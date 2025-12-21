Election News

Parli Election Result: 'तो' शब्द धनंजय मुंडेंनी खरा करुन दाखवला; परळीत मारली बाजी, तर गंगाखेडची जागा...

Parli & Gangakhed Nagar Parishad Result 2025: परळी नगर परिषद निवडणुकीकडे राज्याचं लक्ष लागून राहिलं होतं. ही निवडणूक धनंजय मुंडे यांच्या हातून जाते की काय, अशा चर्चा सुरु झाल्या होत्या.
Parli Nagar Parishad Election

Parli Nagar Parishad Election Result

esakal

Komal Jadhav (कोमल जाधव)
Updated on

Parli Nagar Parishad Election Results 2025: परळीची झालेली बदनामी बघता इथली जनता मतपेटीतून उत्तर देईल, हा विश्वास धनंजय मुंडेंनी प्रचारसभेत बोलून दाखवला होता. धनंजय मुंडेंचं हे म्हणणं परळीकरांनी आज सार्थ ठरवलेलं दिसतंय. कारण नगर पालिका त्यांच्या ताब्यात आली आहे.

पक्षानं स्टार प्रचारक केलं असूनही धनंजय मुंडेंना परळी बाहेर कुणीही बोलावलं नव्हतं. त्यामुळे धनंजय मुंडेंच्या बीड जिल्ह्यातही सभा झाल्या नाहीत. त्यांनी परळीत अगदी कोपरा सभा, पारावरच्या सभा घेतल्या अन् बीडबाहेर फक्त परभणीच्या गंगाखेडमध्ये आपल्या भगिनी उर्मिला केंद्रेंसाठी प्रचार सभा घेतल्या.

Loading content, please wait...
Beed
Dhananjay Munde
election
Result
Parli

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com