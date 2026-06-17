करिअर वेध : ध्येय निश्चिती

विनायक द्रविड, करिअर मार्गदर्शक व ट्रेनरसध्याच्या आधुनिक युगातील तरुण विविध समाजमाध्यमांच्या अनेक प्लॅटफॉर्म्समध्ये अडकला आहे. त्यांच्या अतिरेकी वापरामुळे तरुणाईचे ध्येय बदलत आहे. मोबाईल, इंटरनेटमध्ये किती वेळ घालवायचा आणि त्यातून पटकन कसे बाहेर पडायचे याचा समतोल तरुण पिढीला साधता येत नसल्यामुळे करिअर, अभ्यासातील ध्येय निश्चितीकडे काळजीपूर्वक पाहिले जात नाही. आयुष्यात ध्येय निश्चिती हा महत्त्वाचा घटक आहे. त्याची सुरुवात योग्य वयात होणे गरजेचे आहे..पालकांचा प्रत्यक्ष सहभाग, पाल्यांबरोबर पूर्णतः चर्चा व पाल्यातील गुणांचा चांगला अभ्यास करून त्यांना योग्य दिशा देणे हा महत्त्वाचा पाया आहे. तरुण वयात मुले थोडीफार दिशाहीन असतात (त्यांना अनेक विषयात गोडी असू शकते) व अनेकदा गोंधळातही पडतात. अशावेळी पालकांनी त्यांच्या ध्येय निश्चितीसाठी योग्य समुपदेशन करणे आवश्यक आहे. पालकांसह शिक्षक, अनुभवी नातेवाईकांनी, घरातील मोठ्यांनी या प्रक्रियेत मदत केली पाहिजे. ध्येय निश्चिती हा विषय केवळ तरुणांपुरता मर्यादित नसून व्यक्तीच्या आयुष्यात प्रत्येक टप्प्यावर लागू पडतो. मुख्यतः दोन प्रकारची ध्येय असतात ‘शॉर्ट टर्म’ आणि ‘लाँग टर्म.’ दिवसभरात आपण काय करणार इथपासून पाच, दहा वर्षांनी आपली कोणती ध्येय पूर्ण करणार आहोत, असे नियोजन असल्यास नक्कीच ध्येयकेंद्रित राहू शकतो..वाढत्या वयात आपले शिक्षण, शिक्षणाची शाखा यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. त्याचबरोबर आवडीच्या खेळातील करिअर, आपला जनरल फिटनेस असे विषय तरुण वयात हाताळले पाहिजे. विशेषतः खेळामध्ये तुमच्या करिअरचे गोल फार वेळेत ठरवावे लागतात आणि ते साध्य करण्यासाठी अखंड कष्ट व मेहनत करावी लागते. तुम्ही अचानक बाविसाव्या वर्षी भारताकडून बॅडमिंटन किंवा टेनिस खेळू शकत नाही (काही अपवाद सोडल्यास), त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळण्यासाठी लागणारी शारीरिक क्षमता, मानसिकता, कौशल्य, योग्य वेळातच मिळवावे लागते. पुढे जाऊन त्यामध्ये खूप प्रगती करावी लागते..नोकरीत किंवा कॉर्पोरेट फिल्डमध्ये प्रत्येकाने आपले ध्येय ठरविले पाहिजे. दर पाच ते दहा वर्षानंतर आपण कुठल्या पोझिशनला असले पाहिजे हा प्लॅन तयार पाहिजे. ते साध्य करण्यासाठी खालील गोष्टींवर खूप काम करावे लागते.१) नवीन आणि जास्त जबाबदारी स्वीकारायची मानसिकता ठेवणे२) कम्फर्ट झोन मधून बाहेर येऊन नवीन गोष्टी शिकणे३) कंपनीच्या गोलला फायदा होणाऱ्या सुधारणा करणे४) कॉस्ट सेव्हिंग्सचे प्रकल्प करणे५) नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करणे.६) टीम प्लेयर बनून काम करणे व टीम लीड करणे..हे सर्व केल्यास आपल्याला कामाची योग्य ती पावती मिळण्याची शक्यता नक्कीच जास्त असेल. आपल्या आयुष्याच्या तिसऱ्या टप्प्यात (साठीनंतर) आयुष्याची आर्थिक सोय व चांगली तब्येत यांचे ध्येय ठरविणे योग्य ठरेल. या दोन गोष्टी प्रत्येकासाठी खूप महत्त्वाच्या आहेत. एकूणच ध्येयाशिवाय आपले आयुष्य निरर्थक ठरते, काहीतरी ध्येय ठरविणे व त्याच्या पूर्तीसाठी प्रयत्न करणे हा सुखद अनुभव आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.