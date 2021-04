शिक्षक क्षेत्रात करिअरसाठी काही महत्त्वाच्या टिप्स

अहमदनगर ः कोणत्याही देशाची पिढी घडत असते ती शिक्षणावर. त्यामुळे शिक्षकाचा रोल फार महत्त्वाचा आहे.

आपल्या शिक्षकाच्या नैतिक जीवनावर विद्यार्थ्याचा खूप प्रभाव असतो. जर आपल्याला एक चांगला शिक्षक मिळाला, तर आपले आयुष्य बनू शकते. आजकाल शिक्षण क्षेत्रात मोठा बदल झाला आहे. इंटरनेटच्या जगानंतर, विद्यार्थ्यांकडे ज्ञानाची भरपूर संपत्ती आहे, अशा परिस्थितीत केवळ एक चांगला शिक्षक आपल्याला योग्य आणि अयोग्य याबद्दल सांगू शकतो. आपल्या देशात अध्यापन हा एक अतिशय यशस्वी व्यवसाय मानला जातो. आणि शिक्षकांची स्थिती नेहमीच उच्च राहिली. यामुळेच भारतातील बहुतेक तरूणांना शिक्षक बनण्याची इच्छा आहे. करिअर

आजकाल अध्यापनात बरेच पर्याय आहेत. देशाच्या दुर्गम भागातही आता शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठे उघडत आहेत. देशात बरीच सरकारी आणि खासगी महाविद्यालये आहेत. साहजिकच या क्षेत्रात नोकरीची भरपाई आहे. सरकारी शाळांमध्ये नोकरीनंतर आपल्याला चांगले पैसे मिळतात. या शिवाय खासगी शाळांमधील चांगल्या शिक्षकांनाही मागणी आहे. शैक्षणिक विषयांव्यतिरिक्त पात्रता, फिटनेस, खेळ या क्षेत्रात व्यावसायिक शिक्षकांचीही मागणी वाढत आहे. अध्यापनासाठी इंटरमीडिएट, ग्रॅज्युएशन आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन कोर्स

