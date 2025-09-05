एज्युकेशन जॉब्स

Career Guidance: करिअर निवडताना गोंधळ उडतोय? मग श्रीकृष्णाने अर्जुनाला दिलेल्या या ७ शिकवणी नक्की वाचा!

Teachers' Day: आजकाल नोकरी मिळवणं अनेक तरुणांसाठी मोठं आव्हान बनलं आहे. मार्क्स चांगले आलेत, पदवीही मिळाली आहे, पण ‘आता पुढे काय करायचं?’ हा प्रश्न मनात सतावत राहतो.
Teachers' Day

Career Guidance

Esakal

Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. स्वतःची ओळख समजून घ्या आणि मनापासून करिअर निवडा.

  2. निर्णय घेण्यापूर्वी संभ्रम स्वीकारा आणि शांतीने विचार करा.

  3. मेहनत करा पण फळांची चिंता न करता कर्तव्यावर लक्ष ठेवा.

Loading content, please wait...
jobs
job
young
Career options
Career
Job Opportunity
Career Opportunity
mahacareer portal
Young Man
Job Portal
Job News
young girl
youngsters
Young Girls
Lord Krishna
Smart Career
exercise on lives of young people
Career Opportunities in Finance
job scam

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com