RRB NTPC Recruitment 2025: सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! RRB NTPC मध्ये मेगा भरती सुरू, जाणून घ्या कसा करायचा अर्ज?

Eligibility Criteria for RRB NTPC Posts: रेल्वे भरती मंडळ २०२५ मध्ये पदवीधर उमेदवारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर भरती जाहीर केली आहे. यासाठी अर्ज प्रक्रिया ही आज ३१ ऑक्टोबर पासून सुरु झाली असून अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ही ३१ नोव्हेंबर २०२५ आहे
Monika Shinde
RRB NTPC Mega Recruitment 2025: रेल्वे भरती मंडळ २०२५ मध्ये पदवीधर उमेदवारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर भरती जाहीर केली आहे.

या भरतीमध्ये कनिष्ठ अभियंता डिपो ( Junior Engineer, Depot), साहित्य सुपरिंटेंडंट / साहित्य व्यवस्थापक (Material Superintendent), रासायनिक व धातूशास्त्र सहाय्यक ( Chemical & Metallurgical Assistant) या विविध पदांसाठी 2569 जागा भरलेल्या जाणार आहेत. अधिक माहिती साठी RRB अधिकृत वेबसाईटवर जाणून RRB NTPC pdf डाऊनलोड करू शकता.

