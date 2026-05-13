झोपेची काळजी

कार्यक्षम, उत्साही राहण्यासाठी व भावनिक समतोलासाठी, एकूणच शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्यासाठी शांत झोप अत्यावश्यक आहे. विद्यार्थिदशेत तसेच युवावस्थेत पुरेशा प्रमाणात झोपेची नितांत आवश्यकता असते. मेंदूची कार्यक्षमता, संप्रेरकांची, पेशींची निर्मिती आणि इतर महत्त्वाची कार्ये झोपेशी संबंधित आहेत. सध्या महाविद्यालयीन युवक-युवतींमध्ये उशिरापर्यंत जागरणाचा ट्रेंड दिसत आहे. त्याचा शैक्षणिक गुणवत्तेवरही परिणाम होतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे..पुरेशा झोपेमुळे१) हृदय निरोगी राहण्यास मदत होते.२) ताणतणाव कमी होतो.३) स्मरणशक्ती व एकाग्रता चांगली राहाते. शरीर झोपलेले असले तरीही मेंदू, दिवसभरातील व पूर्वीच्या घटना, भावना, स्मृती, अनुभव वगैरेंची सांगड घालून स्मृतींच्या फाइल्स तयार करण्याचे महत्त्वाचे काम करत असतो.४) चांगली झोप उत्साही, सजग बनवते.५) झोपेमध्ये पेशी जास्त प्रथिने निर्माण करतात. त्याचा उपयोग नादुरुस्त पेशींची, स्नायूंची दुरुस्ती व जोपासना यासाठी होतो.६) मेंदूत सेरोटोनीन हे संप्रेरक योग्य प्रमाणात स्रवल्यामुळे नैराश्याची शक्यता किंवा नैराश्य कमी होण्यास मदत होते. उत्साह वाढतो.७) निद्रानाशामुळे स्ट्रेस संप्रेरकांमुळे होणाऱ्या मानसिक तणावजन्य आजारांबरोबरच आर्थ्रायटीस, मधुमेह, हृदयरोग, पचनाच्या तक्रारी निर्माण होत असतात. शरीर लवकर थकते व वृद्धत्वाकडे वाटचाल करू लागते..निद्रानाशाची लक्षणेमध्यरात्रीच उठून बसणे व पुन्हा झोप न येणे.सकाळी खूप लवकर जाग येणे.झ़ोपेतून जागे झाल्यावर अतिशय थकवा वाटणे.वेडीवाकडी, संदर्भ नसलेली स्वप्ने पडणे व सकाळी अस्वस्थता जाणवत राहणे.निद्रानाशाची कारणेआयुष्यातील महत्त्वाच्या तणावकारक घटनाशारीरिक आजारपण व वेदनाभावनात्मक ताणतणाव, नैराश्य, असुरक्षितता, भीती, व्यसनकाही औषधांचे साइड इफेक्टससततच्या नाइट शिफ्ट्स किंवा प्रवासामुळे झोपेचे बिघडलेले रूटीनमोबाइल किंवा इंटरनेटचा अतिरिक्त वापर .निद्रानाशाचा परिणामदिवसभर ग्लानी, थकवा वाटणे, चिडचिड होणे.एकाग्रता न होणे, विस्मरण होऊन निर्णयक्षमताप्रतिकारशक्तीत घटमधुमेह, हृदयविकार, पचनाच्या तक्रारीनिद्रानाशाच्या मागील शारीरिक व मानसिक कारणे शोधून योग्य ते आवश्यक उपाय योजना करणे शक्य असते. औषधे तसेच, तणाव नियंत्रणाचे तंत्र, स्व-संमोहन थेरपी, स्लीप रेस्टरिक्शन थेरपी, रिकंडिशनिंग थेरपी, बिहेविअरल थेरपी असे अनेक उपचार उपयुक्त असतात..निद्रानाश टाळण्यासाठीझोपण्याची व सकाळी उठण्याची विशिष्ट वेळ ठरवावी.संध्याकाळनंतर चहा, कॉफी इ. पेये घेऊ नयेत.रोज भरपूर व्यायाम करावा. परंतु व्यायाम व रात्रीची झोप यामधील अंतर तीन ते चार तासांचे असावे.रात्री उशिरा व जड जेवण जेवू नये. रात्रीचे जेवण व झोपेची वेळ यात किमान दीड-दोन तासांचे अंतर असावे.झोपण्यापूर्वी ध्यान-धारणा, संगीत ऐकणे, शक्य असल्यास स्नान करणे उपयुक्त ठरते.मनात काळजीचे किंवा अस्वस्थतेचे विचार येत असतील तर त्यांची एक यादी बनवावी व स्वत:ला सांगावे की याबद्दल मी उद्या विशिष्ट वेळेमध्ये विचार करीन. सोयीने तसा दिवसातला वेळ ठरवून घ्यावा. त्यावेळी काळजीच्या प्रश्नांवर विवेकपूर्वक उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करावा. झोपेची वेळ ही प्राध्यान्याने महत्त्वाची आहे हे स्वतःशी ठरवून टाकावे व शांत राहावे. शरीराच्या व मनाच्या गरजेप्रमाणे आवश्यक अशी शांत आणि पुरेशी झोप हे चांगल्या स्वास्थ्यासाठी आवश्यक आहे.