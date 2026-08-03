UKSSSC पेपर लीक प्रकरणात EDची मोठी कारवाई; मुख्य आरोपीची 63 लाखांची मालमत्ता जप्त

उत्तराखंड दुय्यम सेवा निवड आयोगाच्या (UKSSSC) 2016 आणि 2021 मधील भरती परीक्षांच्या पेपर लीक प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मुख्य आरोपी हाकम सिंह रावत याच्यावर मोठी कारवाई केली आहे. ईडीने त्याच्या सुमारे 63.30 लाख रुपयांच्या मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई केली आहे..ईडीने ही कारवाई रायपूर पोलीस ठाणे आणि दक्षता विभागाने दाखल केलेल्या गुन्ह्यांच्या आधारे केली आहे. तपासात हाकम सिंह रावत, परीक्षा घेणाऱ्या खासगी प्रिंटिंग एजन्सीचे काही कर्मचारी, सरकारी अधिकारी आणि मध्यस्थ यांनी मिळून पेपर लीकचे रॅकेट चालवल्याचे समोर आले आहे. प्रश्नपत्रिका आधीच उमेदवारांपर्यंत पोहोचवणे आणि ओएमआर शीटमध्ये फेरफार करून मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळल्याचा आरोप आहे..तपासानुसार, आरोपीने उमेदवारांकडून सुमारे 95 लाख रुपये बेकायदेशीरपणे वसूल केले. हा पैसा वैध असल्याचे दाखवण्यासाठी त्याने बँक खात्यांमध्ये रोख रक्कम जमा करून ती शेतीचे उत्पन्न असल्याचे आयकर विवरणपत्रात नमूद केले. मात्र, तपासात हे उत्पन्न प्रत्यक्ष शेतीशी जुळत नसल्याचे स्पष्ट झाले. या पैशातून खरेदी करण्यात आलेल्या 63.30 लाख रुपयांच्या चल आणि अचल मालमत्तेवर ईडीने टाच आणली आहे..Gopichand Padalkar: जतचे नामांतर होणार ‘देवभूमी जत’; आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यामार्फत मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव सादर.या प्रकरणात उत्तराखंड पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने (SIT) आरोपपत्र दाखल केले असून, 14 ठिकाणी छापे टाकण्यात आले होते. छाप्यांमध्ये डिजिटल उपकरणे, मालमत्तेची कागदपत्रे आणि रोख रक्कम जप्त करण्यात आली होती. या आधारे डेहराडूनमधील विशेष पीएमएलए न्यायालयात ईडीने अभियोजन तक्रारही दाखल केली आहे. पेपर लीक प्रकरणातील इतर आरोपींची चौकशीही सुरू असून, या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या सर्वांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे तपास यंत्रणांनी स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.