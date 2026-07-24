MPSC Talathi Exam 2026: MPSC कडून तलाठी परीक्षेचा अभ्यासक्रम जाहीर! जाणून घ्या पेपर पॅटर्न, विषय आणि गुणपद्धती

MPSC Talathi Syllabus 2026: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) कडून 22 जुलै 2026 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या शुद्धिपत्रक जाहिरात (क्र.017/2026) नुसार महसूल व वन विभागातील ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) च्या 1,539 पदांसाठी भरती होणार आहे. ही परीक्षा महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेअंतर्गत होणार असून तलाठी सोबत इतर एकूण 5 हजार 707 पदांसाठी ही परीक्षा होणार आहे..MPSC कडून यंदाच्या भरती प्रक्रियेत प्रथमच तलाठी पदाचा समावेश गट-क संयुक्त परीक्षेत करण्यात आला आहे. यासाठी उमेदवारांची निवड संयुक्त पूर्व परीक्षा (100 गुण) आणि स्वतंत्र मुख्य परीक्षा (400 गुण) या दोन टप्प्यांद्वारे केली जाईल. पूर्व परीक्षेचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षेचे स्वरूप हे गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षेचे असेल..Talathi Bharti 2026: अखेर तलाठी भरती जाहीर! MPSC कडून 5,707 पदांसाठी जाहिरात; अर्ज कुठे, कसा अन् कधीपर्यंत करायचा? जाणून घ्या.पूर्व परीक्षेचे स्वरूपएकूण गुण - 100एकूण प्रश्नांची संख्या - 100परीक्षेचे स्वरूप - वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी (MCQ)परीक्षेचे माध्यम - मराठी आणि इंग्रजीकालावधी - 1 तास किंवा 60 मिनिटेपरीक्षेचा दर्जा -पदवी स्तरनकारात्मक गुणपद्धती यात वापरली जाणार आहे..नकारात्मक गुणपद्धतीMPSC गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षेतील स्वरुपानुसार यात प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी 25 टक्के म्हणजेच 1/4 किंवा 0.25 गुण वजा केले जातील. तसेच एखाद्या प्रश्नासाठी एकापेक्षा जास्त पर्याय चिन्हांकित केल्यास ते उत्तर चुकीचे मानले जाईल. मात्र, ज्या प्रश्नांची उत्तरे दिलेली नसतील, त्यासाठी कोणतेही नकारात्मक गुण वजा केले जाणार नाहीत..पूर्व परीक्षेचा अभ्यासक्रममहाराष्ट्र लोकसेवा आयोग गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या अभ्यासक्रमानुसार, पूर्व परीक्षेत 'सामान्य क्षमता चाचणी' या विषयावर आधारित 100 प्रश्न विचारले जातील. त्यामध्ये पुढील विषयांचा समावेश असेल.1. इतिहास - आधुनिक भारताचा आणि विशेषतः महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा अभ्यास.2. भूगोल - महाराष्ट्राच्या भूगोलाच्या विशेष अभ्यासासह - पृथ्वी, जगातील विभाग, हवामान, अक्षांश-रेखांश, महाराष्ट्रातील जमिनीचे प्रकार, पर्जन्यमान, प्रमुख पिके, शहरे, नद्या, उद्योगधंदे, इत्यादी.3. अर्थव्यवस्था - भारतीय अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय उत्पन्न, शेती, उद्योग, परकीय व्यापार, बँकिंग, लोकसंख्या, दारिद्रय व बेरोजगारी, मुद्रा आणि राजकोषीय नीति, इत्यादी.शासकीय अर्थव्यवस्था - अर्थसंकल्प, लेखा, लेखापरीक्षण, इत्यादी.4. चालू घडामोडी - जागतिक तसेच महाराष्ट्रासह भारतातील.5. राज्यशास्त्र 6. सामान्य विज्ञान - भौतिकशास्त्र (Physics), रसायनशास्त्र (Chemistry), प्राणिशास्त्र (Zoology), वनस्पतीशास्त्र (Botany), आरोग्यशास्त्र (Hygiene).7. अंकगणित - बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, दशांश, अपूर्णांक व टक्केवारी इत्यादी8. बुद्धिमत्ता चाचणी - उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करु शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न.Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांना अखेर दिलासा! आज सोन्याच्या भावात मोठी घसरण; 10 ग्रॅम सोन्यासाठी किती पैसे मोजावे लागतील?.ITR Deadline: सर्वांसाठी 31 जुलैची तारीख नाही! शेअर बाजारातील एक ट्रेड केला तरी बदलू शकते ITR डेडलाइन; पाहा नियम.तलाठी भरतीसाठी अर्ज कसा करावा?तलाठी तसेच महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 साठी तुम्हाला अर्ज करायचा असेल तर -तुम्ही सर्वात आधी MPSC च्या https://mpsc.gov.in/home या लिंकवर जाऊन जात्यात ONLINE FACILITIES पर्यायावर क्लिक करून Online Application System पर्याय निवडा.त्यानंतर तुम्ही याआधी MPSC आयोगाच्या वेबसाइटवर लॉगिन केलं नसेल तर New User Registration पर्याय निवडून माहिती भरा.याआधी तुमचे Registration असेल तर Login करात्यानंतर Online Application पर्याय निवडून त्यात गट-क संयुक्त परीक्षा जाहिरातीवर क्लिक करा.पात्र असलेल्या पदांची यादी दिसल्यानंतर संबंधित पदांसमोरील पर्याय निवडा.परीक्षेसाठी पसंतीचे परीक्षा केंद्र निवडा.अर्ज शुल्क ऑनलाइन भरून अर्ज अंतिम स्वरूपात सबमिट करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.