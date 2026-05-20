रेल्वेत नोकरीची मोठी संधी! ११९१ अप्रेंटिस पदांसाठी भरतीप्रक्रिया जाहीर; अर्ज कुठे आणि कसा करायचा?

दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेमध्ये शिकाऊ उमेदवारी पदांसाठी अर्ज सुरू झाले आहेत. ही भरती एसईसीआर आरआरसी बिलासपूरसाठी आहे. दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेमध्ये शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षणासाठी इच्छुक उमेदवार अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ११ जून, २०२६ आहे..अप्रेंटिसशिप पदांसाठी अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांनी भारतातील मान्यताप्राप्त संस्थेतून इयत्ता १०वी किंवा १२वी उत्तीर्ण केलेली असावी. त्यांच्याकडे संबंधित क्षेत्रातील आयटीआय प्रमाणपत्र असणेही आवश्यक आहे. अर्ज करण्यासाठी, उमेदवारांचे वय किमान १५ वर्षे आणि कमाल २४ वर्षे असावे. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी वयोमर्यादेत सवलत देखील उपलब्ध आहे..अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) उमेदवारांना पाच वर्षांची, इतर मागासवर्गीय (OBC) उमेदवारांना तीन वर्षांची आणि दिव्यांग उमेदवारांना १० वर्षांची वयोमर्यादेत सवलत मिळेल. उमेदवारांची निवड इयत्ता १० वी व तिच्या समकक्ष आणि आयटीआयमध्ये मिळालेल्या गुणांच्या आधारावर केली जाईल. या पायऱ्यांचे अनुसरण करून शिकाऊ उमेदवारीसाठी अर्ज करा..अप्रेंटिसशिपसाठी अर्ज करण्यासाठी, उमेदवार येथे दिलेल्या पायऱ्यांचे अनुसरण करून घरबसल्या अर्ज करू शकतात. ऑनलाइन नोंदणी करण्यासाठी, सर्वप्रथम अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या. आता वेबसाईटच्या होमपेजवरील ऑनलाइन नोंदणी लिंकवर क्लिक करा. यानंतर, सर्व आवश्यक तपशील काळजीपूर्वक भरा. फॉर्म भरल्यानंतर, आवश्यक कागदपत्रांच्या स्कॅन केलेल्या प्रती अपलोड करा. शेवटी, त्याची प्रिंटआउट काढायला विसरू नका.