बीएड (बॅचलर ऑफ एज्युकेशन): बीएड अध्यापनात जाण्यासाठी खूप लोकप्रिय आहे. पूर्वी बीएड कोर्स एक वर्ष होता, जो २०१ 2015 पासून दोन वर्ष करण्यात आला. प्रवेश परीक्षा बीएड करण्यासाठी आवश्यक आहे. परीक्षा देण्यासाठी पदवीधर असणे आवश्यक आहे. बरीच खासगी महाविद्यालये प्रवेश परीक्षा नसतानाही थेट प्रवेश देतात. दरवर्षी बीएडची प्रवेश परीक्षा असते. राज्य व्यतिरिक्त, इग्नू, काशी विद्यापीठ, बनारस हिंदू विद्यापीठ, दिल्ली विद्यापीठ देखील बीएड प्रदान करतात. बीएड केल्यावर तुम्ही प्राथमिक, अप्पर प्राइमरी व हायस्कूलमध्ये शिकण्यास पात्र ठरता. बीटीसी (मूलभूत प्रशिक्षण प्रमाणपत्र): बीटीसी फक्त उत्तर प्रदेशच्या उमेदवारांसाठीच आहे. त्यात फक्त राज्य विद्यार्थी सहभागी होऊ शकतात. बीटीसी हा दोन वर्षाचा कोर्स आहे. त्यासाठीसुद्धा प्रवेश परीक्षा द्यावी लागेल. त्यानंतर जिल्हास्तरावर समुपदेशन केले जाते. बीटीसी करण्यासाठी तुम्ही पदवीधर असणे आवश्यक आहे. तसेच, आपले वय 18-30 वर्षे असावे. बीटीसी केल्यावर आपण प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक स्तराचे शिक्षक बनू शकता. एनटीटी (नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण): मोठ्या शहरांमध्ये एनटीटी अधिक लोकप्रिय आहे. हा दोन वर्षांचा कोर्स आहे. एनटीटीमध्ये प्रवेश बारावीच्या गुणांच्या आधारे व अनेक ठिकाणी प्रवेश परीक्षा घेतल्यानंतर दिला जातो. एनटीटीनंतर आपण प्राथमिक शिक्षक होण्यासाठी पात्र आहात. बीपीईडी (बॅचलर इन फिजिकल एज्युकेशन): आजकाल शारीरिक शिक्षणात नोकरीचे अनेक पर्याय आहेत. खासगी व सरकारी शाळांमधील बहुतेक शारीरिक शिक्षक रिक्त आहेत. यासाठी आपण दोन प्रकारचे कोर्स करू शकता. विषय म्हणून पदवीपर्यंत शारीरिक शिक्षण घेतलेला विद्यार्थी एक वर्षाचा बीपीएड कोर्स करू शकतो. बारावीमध्ये शारीरिक शिक्षण घेतलेले लोक तीन वर्षांचा बॅचलर कोर्स करू शकतात. याच्या प्रवेश चाचणीमध्ये शारीरिक तंदुरुस्ती चाचणी तसेच लेखी चाचणी असते. प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर मुलाखत पात्र होणेदेखील आवश्यक आहे. जेबीटी (कनिष्ठ शिक्षक प्रशिक्षण): जेबीटीसाठी तुम्ही १२ वी पास असावे. या कोर्समध्ये प्रवेश गुणवत्तेच्या प्रवेशद्वारावर आणि कुठेतरी आधारित आहे. हा कोर्स केल्यावर तुम्ही प्राथमिक शिक्षक होण्यासाठी पात्र आहात. शिक्षक होण्यासाठी फक्त कोर्स घेणे पुरेसे नाही, काही परीक्षादेखील पात्र असणे आवश्यक आहे. टीजीटी आणि पीजीटीः ही परीक्षा राज्य पातळीवर घेतली जाते, मुख्यत: उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीमध्ये, ही परीक्षा प्रसिद्ध आहे. टीजीटीसाठी पदवी आणि बीएड असणे आवश्यक आहे. आणि पीजीटीसाठी पदव्युत्तर आणि बीएड पदवी असणे आवश्यक आहे. टीजीटी पास शिक्षक 6 ते 10 पर्यंतच्या मुलांना पीजीटी उत्तीर्ण झाल्यानंतर शिक्षक माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक विद्यार्थ्यांना शिकवतात. टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा): देशातील बर्‍याच राज्यांत ही परीक्षा बीएड आणि डीएड करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी केली जाते. ते विद्यार्थीही या परीक्षेत भाग घेऊ शकतात. राज्य सरकार ठराविक वर्षांसाठी प्रमाणपत्र देते. सीटीईटी (केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा): केंद्रीय विद्यालय, दिल्ली स्कूल, तिबेटियन स्कूल आणि नवोदय विद्यालयात शिक्षक होण्यासाठी या परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. ही परीक्षा सीबीएसई आयोजित करते. ज्यामध्ये फक्त पदवी पास व बीएड पदवी असलेले विद्यार्थी सहभागी होतात. ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी त्यांना 60०% गुण आणणे आवश्यक आहे. परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारास प्रमाणपत्र दिले जाते जे 7 वर्षांसाठी वैध असते. यूजीसी नेट: महाविद्यालयात लेक्चररचे काम करण्यासाठी नेट परीक्षा देणे आवश्यक आहे. नेट पेपर डिसेंबर आणि जूनमध्ये वर्षातून दोनदा आयोजित केले जाते. नेट परीक्षेत तीन पेपर आहेत. उमेदवार इंग्रजी आणि हिंदी कोणत्याही माध्यमातून चाचणी घेण्यात येते.

Web Title: Some important tips for a career in the teaching field