Parli Election Result: 'तो' शब्द धनंजय मुंडेंनी खरा करुन दाखवला; परळीत मारली बाजी, तर गंगाखेडची जागा...

Parli Nagar Parishad Election Results 2025: परळीची झालेली बदनामी बघता इथली जनता मतपेटीतून उत्तर देईल, हा विश्वास धनंजय मुंडेंनी प्रचारसभेत बोलून दाखवला होता. धनंजय मुंडेंचं हे म्हणणं परळीकरांनी आज सार्थ ठरवलेलं दिसतंय. कारण नगर पालिका त्यांच्या ताब्यात आली आहे.पक्षानं स्टार प्रचारक केलं असूनही धनंजय मुंडेंना परळी बाहेर कुणीही बोलावलं नव्हतं. त्यामुळे धनंजय मुंडेंच्या बीड जिल्ह्यातही सभा झाल्या नाहीत. त्यांनी परळीत अगदी कोपरा सभा, पारावरच्या सभा घेतल्या अन् बीडबाहेर फक्त परभणीच्या गंगाखेडमध्ये आपल्या भगिनी उर्मिला केंद्रेंसाठी प्रचार सभा घेतल्या..राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने तिसऱ्या क्रमांकावर स्टार प्रचारक पदाचा मान धनंजय मुंडेंना दिला होता, तरीही राज्यातील इतर सहकाऱ्यांनी धनंजय मुंडेंना सभेला बोलावलं नाही वा धनंजय मुंडेही कुठे गेले नाहीत. मागील दीड-दोन वर्षांपासून टीकेचे धनी ठरलेले आणि राजकीय वर्तुळात वाईट नजरेनं पाहणाऱ्या सगळ्यांनाच धनंजय मुंडेंनी आपल्या कामातून, नेतृत्वातून परळी नगर परिषदेच्या निकालातून उत्तर दिलंय..धनंजय मुंडेंनी नेतृत्व सिद्ध केलंपालकमंत्री असलेल्या बीड जिल्ह्यात अजित पवारांनी परळी वगळता सर्व नगरपालिकांसाठी प्रचार सभा घेतल्या. पण, परळी नगर परिषदेची सर्वस्वी जबाबदारी धनंजय मुंडेंनी आपल्या खांद्यावर घेतली होती. एकट्यानं गावागावात जाऊन पारावरच्या, कोपरा सभा घेतल्या. जवळपास डझनभर सभांना धनंजय मुंडेंनी हजेरी लावली आणि आपल्या भाषणांमधून परळीच्या विकासाचे मुद्दे आणि परळीच्या बदनामीवर भाष्य केलं. संतोष देशमुख हत्याकांडातील वाल्मिक कराड कनेक्शनमुळे धनंजय मुंडेंवर जे मीडिया ट्रायल झालं, त्यावरही मुंडेंनी आपल्या प्रचारसभांमधून जोरदार उत्तर दिलं. विशेष म्हणजे यंदा परळीत धनंजय मुंडेंना त्यांच्या भगिनी आणि पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडेंचीही साथ लाभलेली आणि परळीत महायुतीच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार पद्मश्रीताई बाजीराव धर्माधिकारी यांच्यासह महायुतीच्या सर्वच उमेदवारांच्या पाठीशी परळीकर खंबीरपणे उभे राहिल्याचं दिसून आलं..बहिणीच्या मतदारसंघात धनंजय मुंडेंनी मान राखलाधनंजय मुंडे परळीचा विजय साजरा करण्यासाठी शब्द दिल्याप्रमाणे परभणीतल्या गंगाखेडमध्ये पोहचलेत. कारण धनंजय मुंडेंची बहीण उर्मिला केंद्रे गंगाखेड नगरपरिषद निवडणुकीत नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार होत्या. बहिणीने उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर रॅलीला आणि त्यानंतर एका आयोजित प्रचारसभेसाठी असं दोनदा धनंजय मुंडेंनी गंगाखेडमध्ये जाऊन बहिणीच्या विजयासाठी मतदारांना आवाहन केलं. उर्मिलाताई जिंकून आल्यानंतर गंगाखेडच्या विकासासाठी राज्य शासनाकडे प्रयत्न करण्याची जबाबदारी घेतली. त्यानंतर आज धनंजय मुंडेंनी परळीतल्या विजयाचे आणि बहिणीच्या विजयाचं सेलिब्रेशन गंगाखेडमध्ये केलंय. बहिणीच्या विजयी मिरवणुकीत मनाचा मोठेपणा दाखवत धनंजय मुंडे सहभागी झाले आहेत..