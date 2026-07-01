करिअर वेध : निर्णयक्षमता

विनायक द्रविड, करिअर मार्गदर्शक व ट्रेनरभारताला २००७ पर्यंत फक्त एकदा विश्वकरंडक जिंकता आला होता तोही १९८३मध्ये. त्याच्यानंतर थेट २००७मध्ये आपल्याला फारसा परिचित नसलेल्या टी-२० या फॉरमॅटमध्ये आपण अंतिम फेरीत पोचलो व पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तान विरुद्ध अंतिम सामना खेळलो. धोनीने पहिला चेंडू टाकायला गोलंदाजीत फारस नाव न कमविलेला वीरेंद्र सेहवागला चेंडू दिला. त्याने पहिल्या चेंडूवर यष्टी उडवल्या व भारताला एक शून्याची आघाडी मिळवून दिली. पुढच्या दोन चेंडूंवर उत्तप्पा व हरभजन यांनी यष्टी उडवून भारताला तीन शून्य आघाडी घेतली व आपण २००७चा वर्ल्डकप जिंकला, या ठिकाणी धोनीचा पहिला चेंडू सेहवागला देणे हा निर्णय पूर्णपणे ‘आउट ऑफ बॉक्स’ होता, या एका निर्णयाने आपण वर्ल्ड कप जिंकला व भारताला पुढील अनेक वर्षे धोनीसारखा लीडर मिळाला..व्यक्ती कोणताही निर्णय घेताना अनेक प्रकारे विचार केलेला असतो. त्या निर्णयाचे होणारे परिणाम (सकारात्मक किंवा नकारात्मक ), त्यातील रिस्क त्या निर्णयामुळे इतरांवर होणारे परिणाम, स्वतःवर होणारे परिणाम (शॉर्ट टर्म व लॉन्ग टर्म) अशा अनेक गोष्टी एका निर्णयामुळे घडत असतात, म्हणूनच तुमची निर्णयक्षमता ही तुमच्या आयुष्यातील मोठा घटक बनतो..काही निर्णय घ्यायला तुमच्याकडे वेळ नसतो, ते निर्णय ‘त्या क्षणी’ घ्यावे लागतात. उदाहरणार्थ खेळातील सर्व निर्णय, युद्धजन्य परिस्थितीतील सर्व निर्णय खूपच जलद गतीने घ्यावे लागतात. खो-खो सारखा खेळ अत्यंत जलद गतीवर चालणारा खेळ आहे तिथे रिऍक्शन टाईम हा काही सेकंद असतो, तसेच कुस्ती, बॉक्सिंग या खेळांमध्येही क्षणात निर्णय घ्यावे लागतात. कॉर्पोरेटमध्येही अनेक निर्णय घ्यायला तुम्हाला फार कमी वेळ असतो. याउलट करिअर प्लॅनिंग, घराची निवड, परदेश प्रवास (प्लॅन केलेला), मोटारची निवड, एखादी जमीन खरेदी, आर्थिक प्लॅनिंग असे अनेक विषय आहेत जिथे तुम्हाला निर्णय घ्यायला पुरेसा वेळ मिळतो..आपले व्यक्तिमत्त्व प्रगल्भ करण्यासाठी निर्णय क्षमता उत्तम असणे व त्यात कायम सुधारणा करणे गरजेचे आहे. तीच क्षमता तुम्हाला आयुष्यात मोठे यश मिळवून देते, दुर्दैवाने काही लोक अपयशाच्या भीतीने निर्णय घ्यायला घाबरतात. तुम्हाला आयुष्यात काही मिळवायचे असल्यास निर्णय क्षमता वाढवा व बेधडक निर्णय घ्या, काही निर्णय चुकीचे पण ठरतील परंतु तो आयुष्याचा एक भाग आहे असे समजून पुढे वाटचाल करा. घरापासून कॉर्पोरेट पर्यंत खेळापासून राजकारणापर्यंत प्रत्येक विषयात तुम्हाला रोज निर्णय घ्यावे लागतात जो माणूस हे निर्णय घेऊन पुढे जातो तो यशस्वी होतो. काही मोठे आर्थिक निर्णय मात्र योग्य सल्लामसलत करून घेणे फायद्याचे ठरते. काही निर्णय हे ‘स्ट्रॅटेजिक’ असतात, उदाहरणार्थ संरक्षण खात्यातील सामग्री खरेदी, कॉर्पोरेटमध्ये ‘कॅपेक्स प्लॅनिंग’ हे स्ट्रॅटेजिक कॅटेगरीमध्ये जाणारे निर्णय आहेत..विमानाचा पायलट (एअर फोर्स व कमर्शिअल तसेच शिपचा कॅप्टन ही मंडळी असे काम करत असतात, जिथे सतत प्रचंड धोका असतो व तुमचा प्रत्येक निर्णय हा महत्त्वाचा असतो, अशा प्रकारच्या जबाबदाऱ्या पेलताना तुमच्या निर्णय क्षमतेची खरी कसोटी लागते..निर्णयक्षमता वाढविण्यासाठी कायम सकारात्मक मानसिकता ठेवा तुमच्या अंतर्मनाला पटणारे निर्णय घ्या दबावाखाली घेतलेले निर्णय अनेकदा चुकीचे ठरतात. न घाबरता निर्णय घ्या अनुभवाचा चांगला उपयोग करा गरज भासल्यास दुसऱ्यांची मदत घ्या. व्यावसायिक निर्णय घेताना भावनिकता बाजूला ठेवा. स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवा. नवीन जबाबदाऱ्या स्वीकारा, तरच निर्णय घेण्याची जास्त संधी मिळेल. अपयशाच्या भीतीमुळे निर्णय न घेणे, या मानसिकतेमधून बाहेर या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.