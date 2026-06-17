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RBI Recruitment: विनापरीक्षा लाखो रुपयांची नोकरी, फ्रेशर्ससाठी सुवर्णसंधी; आरबीआयच्या भरतीसाठी अर्ज कसा करणार?

RBI Young Professional Recruitment : आरबीआयने भरती जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये फ्रेशर्सना विनापरीक्षा लाखो रुपयांची नोकरी मिळणार आहे.
RBI Young Professional Recruitment

RBI Young Professional Recruitment

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

नोकरीच्या शोधात असणाऱ्या तरुणांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. आरबीआयने भरती प्रक्रिया जारी केली आहे. ज्यामध्ये कसलीही परीक्षा न देता लाखो रुपयांचा पगार मिळणार आहे. फ्रेशर्ससाठी ही नोकरीची उत्तम संधी असणार आहे. या भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरु झाली आहे.

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