Ladki Bahin योजनेची e-KYC करतांना चुकलात? तर टेन्शन घेऊ नका, सर्वात मोठी अपडेट! 'हे' करा नाहीतर पैसे बंद!

लाडकी बहीण योजनेसाठी e-KYC दुरुस्तीसाठी आता एकच संधी मिळणार आहे. मंत्री अदिती तटकरे यांनी ही माहिती दिली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या अनेक महिलांचे वास्तव्य दुर्गम आणि ग्रामीण भागात आहे. त्यामुळे ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करताना त्यांच्याकडून काही त्रुटी राहणे अपरिहार्य मानले जाते. अशा त्रुटी दुरुस्त करण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी, असे असंख्य अर्ज आणि निवेदने महिला व बालविकास विभागाला प्राप्त झाले आहेत, त्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे तटकरे म्हणाल्या. .चुका सुधारण्याची संधीही योजना मूलतः महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे ई-केवायसीदरम्यान झालेल्या चुका सुधारण्याची संधी या महिलांना देणे अत्यावश्यक आहे. या बाबीचा विचार करून सरकारने ई-केवायसीमध्ये फक्त एकदाच बदल करण्याची शेवटची संधी देण्याचा निर्णय घेतला. ही सुधारणा करण्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत राहणार आहे..Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजना कधीच बंद होणार नाही : एकनाथ शिंदे, बहिणींकडे दुर्लक्ष केल्याने ही वेळ आल्याचा विरोधकांना टोला .विशेष सुविधा उपलब्धयाचबरोबर ज्या लाडक्या बहिणींचे पती किंवा वडील हयात नाहीत, अशा महिलांना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करता यावी यासाठी पोर्टलवर विशेष सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.ई-केवायसीची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि सुलभ व्हावी, तसेच योजनेचा लाभ शक्य तितक्या जास्त महिलांना मिळावा, यासाठी महिला व बालविकास विभाग पूर्णपणे प्रयत्नशील असल्याचे तटकरे म्हणाल्या..वेळेत ई-केवायसी पूर्ण करालाभार्थी महिलांनी वेळेत ई-केवायसी पूर्ण करावे, असे आवाहनही विभागाकडून करण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना तांत्रिक अडचणी येऊ नयेत यासाठी आवश्यक ते मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यात येईल. एकूणच, या निर्णयामुळे योजनेतील लाभार्थींच्या अडचणी दूर होण्यास मोठी मदत होणार आहे..सरकारला मोठा फायदामुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महायुती सरकारची टर्निर पॉईंट ठरली आहे. या योजनेमुळे गेल्या विधानसभा निवडणुकीत सरकारला मोठा फायदा झाला होता. आता आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महायुती या संधीचा फायदा प्रचारात करणार आहे..Ladki Bahin Yojana: ई-केवायसीला मुदतवाढ; अडचणी कायम, ‘लाडकी बहीण’ला सर्व्हर डाऊनचा अडथळा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.