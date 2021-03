अॉफिसमध्ये हे पथ्य पाळलं नाही तर नोकरीवर येईल आफत

अहमदनगर ः नोकरी मिळवणे सोपे आहे, परंतु टिकवणे अवघड आहे. कारण प्रत्येक लोकांसोबत जुळवून घेणे ही फार मोठी गोष्ट आहे. नोकरीच्या ठिकाणी संतुलित चर्चा करायला हवी. आपण त्यांना स्वतःबद्दल काय आणि किती सांगावे लागेल, ही गोष्ट आपल्या मनात अगदी स्पष्ट असावी. काही लोकांना विचारण्याची सवय आहे. जर आपण कोणत्याही गोष्टीचे थेट उत्तर दिले नाही तर त्यांना गोष्टींमध्ये अडकून आपल्याबद्दल जाणून घेण्याची इच्छा असेल. अशा लोकांपासून सावध रहा. कारण हे लोक नंतर क्षुल्लक गोष्टींचा बाऊ करतात. अशा काही गोष्टी आहेत, ज्या आपण आपल्या सहकाऱ्यांसह सामायिक करू नयेत. पगार

तथापि, कोणालाही आपल्या पगाराबद्दल विचारण्याचा अधिकार नाही. तरीही काही लोक विचारल्याशिवाय राहत नाहीत. येथे आपल्याला काही बुद्धिमत्तेसह काम करावे लागेल. जर कोणी विचारत असेल तर हसून पुढे ढकलून द्या. अधिक विचारल्यावर आपण म्हणू शकता की सर्व गरजा चांगल्या प्रकारे पूर्ण केल्या आहेत. आयुष्यात तुम्हाला यापेक्षा आणखी काय पाहिजे आहे? भविष्यातील योजना

हे शक्य आहे की आपल्या सध्याच्या कंपनीत अधिक दिवस काम करण्याचा आपला हेतू नाही, आपल्याकडे चांगली ऑफर आहे, पुढील अभ्यास करण्यासाठी तुम्हाला काही महिने विश्रांती घ्यायची आहे, किंवा आपण परदेशात स्थायिक होण्याचा विचार करीत आहात. या सर्व योजना स्वत:जवळच ठेवा. सहकाऱ्यांसोबत कितीही चांगले संबंध असले तरीही त्याबद्दल त्यांना सांगू नका. नापसंती दाखवू नका

जर आपल्याला ऑफिसमध्ये काही नापसंत असेल तर हे प्रकरण स्वतःजवळ ठेवा. त्याबद्दल कोणासमोरही वाईट प्रतिक्रिया देऊ नका. लक्षात ठेवा की समोरची व्यक्ती त्याला मीरपूड आणि मसाला लावेल. त्या व्यक्तीस सांगेल. त्यामुळे थोडीशी मुत्सद्दी मनोवृत्ती स्वीकारण्यात काहीही चूक नाही. वैयक्तिक आयुष्यावर चर्चा करू नका

आपल्या कौटुंबिक वाद, जीवनशैली आणि ऑफिसमधील नात्यावर चर्चा करू नका. गुंतवणूक, मालमत्ता इत्यादी आर्थिक समस्यांबद्दल कोणालाही सांगू नका. जर तुम्ही एकटेच राहत असाल आणि कधीकधी तुम्हाला एखाद्याच्या सल्ल्याची गरज भासली असेल तर ऑफिसच्या बाहेर एखाद्या विश्वासू मित्राला तुमची समस्या सांगा. त्याच्याकडून सल्ला घ्या. ऑफिसमध्ये बोलणे म्हणजे केवळ नुकसान आणि नुकसानच आहे.

