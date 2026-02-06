UPSC CSE 2026 New Rule : यूपीएससीने नियम बदलला! आता 'या' उमेदवारांना एकदाच देता येणार परीक्षा...

UPSC has changed Civil Services Exam rules for 2026: यूपीएससीने सिव्हिल सेवा परीक्षेच्या नियमात मोठा बदल केला आहे. त्यानुसार आधीच सेवेत असलेल्या विद्यार्थांना वारंवार परीक्षा देता येणार नाही. यूपीएससीने यासंदर्भातील नियम बदलले आहेत. अधिक माहितीसाठी २०२६ ची जाहीरात बघावी, असं आवाहन संघ लोकसेवा आयोगाकडून करण्यात आलं आहे. त्यामुळे अशा उमेदवारांमध्ये सध्या नाराजीचा सूर आहे. .नव्या नियमानुसार, २०२५ किंवा त्याआधीच्या परीक्षेत ज्या उमेदवाराला नियुक्ती मिळाली आहे, त्यांना आता फक्त एकदा परीक्षा देता येणार आहे. या उमेदवारांना CSE-2026 किंवा CSE-2027 यापैकी कोणतीही एक परीक्षा देता येईल, असं या यूपीएससीकडून सांगण्यात आलं आहे. यासाठी सेवेतून राजीनामा देण्याची गरज नाही. मात्र, CSE-2028 किंवा त्यानंतरच्या परीक्षेत सहभागी व्हायचे असल्यास उमेदवाराला नियुक्त केलेल्या सेवेतून आधी राजीनामा द्यावा लागणार आहे.मागील परीक्षेच्या निकालावर IAS किंवा IFS मध्ये नियुक्ती मिळालेला आणि अद्याप त्या सेवेत असलेला उमेदवार CSE-2026 साठी पात्र ठरणार नाही.जर एखाद्या उमेदवाराने CSE-2026 ची प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण केली. पण मेन्सपूर्वी मागील परीक्षेच्या आधारे IAS किंवा IFS मध्ये नियुक्ती झाली आणि तो सेवेत कायम राहिला, तर असा उमेदवार प्रिलिम्स उत्तीर्ण झाला असला तरी CSE-2026 च्या मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरणार नाही..UPSC CSE Notification 2026 : UPSC नागरी सेवा परीक्षेची अधिसूचना जाहीर; अर्ज प्रक्रिया सुरू.CSE-2026 ची मुख्य परीक्षा सुरू झाल्यानंतर पण निकाल जाहीर होण्यापूर्वी एखाद्या उमेदवाराची IAS किंवा IFS मध्ये नियुक्ती झाली, तर CSE-2026 च्या निकालाच्या आधारे त्याला कोणत्याही सेवेत किंवा पदावर नियुक्ती दिली जाणार नाही.मागील परीक्षेच्या निकालावर IPS मध्ये निवड झाली असा उमेदवार CSE-2026 च्या निकालाच्या आधारे पुन्हा IPS सेवेसाठी पात्र ठरणार नाही.IAS, IPS किंवा गट ‘अ’ सेवेत नियुक्ती झाल्यानंतर उमेदवार CSE-2027 देऊ शकतो, मात्र त्यासाठी CSE-2026 च्या आधारे मिळालेल्या सेवेसाठीच्या प्रशिक्षणातून संबंधित प्राधिकरणाकडून सूट मिळणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षण न घेण्याची सूट केवळ एकदाच दिली जाणार आहे..निवड झालेला उमेदवार केवळ फाउंडेशन कोर्स (FC) च्या प्रशिक्षणात सहभागी होईल. मात्र, जर उमेदवार CSE-2026 च्या आधारे मिळालेल्या सेवेसाठी प्रशिक्षणात सहभागी झाला नाही किंवा प्रशिक्षणातून सूटही घेतली नाही, तर त्याची सेवा नियुक्ती रद्द करण्यात येईल.जर एखादा उमेदवार CSE-2027 मध्ये निवडला गेला, तर तो CSE-2026 किंवा CSE-2027 च्या आधारे मिळालेल्या सेवांपैकी एक सेवा स्वीकारू शकतो आणि CSE-2027 साठीच्या प्रशिक्षणात सहभागी होऊ शकतो. या टप्प्यावर त्याने निवडलेल्या सेवेशिवाय इतर सेवांची नियुक्ती रद्द करण्यात येईल. जर CSE-2027 च्या आधारे कोणतीही सेवा मिळाली नाही, तर तो CSE-2026 द्वारे मिळालेल्या सेवेत सामील होऊ शकतो..Mahavitaran Bharti 2026: महावितरण अभियंता व व्यवस्थापक भरती पुन्हा सुरू; अर्जासाठी ‘या’ वेबसाइटवर क्लिक करा.दरम्यान, UPSC CSE 2026 साठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया ४ फेब्रुवारीपासून सुरू झाली आहे. ही प्रक्रिया २४ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत सुरु राहणार आहे. या भरती प्रक्रियेद्वारे विविध सिव्हिल सेवांमधील सुमारे ९३३ रिक्त पदे भरली जाणार आहेत. यामध्ये बेंचमार्क दिव्यांग प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी ३३ जागा राखीव आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर upsconline.nic.in जाऊन ऑनलाइन अर्ज करावा, असं आवाहन करण्यात आलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.