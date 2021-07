SBI Apprentice Recruitment 2021 : एसबीआयमधील अ‍ॅप्रेंटिस पदांच्या भरती प्रक्रिया लवकरच संपणार असून आजपासून दोन दिवसांनी म्हणजेच, 26 जुलै 2021 रोजी स्टेट बँक ऑफ इंडिया (State Bank of India) अर्ज प्रक्रिया बंद करेल. अशा स्थितीत ज्या उमेदवारांना अद्याप या पदांसाठी अर्ज करता आला नाही, ते एसबीआयच्या अधिकृत वेबसाइटवर sbi.co.in जाऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. दरम्यान, शेवटच्या तारखेनंतर कोणतेही अर्ज स्वीकारले जाणार नसल्याचे एसबीआयने स्पष्ट केले आहे. या भरती प्रक्रियेद्वारे एकूण 6100 पदे भरली जाणार आहेत. (sbi apprentice recruitment 2021 state bank of india sbi apprentice recruitment 2021 will close soon)

या पदांकरिता अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांना ऑनलाइन अर्ज भरावा लागेल. त्यानंतर फॉर्म भरल्यावर त्यांना ऑनलाइन चाचणीला हजर राहावे लागेल, याची तारीख अद्याप जाहीर केलेली नाही. मात्र, अर्ज प्रक्रियेची तारीख 6 जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

SBI Apprentice Recruitment 2021: अॅप्रेंटिस पदासाठी अर्ज कसा करावा?

अप्रेंटिसच्या पदांकरिता ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांना अधिकृत वेबसाइटवर sbi.co.in जावे लागेल. त्यानंतर वेबसाइट उघडल्यावर करिअर विभागात जा व येथे ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी ऑनलाइन लिंकवर क्लिक करा अथवा SBI Apprentice Recruitment 2021 च्या थेट लिंकवर क्लिक करावे. यानंतर आपला सर्व तपशील भरुन अर्ज सबमिट करावा.

निवड कशी होईल?

निवड ऑनलाइन लेखी परीक्षा आणि स्थानिक भाषेच्या चाचणीवर आधारित असेल. सामान्य इंग्रजी परीक्षेशिवाय प्रश्न द्विभाषिक म्हणजेच, इंग्रजी आणि हिंदीत असतील. वस्तुनिष्ठ प्रकारच्या प्रश्नांमध्ये चुकीच्या उत्तरांसाठी निगेटिव्ह चिन्हांकन असेल. प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी, प्रश्नासाठी असलेली एक चतुर्थांश गुण कपात केली जाईल. दरम्यान, आपल्याला कोणती अडचण येत असेल, तर 022-22820427 त्यांनी या क्रमांकावरती कॉल करू शकतात. जर काही कारणास्तव कॉल करणे शक्य नसेल, तर ते cgrs.ibps.in वर तक्रार देखील करू शकतात.

