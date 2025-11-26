Election News

Kolhapur Politics : बालेकिल्ल्यातच मुश्रीफांना घेरण्याचा भाजपचा डाव; मुरगूड-गडहिंग्लजमध्ये दिग्गज नेत्यांची एन्ट्री, राजकीय वातावरण तापलं

BJP Intensifies Campaign : नगरपालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने मंत्री हसन मुश्रीफ यांचा बालेकिल्ला असलेल्या कागल विधानसभा मतदारसंघातच घेरण्याची रणनीती भाजपकडून सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून भाजपच्या दिग्गज नेत्यांनी मुरगूड, गडहिंग्लज नगरपालिकेच्या प्रचारात थेट उडी घेताना मंत्री मुश्रीफ यांच्यावरच निशाणा साधला आहे.
Kolhapur Politics

Kolhapur Politics

sakal

(संकलन - निवास चौगले)सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : नगरपालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने मंत्री हसन मुश्रीफ यांचा बालेकिल्ला असलेल्या कागल विधानसभा मतदारसंघातच घेरण्याची रणनीती भाजपकडून सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून भाजपच्या दिग्गज नेत्यांनी मुरगूड, गडहिंग्लज नगरपालिकेच्या प्रचारात थेट उडी घेताना मंत्री मुश्रीफ यांच्यावरच निशाणा साधला आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Bjp
political
Hasan Mushrif
Muncipal corporation
Kagal
Political Culture
nagarpalika
Political Controversy
political struggle
muncipal corporation election
Nagar Panchayat Election
Political Accountability

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com