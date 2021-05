सोलापूर : असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅनेजमेंट स्कूल्स (Association of Indian Management Schools : AIMS) ने मे सत्रासाठी एआयएमएस टेस्ट फॉर मॅनेजमेंट ऍडमिशन (ATMA 2021) ची अर्ज प्रक्रिया 26 एप्रिल 2021 पासून सुरू केली. ऑनलाइन नोंदणीची अंतिम तारीख 23 मे 2021 आहे. तथापि, फी भरण्याची शेवटची तारीख 22 मे आहे. अशा परिस्थितीत इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी आता विनाविलंब अर्ज करावा. अर्ज करण्यासाठी अधिकृत वेबसाइट atmaaims.com वर भेट द्यावी. (Saturday is the last date to deposit fees for ATMA 2021 session)

ऑनलाइन नोंदणीची लिंक अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. नोंदणी करण्यापूर्वी उमेदवारांनी पात्रतेचे निकष नीट तपासले पाहिजेत. ATMA 2021 मे सत्रासाठी 30 मे 2021 रोजी परीक्षा होणार आहे. होम बेस्ड ऑनलाइन मोडमध्ये दुपारी 2 ते 5 या वेळेत एका शिफ्टमध्ये परीक्षा घेण्यात येणार आहे.

या महत्त्वाच्या तारखा लक्षात ठेवा

फी भरण्याची शेवटची तारीख : 22 मे 2021

ऑनलाइन नोंदणीसाठी अंतिम तारीख : 23 मे 2021

अर्जाची प्रिंट काढण्याची अंतिम तारीख : 25 मे 2021

प्रवेशपत्र जारी होण्याची तारीख : 26 मे 2021

परीक्षेची तारीख : 30 मे 2021

निकाल जाहीर : 5 जून 2021

असा करा ऑनलाइन अर्ज

ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी आधी अधिकृत वेबसाइट atmaaims.com वर जा. यानंतर नोंदणी करण्यासाठी मेन पेजवरील उपलब्ध महत्त्वाच्या तारखा विभागातील क्‍लिक हियर टू रजिस्टर फॉर ATMA Exam लिंकला क्‍लिक करा. आता एक नवीन टॅब उघडेल. येथे मागविलेले तपशील जसे की नाव, जन्म तारीख, शहर, मोबाईल नंबर, ईमेल आयडी टाका आणि फी भरा. आता आपल्याला वैयक्तिक ओळख क्रमांक (पीआयडी) मिळेल. यानंतर आपण पुढील अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करू शकता. अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांनी वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या सूचना तपासल्या पाहिजेत.