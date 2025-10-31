RRB NTPC Recruitment 2025: सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! RRB NTPC मध्ये मेगा भरती सुरू, जाणून घ्या कसा करायचा अर्ज?

RRB NTPC Mega Recruitment 2025: रेल्वे भरती मंडळ २०२५ मध्ये पदवीधर उमेदवारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर भरती जाहीर केली आहे..या भरतीमध्ये कनिष्ठ अभियंता डिपो ( Junior Engineer, Depot), साहित्य सुपरिंटेंडंट / साहित्य व्यवस्थापक (Material Superintendent), रासायनिक व धातूशास्त्र सहाय्यक ( Chemical & Metallurgical Assistant) या विविध पदांसाठी 2569 जागा भरलेल्या जाणार आहेत. अधिक माहिती साठी RRB अधिकृत वेबसाईटवर जाणून RRB NTPC pdf डाऊनलोड करू शकता..Winter Skin Care: कोरियन ग्लास की हायड्रा फेशियल? हिवाळ्यात कोणतं फेशियल देईल नैसर्गिक ग्लो!.उमेदवारांनी राष्ट्रीयत्व, वयोमर्यादा, शैक्षणिक पात्रता आणि वैद्यकीय निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. भरतीसाठी अर्ज केल्यावर उमेदवारांची निवड दोन टप्प्यांमध्ये होईल. एक CBT 1 आणि दुसरं CBT 2..RRB NTPC 2025 भरतीची मुख्य माहितीपदांचा प्रकारकनिष्ठ अभियंता डिपो , साहित्य सुपरिंटेंडंट / साहित्य व्यवस्थापक, रासायनिक व धातूशास्त्र सहाय्यकअर्जाची मर्यादाउमेदवार फक्त एका पदासाठी अर्ज करू शकतातराष्ट्रीयत्वभारतीय नागरिक किंवा सरकारद्वारे मान्यताप्राप्त इतर पात्र व्यक्तीवयमर्यादा18 ते 30 वर्षे (राखीव वर्गांसाठी सूट लागू, जास्तीत जास्त 45 वर्षे).MPSC Result 2024: राज्यसेवा परीक्षा निकाल जाहीर! सोलापूरचा विजय लामकणे राज्यात पहिला.शैक्षणिक पात्रतामान्यताप्राप्त बोर्ड/संस्थेतून पदवी किंवा समकक्षवैद्यकीय पात्रतापदानुसार दृष्टी, शारीरिक क्षमता आणि इतर वैद्यकीय निकष पूर्ण करणे आवश्यकदिव्यांग उमेदवारांसाठी विशेष तरतुदीपरीक्षा शुल्कसामान्य: 500SC/ST/OBC-NCL/PwBD/महिला व इतर राखीव वर्ग: 250.अर्ज करण्याची स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेसRRB च्या अधिकृत वेबसाईट www.rrbcdg.gov.in वर जानवीन उमेदवारांसाठी “New Registration” वर क्लिक कराआवश्यक माहिती भरा: नाव, जन्मतारीख, ईमेल, मोबाईल नंबर, इत्यादीरजिस्ट्रेशन पूर्ण केल्यावर तुमच्याकडे Registration Number येईल, तो नोंदवा.Registration Number आणि पासवर्ड वापरून लॉगिन कराउपलब्ध पदांपैकी तुम्ही कोणत्या पदासाठी अर्ज करणार आहात ते निवडाकागदपत्रे अपलोड कराफोटो आणि सही (Passport size photo & Signature)शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, आयडी प्रूफ, इत्यादीअर्ज शुल्क भरासर्व माहिती तपासून अर्ज सबमिट करासबमिट केल्यावर अर्जाची प्रिंटआउट काढा भविष्यासाठी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.