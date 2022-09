Business Idea: प्लास्टिकऐवजी आता बांबूच्या बाटल्या वापरा, आरोग्यासह मिळवा कमावण्याची संधी

Business Idea: प्लास्टिकच्या बाटलीऐवजी बांबूची बाटली वापरणे हा आरोग्यासाठी चांगला पर्याय असू शकतो. यामुळे तुमचे आरोग्य तर सुधारू शकतेच, आणि तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळू शकते.

प्लास्टिकच्या वापरामुळे शरीराची अनेक प्रकारची हानी होते. त्यामुळे आपल्या देशात एकेरी वापराच्या प्लास्टिकवर (single use plastic) पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत लोक प्लास्टिकपेक्षा चांगल्या पर्यायाकडे वळत आहेत. जर तुम्ही प्लास्टिकच्या बाटलीशिवाय काही आरोग्यदायी पर्याय शोधत असाल तर बांबूची बाटली तुमच्यासाठी सर्वोत्तम असू शकते. या बाटलीची खास गोष्ट म्हणजे हे तुमचे आरोग्य सुधारण्यासोबतच रोजगारालाही चालना देत आहे. विशेषतः त्याच्या उत्पादनाला एमएसएमई मंत्रालय (MSME) प्रोत्साहन देत आहे. बांबूच्या बाटल्यांची क्षमता 750 मिली ते 1 लिटर पर्यंत असते. त्याच वेळी, त्याची प्रारंभिक किंमत 300 रुपयांपासून सुरू होते. (use bamboo bottle instead of plastic bottle and earn money with good health)

हेही वाचा: Business: एकदाच लावा सुपारीची झाडं, कायम मिळवा उत्पन्न…

बांबू बाटलीची खासियत काय आहे?

बांबूच्या बाटल्या बनवण्यासाठी त्रिपुराच्या जंगलातील बांबूचा वापर केला जातो. त्याची खास गोष्ट म्हणजे ही बाटली कधीही खराब होणार नाही. त्याच वेळी, त्यातील पाणी नैसर्गिक राहील. यात कोणत्याही प्रकारचे रसायन असणार नाही. अशा परिस्थितीत हे पाणी तुमच्या आरोग्यासाठी चांगले असू शकते.

हेही वाचा: Business Idea : घराघरांत वापर होणाऱ्या या वस्तूचा व्यवसाय देईल हजारोंचा नफा

रोजगाराची संधी उपलब्ध होते

बांबूच्या बाटल्यांपासून अनेकांना रोजगार मिळत आहे. विशेषत: ज्या भागात बांबूच्या बाटल्या बनवल्या जातात, त्या ठिकाणच्या लोकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होत आहेत. त्याचबरोबर मोठ्या संख्येने लोक या रोजगारात सामील होत आहेत.

याचे प्रशिक्षण कुठे घ्यावे?

खादी ग्रामोद्योग आयोगानुसार बांबूच्या बाटल्या बनवण्याचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी राष्ट्रीय बांबू मिशनच्या nbm.nic.in या वेबसाइटवरून माहिती मिळू शकते. या वेबसाइटवरून तुम्हाला केवळ बांबूच्या बाटल्या बनवण्याबाबत माहिती दिली जाणार नाही, तर इतर अनेक वस्तू बनवण्याबाबतची माहितीही येथे दिली जाईल.

तुम्ही बांबू बॉटलिंग उद्योग किती भांडवल वापरून सुरू करू शकता?

मध्य प्रदेश सरकारच्या म्हणण्यानुसार, बांबूच्या बाटल्या किंवा इतर साहित्य बनवण्याचे युनिट सुरू करण्यासाठी 15 लाख रुपये खर्च येऊ शकतो. याविषयी अधिक माहितीसाठी तुम्ही बांबू मिशनच्या apps.mpforest.gov.in/MPSBM/ या लिंकवरून माहिती मिळवू शकता.