BJP vs Shivsena: शिंदेंना घरातच घेरण्याची भाजपची रणनीती, अंतर्गत बदल्याच्या राजकारणाने मोठी खळबळ! शिंदेसेनेचा कट्टर विरोधक निवडणूक प्रभारी

Thane Municipal Corporation: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजले असतानाच भाजपने आपल्या मित्रपक्षांना मोठा धक्का दिला आहे. नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांसाठी भाजपने जिल्हा निवडणूक प्रभारी व प्रमुखांच्या नियुक्त्या जाहीर केल्या असून, यात एकनाथ शिंदे यांच्या बालेकिल्ल्यात म्हणजे ठाणे जिल्ह्यात शिंदे गटाचे कट्टर विरोधक गणेश नाईक यांना प्रभारी म्हणून नेमले आहे. यामुळे महायुतीत अंतर्गत कलहाची ठिणगी पडली असून, ठाणे, नवी मुंबईसह संपूर्ण जिल्ह्यात राजकीय वादळ उठले आहे. भाजपने शिंदे सेनेला स्वबळावर लढण्याचे आव्हान दिल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे..भाजपच्या महाराष्ट्र प्रदेश कमिटीने ही यादी प्रसिद्ध केली असता, ठाणे जिल्ह्यातील सातही विभागांची जबाबदारी वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे सोपवली आहे. यात ठाणे शहर, ठाणे ग्रामीण, भिवंडी, मिरा-भाईंदर, नवी मुंबई, कल्याण आणि उल्हासनगर यांचा समावेश आहे. नाईक हे शिंदे यांचे जुनेच वैरी असल्याने ही नियुक्ती थेट शिंदे गटाला लक्ष्य करणारी मानली जात आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'जिथे शक्य तिथे युती' असे संकेत दिले होते, पण भाजपच्या या निर्णयाने मित्रपक्षांना बाजूला सारण्याची रणनीती उघड झाली आहे..काय आहे वाद?शिंदे आणि नाईक यांच्यातील दरी ही नवीन नाही. ठाणे व नवी मुंबईतील महापालिका, नगरपरिषदांमध्ये भाजप स्वबळावर लढावी, अशी नाईकांची भूमिका कायम आहे. मध्यंतरी नाईकांनी 'भाजपने संधी दिली तर ठाण्यात कमळ फुलवेन' असे वक्तव्य करून शिंदे सेनेला आव्हान दिले होते. नवी मुंबईत एका सभेत नाईकांनी शिंदे यांचे नाव न घेता 'नालायक लोकांच्या हातात सत्ता गेली तर शहर वाटोळे होईल' असे टीकास्त्र सोडले होते. याला शिंदे गटाचे उदय सामंत यांनी प्रत्युत्तर दिले होते. आता भाजपने नाईकांना प्रभारी नेमून शिंदे यांना घरातच घेरण्याची रणनीती आखली आहे..Nagarpalika Election Date: या तारखेला नगरपालिकेची झुंज! स्थानिक स्वराज्यच्या पहिल्या टप्प्याचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर, Time Table बघा अन् लागा तयारीला....नाईक कुटुंबीय आणि शिंदे सेना यांच्यात संघर्ष तीव्रनवी मुंबईतही नाईक कुटुंबीय आणि शिंदे सेना यांच्यात संघर्ष तीव्र आहे. भाजप आमदार मंदा म्हात्रे यांच्याविरोधात नाईक गट सक्रिय आहे. नवी मुंबईचे प्रमुखपद संजीव नाईक यांच्याकडे देऊन भाजपने शिंदे सेनेशी थेट मुकाबला करण्याची तयारी दाखवली. शिवाय, खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या कल्याण-डोंबिवली मतदारसंघातील १४ गावे नवी मुंबई महापालिकेत समाविष्ट करण्याच्या निर्णयाला नाईकांनी तीव्र विरोध केला आहे. पालघर, ठाणे व नवी मुंबईत नाईकांनी सार्वजनिक दरबार भरवले होते, यावरूनही शिंदे सेना आणि नाईक यांच्यात वाद उफाळून आले होते..महायुतीत फूट पडण्याची शक्यताभाजपच्या या निर्णयामुळे महायुतीत फूट पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शिंदे गट ठाणे जिल्ह्यात वर्चस्व राखण्यासाठी प्रयत्नशील असताना, भाजपने नाईकांना हत्यार बनवून स्वतःच्या ताकदीचा विस्तार करण्याचा डाव आखला आहे. ठाण्यातील राजकारणात ही नियुक्ती मोठी खळबळ माजवणारी ठरली असून, आगामी निवडणुकांत भाजप-शिंदे सेना यांच्यात थेट सामना होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. महायुतीच्या अंतर्गत या 'बदल्याच्या' राजकारणाने राज्यातील स्थानिक निवडणुका अधिक रंजक होणार आहेत..Local Body Institutions Election : सहासष्टहजार अधिकारी, कर्मचारी हवेत! 'नगरपरिषद' व 'नगरपंचायतीं'साठी निवडणूक आयोगाची माहिती.