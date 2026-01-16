Election News

Jalgaon Municipal Election Results : जळगावात महायुतीची एकहाती सत्ता, विरोधकांना मोठा धक्का; विजयी उमेदवारांची यादी वाचा एका क्लिकवर

Jalgaon Municipal Election Results : भाजप सर्वाधिक २१ जागांसह आघाडीवर; शिंदे गट १२, अजित पवार गट १ जागेवर विजयी. अनेक प्रभागांत महायुतीचे सर्व उमेदवार विजयी. विरोधकांना (उद्धव गट, शरद पवार गट, काँग्रेस) मोठा राजकीय धक्का बसला.
Yashwant Kshirsagar
Updated on

Jalgaon Election Results 2026: उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा निकाल आज (१६ जानेवारी २०२६) जाहीर झाला असून, महायुतीने (भाजप-शिवसेना शिंदे गट-राष्ट्रवादी अजित पवार गट) प्रचंड बहुमत मिळवले आहे. एकूण ७५ जागांपैकी १२ जागा बिनविरोध आल्याने ६३ जागांसाठी मतदान झाले होते.

