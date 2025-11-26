Kolhapur Politics : बालेकिल्ल्यातच मुश्रीफांना घेरण्याचा भाजपचा डाव; मुरगूड-गडहिंग्लजमध्ये दिग्गज नेत्यांची एन्ट्री, राजकीय वातावरण तापलं

कोल्हापूर : नगरपालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने मंत्री हसन मुश्रीफ यांचा बालेकिल्ला असलेल्या कागल विधानसभा मतदारसंघातच घेरण्याची रणनीती भाजपकडून सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून भाजपच्या दिग्गज नेत्यांनी मुरगूड, गडहिंग्लज नगरपालिकेच्या प्रचारात थेट उडी घेताना मंत्री मुश्रीफ यांच्यावरच निशाणा साधला आहे..कागल विधानसभा मतदारसंघात कागलसह मुरगूड, गडहिंग्लज अशा तीन नगरपालिका येतात. या तिन्हीही नगरपालिकांतील विजय मंत्री मुश्रीफ यांच्यादृष्टीने प्रतिष्ठेचा विषय आहे. कागलमध्ये मंत्री मुश्रीफ व ‘शाहू’ ग्रुपचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांच्यात झालेल्या अनपेक्षित युतीमुळे या नगरपालिकेत भाजपला रिंगणातून माघार घ्यावी लागली. .Kolhapur News: राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट समोरासमोर; कागलमध्ये तिरंगी लढतीचे संकेत स्पष्ट!.पक्षाच्या आदेशामुळे या नगरपालिकेशी संबंधित भाजपचे माजी आमदार संजय घाटगे यांना पक्षाच्या उमेदवारांना फॉर्म न देण्याची सूचना करण्यात आली. त्याचवेळी मुरगूडमध्ये मात्र भाजप-शिवसेना शिंदे पक्षाची आघाडी असताना मंत्री मुश्रीफ यांनी मात्र सवतासुभा मांडला आहे. .त्यांच्यासोबत इथेही समरजितसिंह घाटगे सोबत आहेत. गडहिंग्लजमध्ये भाजप हा जनसुराज्य, जनता दल आघाडीत आहे. तेथेही मंत्री मुश्रीफ हे नेतृत्व करत असलेला राष्ट्रवादी अजित पवार पक्ष विरोधात लढत आहे..Kolhapur Election: माजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांच्यानंतर मंत्री हसन मुश्रीफांनी घेतलं संजय मंडलिकांना अंगावर, मुश्रीफ-राजे गट नवी राजकीय नांदी. .काल (ता. २४) मुरगूड व गडहिंग्लज नगरपालिका क्षेत्रात उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रचार सभा घेतल्या. त्यात त्यांच्याकडून मंत्री मुश्रीफ यांनाच लक्ष्य करण्यात आले. निवडणुकीत जे काही संधिसाधूपणा सुरू आहे तो भविष्यात चालू देणार नसल्याचा इशारा मंत्री पाटील यांना देत मुश्रीफ यांना अंगावर घेतले. .उद्या (ता. २६) गडहिंग्लजमध्येच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत प्रचार सभा आहे, तर त्यानंतर २८ नोव्हेंबरला महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचाही दौरा आहे. एखाद्या नगरपालिकेच्या प्रचारासाठी भाजपचे दिग्गज नेते थेट प्रचारात उतरण्याची ही अलीकडची पहिलीच वेळ आहे..त्यात चंदगड नगरपालिकेची निवडणूक सोडून आमदार शिवाजी पाटील यांनी गडहिंग्लजमध्येच ठाण मांडले आहे. आमदार पाटील हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जवळचे समजले जातात, त्यातून अप्रत्यक्षरीत्या या घडामोडीत मुख्यमंत्री तरी नाहीत ना? असा प्रश्न उपस्थित होतो..या प्रचाराच्या रणनीतीतून दोन नगरपालिकेत मंत्री मुश्रीफ यांच्या असलेल्या वर्चस्वाला धक्का देण्याचा प्रयत्न भाजपकडून होत असल्याची चर्चा आहे. मंत्री मुश्रीफही मतदारसंघातच ठाण मांडून कागलमधील अनपेक्षित युती, मुरगूड, गडहिंग्लजमध्ये भाजपकडून सुरू असलेली जोरदार मोर्चबांधणी या पार्श्वभूमीवर मंत्री मुश्रीफ यांनीही गेल्या तीन-चार दिवसांपासून मतदारसंघातच ठाण मांडले आहे. .दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी कागलमध्ये मेळावा घेतला, त्यानंतर काल ते दिवसभर गडहिंग्लज नगरपालिका कार्यक्षेत्रात होते तर आज त्यांनी मुरगूडमध्ये प्रत्येक प्रभाग पिंजून काढत प्रमुख कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली..मुख्यमंत्र्यांना आणण्याचे प्रयत्नमुरगूड, गडहिंग्लज व चंदगड नगरपालिकेच्या प्रचारात थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात ३० नोव्हेंबरला मुख्यमंत्री फडणवीस हे चंदगड तालुक्याच्या दौऱ्यावर येण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी या तीन नगरपालिकांतील भाजपची अंतिम रणनीती आखली जाण्याची शक्यता आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.