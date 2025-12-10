ST Students Scholarship: ST विद्यार्थ्यांसाठी परदेशात शिक्षणाची सुवर्णसंधी! राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्तीचा अर्ज कसा करायचा जाणून घ्या

Government Scholarship For SC/ST Students: अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत सरकारच्या आदिवासी कार्य मंत्रालयाने 'राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्ती योजना' राबविली जात आहे..ही योजना विशेषतः मास्टर्स, पीएच. डी. आणि पोस्ट डॉक्टरल संशोधन करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त असून, जगातील गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थांत प्रवेश घेण्यास त्यांना मदत करते.दरवर्षी या योजनेअंतर्गत २० विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते, ज्यामध्ये १७ जागा अनुसूचित जमातींसाठी आणि ३ जागा विशेषतः दुर्बल आदिवासी गटांसाठी राखीव आहेत. तसेच, शिक्षण क्षेत्रात महिलांचे प्रमाण वाढावे या उद्देशाने उपलब्ध जागांपैकी ३० टक्के जागा महिलांना राखून ठेवण्यात आल्या आहेत..Natural Farming Courses: नैसर्गिक शेती शिक्षणात मोठा बदल! ICARचे निर्देश, देशभरात लवकरच सुरू होतील UG–PG आणि PhD अभ्यासक्रम.शैक्षणिक क्षेत्रे आणि लाभविद्यार्थी विज्ञान व तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, कायदा, कृषी, वैद्यकीय विज्ञान तसेच मानविकी व सामाजिक शास्त्र अशा विविध क्षेत्रात परदेशातील नामंकित विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेऊ शकतात. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक देखभाल भत्ता (USA: USD 15,400), आकस्मिता खर्च, शिक्षण शुल्क, वैद्यकीय विमा, व्हिसा फी, तसेच भारत- परदेश- भारत हवाई प्रवास खर्च सरकारकडून दिला जातो.ही आर्थिक मदत विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमाच्या संपूर्ण कालावधीपूरती देण्यात येते. मास्टर्स अभ्यासक्रम एक किंवा दोन वर्षाचा, पीएच.डी चार वर्षाचा आणि पोस्ट- पोस्ट-डॉक्टरल संशोधन दोन वर्षांसाठी आर्थिकदृष्ट्या सहाय्यक ठरते..पात्रता आणि निवड प्रक्रियायोजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी अनुसूचित जातीचा असणे अनिवार्य आहे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असावे आणि मागील शैक्षणिक पात्रतेच्या किमान ५५ टक्के असणे आवश्यक आहे.अभ्यासक्रमानुसार निश्चित केलेली वयोमर्यादा पदव्युत्तर पदवीसाठी ३२ वर्षे, पीएचडीसाठी ३५ वर्षे आणि पोस्ट-डॉक्टरेट प्रॅक्टिससाठी ३८ वर्षे आहे.निवड प्रक्रियेत, क्यूएस वर्ल्ड रँकिंगमध्ये टॉप १००० विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रथम प्राधान्य दिले जाते. त्यानंतर ऑफर लेटर धारकाची निवड केली जाते. रिक्त जागांसाठी, तज्ञांच्या समितीद्वारे मुलाखती घेतल्या जातात आणि GRE/GMAT/TOEFL इत्यादी परीक्षांमध्ये यश मिळवणाऱ्यांना विशेष प्राधान्य दिले जाते..Winter Indigestion Problem: थंडीत अपचनाला गूड-बाय म्हणायचंय? मसाल्याच्या डब्यातील चिमूटभर जिरं वापरा आणि त्वरित आराम मिळवा!.योजनेचे महत्त्वभारतातील आदिवासी समाजात शिक्षणाद्वारे प्रगतीचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी ही योजना खूप महत्त्वाची ठरते. आर्थिक अडचणींमुळे ज्या तरुणांचे परदेशी शिक्षणाचे स्वप्न अपूर्ण राहिले आहे त्यांच्यासाठी शिष्यवृत्ती हा एक उत्तम आधार आहे. जगभरातील उच्च दर्जाच्या संस्थांमध्ये शिक्षण घेण्याची आणि अभ्यास करण्याची संधी मिळाल्याने, आदिवासी समुदायातील तरुणांचे ज्ञान, कौशल्ये आणि नेतृत्व क्षमता विकसित होतात. शिवाय, हे विद्यार्थी भारतातील समाजाच्या प्रगतीत आणि राष्ट्राच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात..अर्ज प्रक्रियाडिजिलॉकरवर नोंदणी करणे, कागदपत्रे अपलोड करणे आणि नंतर नॅशनल ओव्हरसीज स्कॉलरशिप पोर्टलवर अर्ज भरणे हा अर्ज प्रक्रियेचा मुख्य भाग आहे. अर्जदाराने जन्मतारीख प्रमाणपत्र, शैक्षणिक गुणवत्ता यादी, एसटी/पीव्हीटीजी प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, आयटीआर आणि परदेशी विद्यापीठांचे प्रवेशपत्र यासारखी सर्व कागदपत्रे डिजीलॉकरमध्ये ठेवणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.