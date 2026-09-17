US OPT Fee : अमेरिकेत शिक्षणानंतर नोकरी करण्याचा मार्ग महागणार? द्यावे लागणार एक कोटींचे OPT शुल्क, भारतीय विद्यार्थ्यांवर मोठा परिणाम

US OPT Fee Proposal Explained : अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणानंतर रोजगाराचा मार्ग अधिक खर्चिक होण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प प्रशासनाकडून ‘ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग’ (OPT) कार्यक्रमाबाबत एका प्रस्तावाचा विचार सुरू असून, त्यात परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी सुमारे १ लाख डॉलर म्हणजेच अंदाजे ९६ लाख रुपये शुल्क आकारण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, हे शुल्क सध्या लागू झालेले नाही आणि प्रस्ताव अद्याप प्रक्रियेत आहे. .OPT अंतर्गत F-1 व्हिसावर अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांना पदवी पूर्ण केल्यानंतर त्यांच्या अभ्यासाशी संबंधित क्षेत्रात काम करण्याची परवानगी मिळते. सामान्यतः ही मुदत १२ महिन्यांची असते. STEM म्हणजेच विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित विषयातील पात्र विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त २४ महिन्यांची मुदत मिळते. त्यामुळे त्यांना एकूण तीन वर्षांपर्यंत कामाची संधी मिळू शकते..Premium|Medical Education Abroad : ‘मेड इन चायना’ वैद्यकीय शिक्षणाचा पेच; परदेशी एमबीबीएस, कमी दर्जा आणि भारतीय विद्यार्थ्यांची स्वप्नपूर्तीची धडपड.प्रस्तावाचा आढावा पूर्णOPT शुल्कासंदर्भातील प्रस्ताव ICEने २० ऑगस्ट रोजी व्हाइट हाऊसच्या Office of Information and Regulatory Affairsकडे सादर केला होता. या प्रस्तावाचा आढावा ११ सप्टेंबर रोजी पूर्ण झाला. मात्र, याचा अर्थ शुल्क लागू झाले असा नाही. १ लाख डॉलरचा आकडा प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांवर आधारित असून, अंतिम रक्कम अद्याप अधिकृतपणे स्पष्ट झालेली नाही. .हा प्रस्ताव Federal Registerमध्ये प्रकाशित झाल्यानंतर नागरिकांकडून मते आणि हरकती मागविल्या जातील. शुल्क विद्यार्थ्यांनी भरायचे की नियोक्त्यांनी, याबाबतही अद्याप निर्णय झालेला नाही. .भारतीय विद्यार्थ्यांवर परिणाम?अमेरिकेत सुमारे ११ लाख परदेशी विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, त्यापैकी ३.३ लाखांहून अधिक विद्यार्थी भारतीय आहेत. २०२४ पर्यंत सुमारे ४.१९ लाख परदेशी विद्यार्थी OPT अंतर्गत अमेरिकेत कार्यरत होते. त्यामुळे प्रस्ताव लागू झाल्यास भारतीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणानंतरच्या रोजगाराच्या खर्चावर त्याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. .दरम्यान, अमेरिकेत शिक्षणासाठी अर्ज करणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत सुमारे १५ टक्क्यांची घट झाल्याचे अहवालांत नमूद करण्यात आले आहे. व्हिसा आणि इमिग्रेशन धोरणांतील बदल, वास्तव्याच्या कालावधीवरील प्रस्तावित मर्यादा आणि OPT शुल्क यामुळे विद्यार्थ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे.