करण्याची अंतिम तारीख आहे. इच्छुक उमेदवारांनी अधिक वेळ न दवडता तात्काळ अर्ज करावा..Medical Admission 2025: वैद्यकीय प्रवेशासाठी दुसऱ्या फेरीचे वेळापत्रक जाहीर; आता निवड यादीकडे सर्वांचे लक्ष.रिक्त जागा किती?ग्रेड बी ऑफिसर (जनरल) ८३ जागा, ऑफिस ग्रेड बी डीईपीएआर मध्ये १७ आणि डीएसआयएम २० असे एकूण १२० पदांसाठी भरती राबवली जात आहे.आरबीआयची परीक्षाआरबीआयच्या भरती नोकटीफिकेशन नुसार, ही परीक्षा १९ ऑक्टोबरला होणार आहे. तरी ज्या उमेदवारांनी या भरतीसाठी अर्ज करतील त्यांना परीक्षेच्या काही दिवसापूर्वी हॉल तिकीट मिळेल.शैक्षणिक पात्रता1. ग्रेड B (जनरल)कोणत्याही शाखेतील पदवीधर उमेदवारांनी किमान 60% गुणांसह पदवी उत्तीर्ण केलेली असावी.SC/ST/PwBD उमेदवारांसाठी ही मर्यादा 50% गुण आहे.पदव्युत्तर पदवीधरांनी किमान 55% गुण मिळवलेले असावेत.याशिवाय, CA, CS, CFA, CMA सारख्या व्यावसायिक पात्रता देखील ग्राह्य धरल्या जातील.2. ग्रेड B (DEPR)अर्थशास्त्र, वित्त, अर्थमिति किंवा संबंधित विषयात किमान 55% गुणांसह पदव्युत्तर पदवी आवश्यक.PGDM/MBA (Finance) तसेच संशोधन/शिक्षणाचा अनुभव असलेल्यांना वयोमर्यादेत सवलत मिळू शकते.3. ग्रेड B (DSIM)सांख्यिकी, गणितीय अर्थशास्त्र, गणितीय सांख्यिकी किंवा तत्सम विषयात 55% गुणांसह पदव्युत्तर पदवी आवश्यक.M.Stat (ISI), PGDBA (ISI कोलकाता, IIT खडगपूर, IIM कोलकाता) पात्रता देखील वैध आहे..वयोमर्यादाउमेदवाराचे वय 1 जुलै 2025 रोजी 21 ते 30 वर्षे दरम्यान असावे.M.Phil धारकांना 32 वर्षे आणि Ph.D. धारकांना 34 वर्षांपर्यंत सवलत.SC/ST/OBC उमेदवारांना केंद्र शासनाच्या नियमांनुसार वयोमर्यादेत सवलत मिळेल.अर्ज शुल्कसामान्य / OBC / EWS - 850/SC / ST / PwBD - 100RBI कर्मचारी - शुल्क नाहीपरीक्षा वेळापत्रकदोन टप्प्यात ही परीक्षा होणार आहे.पूर्व परीक्षा :ग्रेड B (जनरल): 18 ऑक्टोबर 2025DEPR / DSIM (पेपर 1): 19 ऑक्टोबर 2025मुख्य परीक्षा:सर्व विभागांसाठी परीक्षा: 6 डिसेंबर 2025.Morning Breakfast Recipe: सकाळच्या नाश्त्याला इडली-पोह्याचा कंटाळा आलाय? मग बनवा झटपट सुरतचा फेमस लोचो, लगेच नोट करा रेसिपी.पूर्व परीक्षा स्वरूपएकूण प्रश्न: 200गुण: 200कालावधी: 120 मिनिटेविषय:- सामान्य ज्ञान (General Awareness)- इंग्रजी भाषा- तर्कशक्ती (Reasoning)- संख्यात्मक अभियोग्यता (Quantitative Aptitude).अर्ज करण्याची प्रक्रियाRBI च्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या – https://www.rbi.org.in'Opportunities@RBI' विभागात 'Current Vacancies' वर क्लिक करा."Direct Recruitment for Officers in Grade B – DR (General/DEPR/DSIM) – 2025" ही अधिसूचना उघडा.'Apply Online' लिंकवर क्लिक करून फॉर्म भरा.आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा आणि अर्ज शुल्क भरून फॉर्म सबमिट करा.अर्जाची प्रिंट घेत सुरक्षित ठेवा.निवड प्रक्रियाया भरतीची निवास प्रक्रिया ही ३ टप्प्यात होईलपूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत तरी अंतिम निवड यादी ही मुख्य परीक्षा व मुलाखतीच्या एकत्रित गुणांच्या आधारे तयार केली जाईल..FAQsQ1: RBI ग्रेड B ऑफिसर पदासाठी अर्ज करण्यासाठी पात्रता काय आहे? (What is the eligibility criteria for RBI Grade B Officer post?)उत्तर: पदवीधरांसाठी किमान ६०% गुण (SC/ST/PwBD साठी ५०%), पदव्युत्तर पदवीसाठी ५५% गुण आवश्यक आहेत; तसेच DEPR आणि DSIM पदांसाठी संबंधित विषयात पदव्युत्तर पदवी आवश्यक आहे.Q2: RBI ग्रेड B भरतीसाठी वयोमर्यादा काय आहे? (What is the age limit for RBI Grade B recruitment?)उत्तर: १ जुलै २०२५ रोजी उमेदवारांचे वय २१ ते ३० वर्षे दरम्यान असावे, M.Phil आणि Ph.D धारकांना अनुक्रमे ३२ आणि ३४ वर्षांपर्यंत सूट मिळते.Q3: RBI ग्रेड B भरतीसाठी अर्ज कसा करावा? (How to apply for RBI Grade B recruitment?)उत्तर: RBI च्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन ‘Current Vacancies’ मध्ये अर्ज भरण्याचा पर्याय निवडा, आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा व ऑनलाईन अर्ज शुल्क भरा.Q4: RBI ग्रेड B भरतीची परीक्षा कधी होईल? (When will the RBI Grade B exam be conducted?)उत्तर: पूर्व परीक्षा १८ आणि १९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी होईल, तर मुख्य परीक्षा ६ डिसेंबर २०२५ रोजी घेतली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.