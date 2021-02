घरबसल्या केलेले हे कोर्सही चांगल्या करिअरची संधी देतात

अहमदनगर ः पैसे कमावण्यासाठी नोकरीच करावी लागते असे नाही. घरी बसल्याबसल्याही तुम्ही पैसे कमावू शकता. फक्त त्यासाठी काही कौशल्य अंगी असावी लागतात. ते नसतील तर कोर्सही करता येतात. हे कोर्स तुम्हाला नोकरीही मिळवून देऊ शकतात. एसईओ कोर्स

शोध इंजिन ऑपरेशन म्हणजे एसईओ कोर्स हे ऐकणे कठीण वाटेल, परंतु तसे झाले नाही. जर आपण डिजिटल जगात थोडेसे सक्रिय असाल आणि आपल्याला गूगल, फेसबुक, सोशल मीडिया इत्यादीबद्दल थोडेसे समजले असेल तर या व्यावसायिक कोर्समुळे केवळ कंपनीत चांगली नोकरी मिळू शकत नाही परंतु हा कोर्स आपल्याला संधीदेखील देऊ शकतो. उत्कृष्ट स्वतंत्ररित्या काम करणारा आहे. या कोर्समध्ये आपल्याला आपल्या वेबसाइटची दृश्यमानता कशी वाढवायची हे शिकवले जाईल. आपण नोएडा, दिल्ली, गुडगाव, मुंबई, बेंगलोर यासारख्या बरीच मोठ्या ठिकाणी राहात असाल तर 3-6 महिन्यांचा कोर्स करा. जरी आपण छोट्या शहरात राहत असलात तरी बऱ्याच संस्था अशा आहेत की ऑनलाईनही हे कोर्स उपलब्ध करतात. यात मोबाइल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटींग, कीवर्ड प्लॅनर इत्यादी वेगवेगळे कोर्सेसदेखील असू शकतात. यापैकी काही स्वतंत्ररित्या आणि काही कंपन्यांसाठी अधिक चांगले आहेत. पीपीसी कोर्स:

ज्यांना स्वतंत्ररित्या काम करायचे आहे, त्यांच्यासाठी हे सर्वोत्तम आहे. याचा अर्थ पे प्रति क्लिक आहे जो विक्रीशी संबंधित आहे. सर्च इंजिनच्या मदतीने आपण जाहिरात देण्याचे काम करता. याचा उत्तम फायदा म्हणजे रिझल्ट लवकर सापडतो. आजकाल जवळजवळ प्रत्येक व्यवसाय ही पद्धत वापरत आहे. हे ब्रँड वर्धित करण्यासाठी देखील वापरले जाते. सामान्य पीपीसी टूल्स म्हणजे गूगल अ‍ॅडवर्ड, बिंग आणि फेसबुक, ट्विटर अ‍ॅडव्हर्टायझिंग. यासाठी आपण पीपीसी कोर्स किंवा गुगल एडवर्ड कोर्सच्या नावावर स्वत:साठी एक चांगला पर्याय निवडू शकता. Content writing course

फ्री लान्सिंगसाठी एक उत्तम कोर्स म्हणजे सामग्री लेखन कोर्स. जर आपल्याला लिहिण्याची आवड असेल तर आपण आपल्या आवडीला करियरदेखील बनवू शकता. केवळ फ्री लांसिंगसाठीच नाही तर पूर्णवेळ नोकरीसाठीही बरेच पर्याय आहेत. तसेच बर्‍याच मीडिया हाऊस उत्कृष्ट संधी देऊ शकतात. इतकेच नाही तर इंग्रजी आणि हिंदी दोन्ही चांगले असल्यास आपल्यासाठी बर्‍याच प्रकारे शक्य आहे की आपण केवळ मीडिया हाऊसमध्येच नाही तर बर्‍याच कंपन्यांमध्येही फ्रीलान्ससाठी अर्ज करू शकता. मेकअप कोर्स

मेक-अपचा अर्थ असा नाही दररोज ग्रूमिंग किंवा ब्यूटी कोर्स सेल्फ-कोर्स. प्रोफेशनल मेकअप संस्थेतून कोर्स करण्याबद्दल बोलले जात आहे. येथे ब्राइडल मेकअप, एअरब्रश मेकअप इत्यादीचे कोर्स आहेत. अर्बन क्लॅप वगैरे बर्‍याच अॅप्स व्यावसायिकांना अशी उत्कृष्ट संधी देतात आणि महिन्यातून दीड लाखांपर्यंत कमाई करतात. पण अट अशी आहे की हा कोर्स व्यावसायिक संस्थेने केला आहे.

