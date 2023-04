मुंबई : केंद्रीय राखीव पोलीस दलातर्फे कॉन्स्टेबलच्या जागांसाठी भरती सुरू आहे. यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया बराच काळ सुरू असून काही दिवसांत अंतिम तारीख येणार आहे. त्यामुळे, तुमच्याकडेही या पदांसाठी अर्ज करण्याची क्षमता आणि इच्छा असल्यास, विहित नमुन्यात अर्ज करा.

या भरती मोहिमेद्वारे कॉन्स्टेबल (तांत्रिक आणि व्यापारी) च्या एकूण ९ हजार २१२ जागा भरण्यात येणार आहेत. २७ मार्चपासून अर्ज स्वीकारले जात आहेत आणि अर्ज करण्याची अंतिम तारीख २५ एप्रिल २०२३ आहे. (recruitment in CRPF on 9 thousand posts last date of applying for CRPF )

ऑनलाइन अर्ज करा

या पदांसाठी फक्त ऑनलाइन अर्ज करता येतील. यासाठी, उमेदवारांना CRPF च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल, ज्याचा पत्ता आहे – crpf.gov.in.

या भरती मोहिमेद्वारे एकूण ९ हजार २१२ पदे भरण्यात येणार आहेत. त्यापैकी पुरुष उमेदवारांसाठी ९ हजार १०५ तर महिला उमेदवारांसाठी १०७ पदे आहेत.

कोण अर्ज करण्यास पात्र आहे

या पदांसाठी अर्ज करण्यासाठी उमेदवार मान्यताप्राप्त बोर्डातून १०वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. यासोबतच त्याच्याकडे हेवी ट्रान्सपोर्ट मोटर ड्रायव्हिंग लायसन्स असायला हवे. अधिक पात्रता तपशील जाणून घेण्यासाठी अधिकृत वेबसाइट तपासा.

निवड अशी होईल

या पदांसाठी निवड लेखी परीक्षेद्वारे होईल. लेखी परीक्षा ०१ जुलै ते १३ जुलै २०२३ या कालावधीत घेतली जाईल. या परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र २० जून ते २५ जून २०२३ दरम्यान जारी केले जातील. अद्यतनांसाठी वेबसाइट तपासत रहा.

अर्ज शुल्क

या पदांसाठी अर्ज करण्यासाठी पुरुष उमेदवारांना १०० रुपये शुल्क भरावे लागेल. तर महिला उमेदवार, एससी, एसटी उमेदवारांना फी म्हणून काहीही द्यावे लागणार नाही. ही रिक्त पदे कार्यालयीन व्यवहार मंत्रालय, पोलीस महानिरीक्षक कार्यालय, छत्तीसगड सेक्टर, केंद्रीय राखीव पोलीस दल यांनी प्रसिद्ध केली आहेत.