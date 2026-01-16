Jalgaon Municipal Election Results : जळगावात महायुतीची एकहाती सत्ता, विरोधकांना मोठा धक्का; विजयी उमेदवारांची यादी वाचा एका क्लिकवर

Jalgaon Election Results 2026: उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा निकाल आज (१६ जानेवारी २०२६) जाहीर झाला असून, महायुतीने (भाजप-शिवसेना शिंदे गट-राष्ट्रवादी अजित पवार गट) प्रचंड बहुमत मिळवले आहे. एकूण ७५ जागांपैकी १२ जागा बिनविरोध आल्याने ६३ जागांसाठी मतदान झाले होते. .महायुतीने ४९ जागांवर विजय मिळवला असून, उर्वरित २२ जागांवरही त्यांची आघाडी आहे, ज्यामुळे जळगावात महायुतीची एकहाती सत्ता प्रस्थापित होणार आहे. विरोधकांना (शिवसेना उद्धव गट, राष्ट्रवादी शरद पवार गट, काँग्रेस इ.) मोठा धक्का बसला आहे..Thane Politics: शिवसेनेच्या गडाला भाजपचा सुरुंग! ठाण्यातील अंबरनाथ, बदलापूर नगर परिषदांवर विजय .महायुतीचे पक्षनिहाय यश:भाजप: ४६ जागाशिवसेना (शिंदे गट): २२ जागाराष्ट्रवादी (अजित पवार गट): १ जागा .काही प्रमुख प्रभाग आणि विजयी उमेदवार प्रभाग १९: भाजपचे राजेंद्र घुगे पाटील विजयी (पहिले खाते उघडले, स्थायी समिती माजी सभापती )प्रभाग १० ‘ड’: जाकीर खान पठाण विजयीप्रभाग ८ ‘अ’: भाजपच्या कविता पाटील विजयीप्रभाग १५: महायुतीचे सर्व उमेदवार विजयी – अरविंद देशमुख (भाजप), चेतन शिरसाळे (भाजप), रेशमा कुंदन काळे (शिवसेना), प्रकाश रावलमल बालानी (भाजप)प्रभाग ५: शिवसेना शिंदे गटाचे विष्णू भंगाळे, मंगला चौधरी, आशा पाटील आणि नितीन लढ्ढा विजयीप्रभाग ४ ‘ब’: विद्या मुकुंदा सोनवणे विजयीप्रभाग १३: महायुतीचे नितीन सपके, सुरेखा तायडे विजयीप्रभाग १९ क: शिवसेना शिंदे गटाच्या निकिता देशमुख विजयीप्रभाग १२: भाजपचे अनिल अडकमोल विजयीप्रभाग १८: शिवसेना शिंदे गटाचे दोन उमेदवार विजयी – नलुबाई तुळशीदास सोनवणे (१८ ब), अनिता सुरेश भापसे (१८ क)प्रभाग ११: शिवसेनेचे ललित विजय कोल्हे, सिंधूताई विजय कोल्हे, डॉ. अमृता चंद्रकांत सोनवणे आणि संतोष मोतीराम पाटील आघाडीवरप्रभाग ७: भाजपचे चंद्रशेखर अत्तरदे आघाडीवर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.