Devendra Fadnavis Reaction : महापालिका निवडणुकांमधील ऐतिहासिक यशानंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले....

Devendra Fadnavis reacts after historic municipal election victory : अनेकप्रकारे सगळे रेकॉर्ड आपण तोडलेले आहेत. २९ पैकी २५ महापालिकांमध्ये भाजप किंवा महायुतीची सत्ता ही येते आहे, असंही फडणवीसांनी म्हटलंय.
Mayur Ratnaparkhe
Devendra Fadnavis’ First Reaction After Municipal Election Victory : राज्यभरातील महापालिका निवडणुकीत भाजपने घवघवीत यश मिळवले असून, सर्वात जास्त जागा जिंकण्याची कामगिरी केली आहे. विशेष म्हणजे भाजप आणि शिवसेना महायुतीने ठाकरेंना जबरदस्त धक्का देत, मुंबई महापालिकेतही विजय मिळवण्यात यश मिळवले आहे. या ऐतिहासिक विजयानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेचे आभार मानत, पहिली प्रतिक्रिया दिली.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘’आज मी सर्वप्रथम महाराष्ट्राच्या जनतेचे आभार मानतो. महापालिका निवडणुकीत भाजप महायुतीला महाविजय मिळालेला आहे. अनेकप्रकारे सगळे रेकॉर्ड आपण तोडलेले आहेत. २९ पैकी २५ महापालिकांमध्ये भाजप किंवा महायुतीची सत्ता ही येते आहे.’’

तसेच ‘’विशेष करून सगळ्यांचं लक्ष लागून असलेल्या, मुंबई महापालिकेतही जरी आथा मतमोजणीला उशीर होतोय. अजून मतमोजणी बाकी आहे तरी जे काही ट्रेंड्स आहेत. त्याप्रमाणे निश्चित बहुमत महायुतीला या ठिकाणी मिळणार आहे. त्याप्रमाणे मुंबईच्या महापालिकेवरही महायुतीचाच झेंडा फडकेल. याबाबत आमच्या मनात कोणतेही शंका नाही.’’ असंही फडणवीस म्हणाले आहेत.

याशिवाय ‘’आपण या निवडणुकीत विकासाचा अजेंडा घेवून गेलो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आशीर्वादाने त्यांनी जो विकासाचा अजेंडा दिला आहे, तोच अजेंडा घेवून आम्ही जनतेत गेलो होतो. या विकासाच्या अजेंड्याला जनतेने भरभरून प्रतिसाद दिलेला आहे. याबाबत मनापासून आनंद होतोय.’’ असंही फडणवीसांनी म्हटलंय.

