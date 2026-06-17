RBI Recruitment: विनापरीक्षा लाखो रुपयांची नोकरी, फ्रेशर्ससाठी सुवर्णसंधी; आरबीआयच्या भरतीसाठी अर्ज कसा करणार?

नोकरीच्या शोधात असणाऱ्या तरुणांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. आरबीआयने भरती प्रक्रिया जारी केली आहे. ज्यामध्ये कसलीही परीक्षा न देता लाखो रुपयांचा पगार मिळणार आहे. फ्रेशर्ससाठी ही नोकरीची उत्तम संधी असणार आहे. या भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरु झाली आहे. .आरबीआयने नुकतेच भरती जाहिरात प्रसिद्ध केली जारी केलेल्या आदेशानुसार, १२ वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये तरुण व्यावसायिकांच्या भरतीची जारी करण्यात आली आहे. यामध्ये पेमेंट इकोसिस्टम, एआय, डेटा ॲनालिसिस, फायनान्शियल मार्केट्स अशा क्षेत्रांचा समावेश आहे. या भरतीमुळे तरुणांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेत आपले करिअर घडवण्याची संधी मिळणार आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घ्या..Mumbai-Goa Highway : चिपळूणकरांना मोठा दिलासा! मुंबई-गोवा हायवेवर यंदा पाणी तुंबणार नाही; प्रशासनानं उचललं 'हे' पाऊल, अपघाताच्या धोक्यांनाही 'ब्रेक'.कोणत्या पदांसाठी भरती?सायबर सुरक्षा आणि माहिती तंत्रज्ञान जोखीम, धोरण विश्लेषण, हवामान बदलाचे धोके आणि शाश्वत वित्तपुरवठा, पत जोखीम विश्लेषण आणि नियामक धोरण, पेमेंट परिसंस्था धोरण, देशांतर्गत संशोधन आणि सीमापार पेमेंट प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम तंत्रज्ञान, डेटा विश्लेषण, आर्थिक बाजारपेठा, डेटा विश्लेषण आणि धोरण संशोधन, धोरण आणि संशोधन.पात्रता काय?सायबर सुरक्षा - सायबर सुरक्षा/माहिती सुरक्षा/संगणक विज्ञान/माहिती तंत्रज्ञान/डेटा सायन्स/कृत्रिम बुद्धिमत्ता यापैकी कोणत्याही विषयात पदव्युत्तर पदवीपॉलिसी ॲनालिटिक्स - संगणक विज्ञान/माहिती तंत्रज्ञान यापैकी कोणत्याही विषयात बीई/बी.टेक/एमई/एम.टेक किंवा सांख्यिकी/डेटा सायन्स यापैकी कोणत्याही विषयात पदव्युत्तरहवामान बदल आणि शाश्वत वित्त - हवामान बदल अभ्यास/पर्यावरण विज्ञान/पर्यावरण व्यवस्थापन/हवामान वित्त/शाश्वत अभ्यास/अर्थशास्त्र/वित्तीय अर्थशास्त्र/वित्त/बँकिंग आणि वित्त इत्यादी कोणत्याही विषयात उत्तम शैक्षणिक कामगिरीसह पदव्युत्तर पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी.पेमेंट इकोसिस्टम - अर्थशास्त्र/सांख्यिकी/वित्त/वाणिज्य/सार्वजनिक धोरण/डेटा विश्लेषण या विषयातील पदव्युत्तर पदवी, किंवा बीई/बी.टेक/एमई/एम.टेक किंवा चार्टर्ड अकाउंटंट.धोरण आणि संशोधन - अर्थशास्त्र विषयात पदव्युत्तर पदवी किंवा पीएचडी, ज्यामध्ये गणित किंवा सांख्यिकी, अर्थशास्त्र यापैकी किमान एक पेपर असावा.