एज्युकेशन जॉब्स

ST Students Scholarship: ST विद्यार्थ्यांसाठी परदेशात शिक्षणाची सुवर्णसंधी! राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्तीचा अर्ज कसा करायचा जाणून घ्या

Eligibility Criteria for ST Students Scholarship: ST विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. जर तुम्हाला परदेशात शिक्षण घेण्याचे स्वप्न आहे, पण आर्थिक अडचणी येत आहेत, तर काळजी करू नका. तुम्ही राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून तुमचे शिक्षण पूर्ण करू शकता
Eligibility Criteria for ST Students Scholarship

Eligibility Criteria for ST Students Scholarship

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Government Scholarship For SC/ST Students: अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत सरकारच्या आदिवासी कार्य मंत्रालयाने 'राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्ती योजना' राबविली जात आहे.

Loading content, please wait...
education
student
Scholarship
ST
Educational institutions
Education News
scholarship scheme
Goverment Job
educational marathi article
degree student
Students Organization
Educational Guidance
International Students

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com