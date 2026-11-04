Excessive Fear: अतिरिक्त भीतीची लक्षणे

डॉ. विद्याधर बापट, मानसतज्ज्ञसतत आतून वाटणारी अतिरिक्त भीती वा अस्वस्थ असणाऱ्या मुलांमध्ये पुढील लक्षणे जाणवायला लागतात. lचंचलपणा, अधीरता वा उतावळेपणा lमंद हालचाली lकमी झोप किंवा जास्त झोपणे lतळव्यांना सतत घाम lनॉशिया, डोकेदुखी व पोटदुखीची तक्रार व त्यामुळे शाळेत न जाणे. lअभ्यासात एकाग्रता न होऊ शकणे व मार्क्स कमी व्हायला लागणे. lचिडचिड करणे, प्रमाणाबाहेर रागावणे. lएकटं एकटं रहाणे. इतर मुलांमध्ये न मिसळणे lघरी पाहुणे आल्यास बुजणे तसेच सोशल समारंभात भाग घ्यायचा टाळणे.Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.काही मुले काल्पनिकता आणि वास्तविकता यात फरक करू शकत नाहीत आणि इथेच भीतीचा उगम होतो. कुठलीही भीती किंवा अस्वस्थता प्रमाणाबाहेर आहे असं वाटलं तर तातडीने तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे. लहान मुलांसाठी भीती किंवा अस्वस्थतेचं निवारण करण्याच्या खूप चांगल्या उपचार पद्धती असतात. भीतीचं निर्बलीकरण म्हणजे सावकाश, पायरी-पायरीने भीतीवर मात करण्याच्या पद्धती तज्ज्ञ शिकवू शकतात. लहान मुलांसाठी स्वस्थतेची, तणाव नियोजनाची तंत्रे असतात. ती उपयुक्त ठरू शकतात..पालकांनी नेमकं काय करायला हवं? तर समजून घ्यायला हवं की भीती आपल्यासाठी काल्पनिक असली तरी मुलाला ती खरी भासते. त्यामुळेच त्याला अस्वस्थता येते. अशा स्थितीत खूप आश्वासक, प्रेमळ शब्दात त्याला समजावून सांगावं. त्याला रागावू नये किंवा त्याची चेष्टा करू नये. भीतीवर मात करण्यासाठी त्याला मदत करावी. परंतु काल्पनिक भीतीला खतपाणी घालू नये. उदा. रात्री झोपताना मुलांना खोलीबाहेर, दुसऱ्या खोलीत किंवा कपाटात भूत आहे असं वाटतं. त्यावेळी मुद्दाम कपाट उघडून ‘बघ, आत काही भूतबित नाहीय’ असं सांगू नये. कारण त्यामुळे भूत असतं आत्ता आत काही नाहीय असा अर्थ ते काढू शकतात. त्या ऐवजी भूत नावाची गोष्टच नसते अशा पद्धतीनं समजवावं. तसंच ‘अंधाराला घाबरण्यासारखं काही नसतं. सूर्य मावळला की प्रकाश नाहीसा होतो. अंधार म्हणजे फक्त प्रकाशाचा अभाव, प्रकाश नसणे,’ या पद्धतीनं समजावून सांगावं..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...शिक्षकांचा या बाबतीतला सहभाग महत्त्वाचा आहे. घराप्रमाणेच शाळेमध्येही मुलांना समजून घेणे, धैर्य देणे, त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण करणे या गोष्टी शिक्षक करू शकतात. मुलांचा बराचसा वेळ शाळेत जातो. त्यामुळे तेथे त्याला आश्वासक वातावरण मिळणे त्याच्या व्यक्तिमत्त्व विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक ठरते.लहानपणीच अनाठायी, काल्पनिक भीतीची मुळे खुडली गेली तर सकस व्यक्तिमत्त्वाचा वृक्ष भविष्यात नक्की बहरू शकतो. आजच्या काळाची ही गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.