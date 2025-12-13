Maharashtra Election 2025 Result

Ladki Bahin योजनेची e-KYC करतांना चुकलात? तर टेन्शन घेऊ नका, सर्वात मोठी अपडेट! 'हे' करा नाहीतर पैसे बंद!

Ladki Bahin Yojana e-KYC Correction: लाडकी बहीण योजनेतील ई-केवायसी चुका सुधारण्यासाठी सरकारकडून शेवटची संधी देण्यात आली आहे. ही बातमी प्रत्येक लाभार्थी महिलेसाठी महत्वाची आहे.
Ladki Bahin Yojana

Ladki Bahin Yojana

esakal

Sandip Kapde
Updated on

लाडकी बहीण योजनेसाठी e-KYC दुरुस्तीसाठी आता एकच संधी मिळणार आहे. मंत्री अदिती तटकरे यांनी ही माहिती दिली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या अनेक महिलांचे वास्तव्य दुर्गम आणि ग्रामीण भागात आहे. त्यामुळे ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करताना त्यांच्याकडून काही त्रुटी राहणे अपरिहार्य मानले जाते. अशा त्रुटी दुरुस्त करण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी, असे असंख्य अर्ज आणि निवेदने महिला व बालविकास विभागाला प्राप्त झाले आहेत, त्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे तटकरे म्हणाल्या.

Loading content, please wait...
aditi tatkare
Ladki Bahin Yojana
Ladki Bahin Scheme

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com