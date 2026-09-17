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US OPT Fee : अमेरिकेत शिक्षणानंतर नोकरी करण्याचा मार्ग महागणार? द्यावे लागणार एक कोटींचे OPT शुल्क, भारतीय विद्यार्थ्यांवर मोठा परिणाम

OPT अंतर्गत F-1 व्हिसाधारक विद्यार्थ्यांना शिक्षणानंतर संबंधित क्षेत्रात साधारण १२ महिने कामाची परवानगी मिळते. STEM विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त २४ महिन्यांची मुदत मिळत असल्याने त्यांना एकूण तीन वर्षांपर्यंत काम करता येते.
What Is the OPT Program for International Students?

What Is the OPT Program for International Students?

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

US OPT Fee Proposal Explained : अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणानंतर रोजगाराचा मार्ग अधिक खर्चिक होण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प प्रशासनाकडून ‘ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग’ (OPT) कार्यक्रमाबाबत एका प्रस्तावाचा विचार सुरू असून, त्यात परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी सुमारे १ लाख डॉलर म्हणजेच अंदाजे ९६ लाख रुपये शुल्क आकारण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, हे शुल्क सध्या लागू झालेले नाही आणि प्रस्ताव अद्याप प्रक्रियेत आहे.

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