UPSC CSE 2020: मुख्य परीक्षेचं अॅडमिट कार्ड करा डाऊनलोड; वाचा सविस्तर

UPSC CSE Main Exam 2020: नवी दिल्ली : केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात येणाऱ्या नागरी सेवा मुख्य परीक्षेचं अॅडमिट कार्ड प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. यूपीएससीच्या अधिकृत वेबसाईटवरून ते डाऊनलोडही करता येऊ शकतं. मुख्य परीक्षा ८ ते १७ जानेवारी दरम्यान घेण्यात येणार आहे. दोन सत्रात ही परीक्षा घेण्यात येणार आहे. सकाळी ९ ते १२ आणि दुपारी २ ते ५ अशी दोन सत्रात परीक्षा होणार आहे.

असं डाऊनलोड करा अॅडमिट कार्ड

- सर्वात आधी उमेदवारांनी यूपीएससीच्या अधिकृत वेबसाइट upsc.gov.in वर जावे.

- त्यानंतर होमपेजवर Whats New (व्हॉट्स न्यू) या सेक्शनमध्ये E-Admit Card- Civil Services (Mains) Exam [ई-अॅडमिट कार्ड - सिव्हिल सर्व्हिसेस (मेन)] एक्झाम या लिंकवर क्लिक करावे.

- नवीन विंडो उघडल्यानंतर Click Here वर पुन्हा एकदा क्लिक करा.

- समोर दिसणाऱ्या सूचना काळजीपूर्वक वाचा आणि Yes वर क्लिक करा.

- तुम्हाला विचारली जाणारी माहिती भरा. त्यानंतर तुम्हाला अॅडमिट कार्ड दिसेल.

- आता उमेदवार अॅडमिट कार्ड डाऊनलोड करू शकतात. सोईसाठी या अॅडमिट कार्डची प्रिंट घेऊन ठेवा.

नागरी सेवा परीक्षेची मुख्य परीक्षा ही लेखी स्वरुपातील परीक्षा आहे. जे उमेदवार ही परीक्षा पात्र करतील, त्यांना मुलाखतीसाठी बोलावण्यात येईल. जो या नागरी सेवा परीक्षेचा अंतिम टप्पा आहे. जितक्या पदांची भरती करावयाची आहे, त्याच्या दुप्पट संख्येत उमेदवार मुलाखतीसाठी बोलावले जातील.

शेवटी ज्या उमेदवारांची निवड होईल, त्यांना अखिल भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या विविध पदांवर नियुक्त करण्यात येईल. यामध्ये आयएएस, आयपीएस, आयएफएस, आयआरएस आणि आरटीएस या सनदी सेवांचा समावेश आहे. उमेदवारांना अधिक माहिती जाणून घ्यायची असेल, तर त्यांनी यूपीएससीच्या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्यावी. खाली वेबसाईटची लिंक देण्यात आली आहे.

(Edited by: Ashish N. Kadam)