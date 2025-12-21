Jejuri Fire Incident Video

Jejuri Fire Incident Video : निवडणुकीच्या विजय जल्लोषादरम्यान मोठी आग; दोन नवनिर्वाचित नगरसेवक भाजले, अनेक लोक जखमी, जेजूरीतील धक्कादायक Video समोर...

Fire Breaks Out During Election Victory Celebrations in Jejuri : भंडारा उधळताना आगीचा भडका उडाला आहे. या घटनेत विजयी दोन उमेदवार भाजल्याची माहिती आहे. स्वरूपा खोमणे आणि घाडगे अशी या नगरसेविकांची नावं आहेत.
नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीत विजयानंतर जेजुरीत जल्लोषादरम्यान एक दुर्घटना घडली आहे. यावेळी भंडारा उधळताना आगीचा भडका उडाला आहे. या घटनेत विजयी दोन उमेदवार भाजल्याची माहिती आहे. स्वरूपा खोमणे आणि घाडगे अशी या नगरसेविकांची नावं आहेत. या घटनेचा व्हिडीओदेखील आता समोर आला आहे.

