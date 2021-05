सोलापूर : इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स (Indian Institute of Science : IISc) बंगळूरने ज्वॉइंट एडमिशन टेस्ट ऑफ मास्टर्स (JAM) च्या नोंदणीची तारीख वाढविली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी अद्याप जेएएम 2021 साठी अर्ज केलेला नाही ते आता 27 मे 2021 पर्यंत ऑनलाइन नोंदणी करू शकतात. नोंदणी करण्यासाठी आयआयएससीच्या वेबसाइटवरील JOAPS पोर्टलला भेट देऊ शकतात. यापूर्वी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 मेपर्यंत होती. (Extended deadline for JAM registration for admission in IITs and IISc)

काय आहे जेएएम?

जेएएम प्रवेश परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना जेएएम फॉर्ममध्ये त्यांची पसंतीची संस्था आणि कार्यक्रम निवडणे आवश्‍यक आहे. या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेले उमेदवार आयआयटी आणि आयआयएससी, एमएससी, जॉइंट एमएससी-पीएचडी, एमएससी पीएचडी ड्युअल डिग्री आणि इतर पदव्युत्तर पदवी कार्यक्रमात तात्पुरत्या प्रवेशासाठी अर्ज करू शकतात.

जेएएम 2021 चा निकाल कधी?

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी (आयआयटी) आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सेस (आयआयएससी), पदव्युत्तर आणि पीएचडी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी जेएएम प्रवेश परीक्षा आवश्‍यक आहे. जेएएम 2021 परीक्षा 14 फेब्रुवारी रोजी घेण्यात आली होती, ज्याचा निकाल 20 मार्च रोजी जाहीर करण्यात आला होता. या परीक्षेतील चाचणी पेपरमधील एकूण 14,725 उमेदवारांनी कटऑफ गुणांपेक्षा जास्त गुण मिळवले आहेत.

प्रवेश वेळापत्रक

जेएएम 2021 च्या तारखांनुसार तीन टप्प्यात प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. पहिली प्रवेश यादी 16 जून रोजी, दुसरी 1 जुलै रोजी आणि तिसरी यादी 16 जुलै रोजी जाहीर केली जाईल. शॉर्टलिस्टेड उमेदवारांना त्यांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी समुपदेशनासाठी उपस्थित राहावे लागेल. 20 जुलै रोजी प्रवेश बंद होतील.

