वयाच्या २६ व्या वर्षी ७५ लाखांची संपत्ती! १८ हजारांच्या पगारापासून सुरू झाला प्रवास

कमी पगारात नोकरी सुरू करून काही वर्षांत लाखोंचं पॅकेज मिळवणं आणि कोट्यवधींची स्वप्नं पाहणं, हे अनेक तरुणांचं ध्येय असतं. मात्र, त्यासाठी मेहनत, कौशल्य आणि पैशांचं योग्य नियोजन महत्त्वाचं असतं. मध्य प्रदेशातील उज्जैनच्या अर्जुन परमारचा प्रवास याचं उदाहरण आहे. वयाच्या अवघ्या २६ व्या वर्षी त्याचं वार्षिक पॅकेज जवळपास ५० लाख रुपयांवर पोहोचलं आहे. विशेष म्हणजे, तीन वर्षांत त्याने ६५ ते ७५ लाख रुपयांची आर्थिक संपत्ती उभी केल्याचं सांगितलं जातं..१८ हजारांच्या पगारापासून सुरुवातअर्जुनचे वडील इलेक्ट्रिकल वस्तूंचा छोटा व्यवसाय करतात, तर आई गृहिणी आहे. त्याने एनआयटीमधून मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेतलं. मात्र, कॉम्प्युटर क्षेत्रात नोकरी मिळवण्यासाठी त्याने प्रोग्रामिंग, कोडिंग आणि सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट शिकण्यावर भर दिला. २०२३ मध्ये त्याला टेक महिंद्रामध्ये नोकरी मिळाली. सुरुवातीला त्याचं वार्षिक पॅकेज २.२ लाख रुपये होतं. म्हणजेच, महिन्याला साधारण १८ हजार रुपये हातात येत होते. तरीही त्याने बचतीची सवय लावली आणि दरमहा पाच हजार रुपयांची एसआयपी सुरू केली..SSC Success Story: चार दिवस मृत्यूशी झुंज, तरीही हार नाही; तनुजा बनसोडेने दहावीत मिळवले ९७.४० टक्के, जिद्द, चिकाटी आणि आत्मविश्वासाचा विजय!.नोकरी बदलली, पगारात मोठी वाढऑक्टोबर २०२४ मध्ये अर्जुनने अॅक्सेंचरमध्ये नोकरी स्वीकारली. तिथे त्याचं वार्षिक पॅकेज १२ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचलं. उत्पन्न वाढल्यानंतर त्याने एसआयपीची रक्कमही दरमहा ३५ ते ४० हजार रुपयांपर्यंत वाढवली. ऑगस्ट २०२५ मध्ये त्याला एका मोठ्या जागतिक टेक कंपनीत नोकरी मिळाली. त्याचं पॅकेज जवळपास ४५ लाख रुपये झालं. मात्र, मे २०२६ मध्ये कंपनीच्या पुनर्रचनेमुळे त्याची नोकरी गेली. अशा कठीण काळात जवळपास सहा लाख रुपयांची आपत्कालीन बचत त्याच्या उपयोगी आली..Emergency Response Vehicle: एसयूव्ही रुग्णवाहिका ठरतेयं ‘संजीवनी’; कर सल्लागाराकडून वाहनाचे रुपांतर, अपघातग्रस्तांना वेळीच मदत!.नोकरी गेल्यानंतर पुन्हा उभारीनोकरी गेल्यानंतर अर्जुनने कोडिंग, तांत्रिक मुलाखती आणि सिस्टम डिझाइनची तयारी सुरू केली. अनेक प्रयत्नांनंतर सप्टेंबर २०२६ मध्ये त्याला नव्या कंपनीत नोकरी मिळाली. आता त्याचं वार्षिक पॅकेज जवळपास ५० लाख रुपये आहे. म्युच्युअल फंड, शेअर्स, कंपनीकडून मिळणारे शेअर्स आणि इतर बचतींसह त्याची आर्थिक संपत्ती ६५ ते ७५ लाख रुपये असल्याचा अंदाज आहे. त्याने उज्जैनमध्ये आई-वडिलांसाठी ४० ते ४५ लाख रुपयांचं घरही खरेदी केलं आहे. वयाच्या ३५ व्या वर्षापर्यंत पाच कोटी रुपयांचा गुंतवणूक पोर्टफोलिओ उभारण्याचं अर्जुनचं ध्येय आहे. तर, वयाच्या ४० व्या वर्षापर्यंत आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवण्याची त्याची इच्छा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.