कृत्रिम बुद्धिमत्ता - कृत्रिम बुद्धिमत्तेमधील तांत्रिक/व्यावसायिक पदवी / संगणक विज्ञान/सार्वजनिक धोरण/डेटा सायन्स/संबंधित क्षेत्रातील पदव्युत्तर पदवी.डेटा विश्लेषण - सांख्यिकी/अर्थशास्त्र विषयातील पदव्युत्तर पदवी..Mumbai Local: प्रवाशांचे हाल होणार! शेवटची खोपोली लोकल दोन महिन्यांसाठी रद्द, आठवड्यातून तीन दिवस विशेष ब्लॉक.वयोमर्यादाउमेदवारांचे वय किमान २१ वर्षे आणि कमाल ३० वर्षे असणे गरजेचे आहे.लाखो रुपयांचा मासिक पगारआरबीआय (RBI) ३ वर्षांच्या मर्यादित कालावधीसाठी मुंबईत कंत्राटी तत्त्वावर भरती करत आहे. तथापि, हा कालावधी ५ वर्षांपर्यंत वाढवला जाण्याची शक्यता आहे. या कालावधीत उमेदवारांना कोणतेही वेतन भत्ते दिले जाणार नसून ₹१,५०,००० चे वेतन दिले जाणार आहे. या पदासाठी निवड झाल्यास, उमेदवार ऑगस्ट-ऑक्टोबर २०२६ मध्ये रुजू होण्याची शक्यता आहे..अर्ज कसा करावा?आरबीआय यंग प्रोफेशनल्स भरतीत अर्ज करण्यासाठी शेवटची तारीख ६ जुलै, २०२६ आहे. या भरतीसाठी सर्वप्रथम, आरबीआयच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या किंवा थेट opportunities.rbi.org.in वर जा.त्यानंतर "भारतीय रिझर्व्ह बँकेत तरुण व्यावसायिकांची नियुक्ती" (Engagement of Young Professionals in Reserve Bank of India) हे शीर्षक दिसेल. येथे भरतीची अधिसूचना दिसेल. ज्यामध्ये दिलेल्या अर्जाची प्रिंट काढा.उमेदवार ज्या पदासाठी अर्ज करत आहात, त्यासाठी नाव, जाहिरात क्रमांक आणि अर्जाची तारीख लिहा. अर्जदाराच्या तपशिलामध्ये, तुमचे नाव, जन्मतारीख, लिंग, वडिलांचे नाव, आईचे नाव, वैवाहिक स्थिती, कायमचा पत्ता, संपर्काचा पत्ता, आधार कार्ड क्रमांक, पॅन क्रमांक, संपर्क क्रमांक आणि ईमेल आयडी भरा. तसेच तुमची शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभव (असल्यास) देखील देऊ शकता. तथापि, तुम्ही नवीन उमेदवार (फ्रेशर) असाल, तर अनुभवाचा रकाना रिकामा सोडा..यानंतर, तुमची घोषणा, सही, नाव आणि जागा खाली लिहा आणि तुमचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो लावा.अर्ज, तुमचा सीव्ही, सर्व शैक्षणिक गुणपत्रिका, पदव्या, स्टेटमेंट्स, शैक्षणिक किंवा धोरणात्मक लेख, संदर्भ किंवा शिफारसपत्रे स्कॅन करून पीडीएफ स्वरूपात रूपांतरित करा. ते yphrmdco@rbi.org.in वर पाठवा..निवड प्रक्रियाआरबीआय या भरतीसाठी उमेदवारांची निवड प्राथमिक छाननी/शॉर्टलिस्टिंग, कागदपत्र पडताळणी आणि मुलाखतीद्वारे होणार आहे. रिक्त जागांच्या संख्येनुसार, आरबीआय मर्यादित संख्येने उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलावू शकते. मुलाखतीसाठी शॉर्टलिस्ट झालेल्या उमेदवारांना ईमेलद्वारे सूचित केले जाईल, जिथे त्यांना त्यांचे मुलाखतीचे बोलावणे पत्र मिळेल. दरम्यान, या भरतीसाठी कोणतीही लेखी परीक्षा घेतली जाणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.