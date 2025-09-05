Career Guidance: करिअर निवडताना गोंधळ उडतोय? मग श्रीकृष्णाने अर्जुनाला दिलेल्या या ७ शिकवणी नक्की वाचा!

थोडक्यात:स्वतःची ओळख समजून घ्या आणि मनापासून करिअर निवडा.निर्णय घेण्यापूर्वी संभ्रम स्वीकारा आणि शांतीने विचार करा.मेहनत करा पण फळांची चिंता न करता कर्तव्यावर लक्ष ठेवा..Career Guidance Tips: आजकाल नोकरी मिळवणं अनेक तरुणांसाठी मोठं आव्हान ठरलं आहे. मार्क्स चांगले आहेत, पदवीही मिळाली, पण ‘आता पुढे काय करावं?’ असा प्रश्न मनात सतत येतो. अशा संभ्रमात आपण हजारो वर्षांपूर्वी कुरुक्षेत्रावर उभ्या अर्जुनासारखेच असतो..अर्जुनही गोंधळलेला होता, पण त्याच्या सोबत होते श्रीकृष्ण, ज्यांनी त्याला फक्त युद्धासाठी नव्हे तर संपूर्ण जीवनासाठी योग्य निर्णय घेण्याची शिकवण दिली. चला तर मग, पाहूया त्या ७ महत्त्वाच्या शिकवण्या, ज्या आजच्या तरुणांना करिअर निवडताना मार्गदर्शन करतात..Pregnancy Delivery Methods : नैसर्गिक बाळंतपण की सिझेरियन ऑपरेशन? जाणून घ्या फायदे, धोके आणि उपाय.1. स्वतःची ओळख पटवून घ्याकृष्णाने सर्वप्रथम अर्जुनाला आठवण करून दिलं, “तू योद्धा आहेस, हे तुझं स्वधर्म आहे.” तसंच आपणही आधी स्वतःला विचारलं पाहिजे, माझे खरे स्वभाववैशिष्ट्य काय आहेत? मला नक्की काय करायला आवडतं? फक्त नोकरीचं फॅन्सी नाव, पगार, किंवा दुसऱ्यांचं अनुकरण करून निर्णय घेणं टाळा. आतून जुळणाऱ्या गोष्टींची निवड करा, कारण तिथेच समाधान आणि यश दोन्ही असतं.2. संभ्रम स्वीकाराअर्जुनाला जेव्हा युद्धात गोंधळ झाला, तेव्हा तो झोपला नाही, उलट त्याने प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. आजच्या काळात, संभ्रम येणं ही नैसर्गिक गोष्ट आहे. पण तो संभ्रम तुमच्या निर्णयाला अडथळा बनू नये. थोडा वेळ स्वतःला द्या, विचार करा आणि मग पुढे जा..3. कृती करा, पण फळाची अपेक्षा न ठेवता“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन” ही गीतेतील सर्वात प्रसिद्ध ओळ. कृष्ण म्हणतो, “तू फक्त आपल्या कर्तव्यावर लक्ष केंद्रित कर.” करिअरच्या वाटेवर चालताना केवळ यश मिळेल का याचं गणित करू नका. पूर्ण मन लावून, स्वतःला झोकून देऊन काम करा, यश आपोआप येईल.4. मन आणि विचार शिस्तबद्ध ठेवाकौशल्य असणं महत्वाचं आहे, पण मन शांत आणि स्थिर असणं त्याहूनही गरजेचं आहे. करिअरमधील आव्हानांना सामोरं जाण्यासाठी मनाचं नियंत्रण असावं लागतं. आणि हे नियंत्रण तुम्हाला दीर्घकाल टिकणाऱ्या यशापर्यंत घेऊन जातं..Navratri 2025: यंदा शारदीय नवरात्रीत देवी कोणत्या वाहनावरून आगमन- प्रस्थान करणार? जाणून घ्या त्याचा परिणाम! .5. जीवनात संतुलन ठेवाकाम आणि विश्रांती यात संतुलन ठेवणं खूप गरजेचं आहे. श्रीकृष्ण म्हणतो, तुम्ही जसं खातो, झोपतो, काम करता ते संतुलित असायला हवं. आणि हे संतुलन तुमच्या करिअरला टिकवून ठेवायला मदत करेल.6. काही गोष्टी सोडायला शिकाकृष्ण सांगतो, “सोडणं म्हणजे हरणं नाही, तर मुक्ती आहे.” कधी-कधी काही क्षेत्र सोडावी लागतात, काही गोष्टी नाकाराव्या लागतात, कारण त्या आपल्या स्वभावाशी जुळत नाहीत. गिल्ट न बाळगता, पुढच्या योग्य संधीसाठी जागा मोकळी करा.7. मार्गदर्शन घ्या आणि शिकत राहाशेवटी, जेव्हा अर्जुन म्हणतो, “कृपया मला मार्गदर्शन करा,” तेव्हाच त्याचा खरा प्रवास सुरू होतो. आज अनेक तरुण “मला सगळं माहिती आहे” अशा भ्रमात असतात. पण खरे यशस्वी लोक तेच असतात जे योग्य वेळी मार्गदर्शन स्वीकारतात, मन उघडतात, आणि स्वतःला सुधारणं शिकतात..FAQs1. करिअरबाबत गोंधळ होत असल्यास मला काय करावं? (What should I do if I feel confused about my career?संभ्रम नैसर्गिक आहे, त्याला स्वीकारा, थोडा वेळ घ्या आणि मन शांत करून निर्णय घ्या.2. करिअर निवडताना स्वतःची ओळख किती महत्वाची आहे? (How important is self-awareness in career decisions?)स्वतःची ओळख पटवणं खूप महत्वाचं आहे कारण तेच तुमच्या यशाचा पाया ठरतो.3. माझ्या प्रयत्नांना नेहमीच यशाची अपेक्षा ठेवायला पाहिजे का? (Should I always expect success from my efforts?)नाही, फळांची अपेक्षा न ठेवता मन लावून काम करा; यश नक्की मिळेल.4. काम आणि विश्रांती यामध्ये संतुलन कसं राखावं? (How can I maintain balance between work and rest? )संतुलित आहार, झोप आणि काम करून, शरीर-मन दोन्ही तंदुरुस्त ठेवायला हवं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.