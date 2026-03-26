University Exams : मराठवाडा विद्यापीठाचा निर्णय; पदवी- पदव्युत्तर परीक्षांसाठी 240 केंद्रांची घोषणा; एप्रिलपासून परीक्षा सुरू!

छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने मार्च-एप्रिल २०२६ उन्हाळी सत्र परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. पदवी अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा सात एप्रिल आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या १६ एप्रिलपासून परीक्षा सुरू होणार आहेत. त्यासाठी २४० केंद्रांची यादी विद्यापीठाकडून जाहीर करण्यात आली आहे. .परिपत्रकानुसार, सर्व जुन्या व नव्या पॅटर्नच्या सर्व सेमिस्टरच्या परीक्षा नियोजित तारखांनुसार घेण्यात येणार आहेत. या परीक्षा विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील २४० महाविद्यालयांमध्ये केंद्रांवर पार पडतील. पदवी अभ्यासक्रमांत बी.ए., बी.कॉम., बी.एस्सी., बीसीए, बीबीए, होम सायन्स, बायोटेक्नॉलॉजी, फॉरेन्सिक सायन्स, आयटी आदी अभ्यासक्रमांच्या प्रथम ते सहाव्या सत्रांच्या परीक्षा सात एप्रिलपासून सुरू होतील. .तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांत एम.ए., एम.कॉम., एम.एस्सी., एमबीए, एमसीए, एमएमएस, एमएसडब्ल्यू आदी अभ्यासक्रमांच्या प्रथम ते चौथ्या सत्रांच्या परीक्षा १६ एप्रिलपासून सुरू होतील. .विद्यापीठाने सर्व संलग्नित महाविद्यालयांचे प्राचार्य व संस्थाचालकांना हे परिपत्रक महाविद्यालयाच्या सूचना फलकावर प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक प्रा.डॉ. बी.एन. डोळे यांनी दिल्या आहेत..अशी असतील केंद्रेछत्रपती संभाजीनगर शहरात २३ केंद्रे देण्यात आली आहेत. तर ग्रामीण भागात ७० महाविद्यालयांत परीक्षा केंद्रांचे नियोजन करण्यात आले आहेत. जालना शहरात सहा, तर जालना जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात ४७ परीक्षा केंद्रे आहेत. बीड शहरात आठ तर जिल्ह्यात ५४ केंद्रांचे नियोजन आहे. तर धाराशिव शहरात सात तर ग्रामीणमध्ये २५ केंद्रांवर परीक्षा होणार आहेत.