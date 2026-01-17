Maharashtra Municipal Elections 2026 : नगरसेवक तर निवडून आले पण महापौर पदाचं काय? कधी जाहीर होणार आरक्षण? वाचा...

When will mayor reservation be announced in Maharashtra municipal corporations? : राज्यात २९ महानगरपालिकांचे निकाल आता जाहीर झाले आहेत. या निवडणुकांत भाजपने दणदणीत विजय मिळवला आहे. आता महापौर कोण होणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. पण अद्यापही महापौर पदाच्या आरक्षणाची सोडत न निघाल्याने चर्चेतील नावं देखील समोर आलेली नाही. अशातच आता पुढील आठवड्यात या आरक्षणाची सोडत निघण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या आरक्षणाकडे सर्वच नगरसेवकांचं लक्ष लागलं आहे. .सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील आठवड्यात महापौर पदाच्या आरक्षणाची सोडत निघण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात लकरच नगर विकास खाते कार्यवाही सुरु करणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यानुसार जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस महापौरांची निवड होईल, अशी शक्यता आहे. नेहमीप्रमाने यंदाही सोडत काढत महापौरपदासाठी आरक्षण निश्चित केले जाणार आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्वसाधारण पुरूष किंवा महिला, ओबीसी, अनुसूचित जाती व जमाती, इमाव अशा क्रमाने आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. आधीच्या महापालिकेतील महापौर पद सर्वसाधारण गटासाठी राखीव असेल, यावेळी तो गट वगळून अन्य प्रवर्गाला प्राधान्य दिले जाणार आहे.सर्व गटांना महापौर पद भूषविण्याची संधी मिळावी, हा यामागचा उद्देश आहे..दरम्यान, शुक्रवारी जाहीर झालेल्या २९ महानगर पालिकांमध्ये सर्वात जास्त उमेदवार भाजपचे विजयी झाले आहेत. भाजपच्या १४२५ उमेदवारांनी विजय मिळवला आहे. त्यापाठोपाठ शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. त्यांची संख्या ३९९ इतकी आहे. याशिवाय काँग्रेसचे ३२४, राष्ट्रवादी अजित पवार गट १६७, शिवसेना ठाकरे गट १५५, राष्ट्रवादी शरद पवार गट ३६ , मनसे १३, बहुजन समाजवादी पार्टी ६ आणि एमआयएमचे १२५ उमेदवार विजयी झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.