Election News

Excessive Fear: अतिरिक्त भीतीची लक्षणे

How to Recognize Signs of Excessive Fear and Anxiety: साधी भीती की अतिरिक्त भीती? फरक ओळखण्यासाठी जाणून घ्या महत्त्वाचे संकेत
Understanding Excessive Fear Symptoms Causes and Signs That May Affect Daily Activities Relationships and Emotional Health

Understanding Excessive Fear Symptoms Causes and Signs That May Affect Daily Activities Relationships and Emotional Health

sakal

डॉ. विद्याधर बापट, मानसोपचारतज्ज्ञ
Updated on

डॉ. विद्याधर बापट, मानसतज्ज्ञ

सतत आतून वाटणारी अतिरिक्त भीती वा अस्वस्थ असणाऱ्या मुलांमध्ये पुढील लक्षणे जाणवायला लागतात.

lचंचलपणा, अधीरता वा उतावळेपणा

lमंद हालचाली

lकमी झोप किंवा जास्त झोपणे

lतळव्यांना सतत घाम

lनॉशिया, डोकेदुखी व पोटदुखीची तक्रार व त्यामुळे शाळेत न जाणे.

lअभ्यासात एकाग्रता न होऊ शकणे व मार्क्स कमी व्हायला लागणे.

lचिडचिड करणे, प्रमाणाबाहेर रागावणे.

lएकटं एकटं रहाणे. इतर मुलांमध्ये न मिसळणे

lघरी पाहुणे आल्यास बुजणे तसेच सोशल समारंभात भाग घ्यायचा टाळणे

Loading content, please wait...
mental health
Anxiety
Symptoms