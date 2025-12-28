Municipal Elections 2025 : अमरावती, नागपूर, सोलापूर, नाशिक; जागावाटपावरून युती-आघाडीत वाद; बैठकांवर बैठका, पण तोडगा निघेना, घोडं अडलंय कुठं?

महापालिका निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यानंतर सर्वच राजकीय पक्ष कामाला लागले आहेत. त्यामुळे राज्यात राजकीय घडामोडींनासुद्धा वेग आला आहे. युती-आघाडी बाबत राजकीय नेत्यांकडून बैठकांचं सत्र सुरु आहे. मात्र, अनेक मनपात यावर अजून तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे या मनपात कोणाची कुणाशी युती होईल. हे ठामपणे सांगता येत नाही. अमरावती, नागपूर, सोलापूर, नाशिक, धुळे या मनपात युती आघाडीमध्ये जागावाटपावरून अजूनही वाद सुरु आहेत. .अमरावती महानगरपालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेस आणि ठाकरे गट यांच्यात युतीचे संकेत मिळाले आहेत. रविवारी (२८ डिसेंबर) अमरावती येथे काँग्रेस पदाधिकारी आणि ठाकरे गटाच्या नेत्यांची संयुक्त बैठक झाली. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री सुनील देशमुख आणि ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख पराग गुडधे यांच्यात युतीबाबत चर्चा झाली. सोमवारी (२९ डिसेंबर) सायंकाळपर्यंत काँग्रेस–यूबीटी युतीची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे..याशिवाय महायुतीची बैठक अमरावतीहून नागपूरला हलवण्यात आली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा अमरावती दौरा रद्द करण्यात आला. आता अमरावती महानगरपालिकेच्या जागावाटपाबाबत नागपूरमध्ये भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि युवा स्वाभिमान संघटनेची अंतिम बैठक पार पडणार आहे. यापूर्वी शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमरावतीत भाजप नेत्यांसोबत बैठक घेतली, मात्र त्या बैठकीत कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही..Maharashtra Municipal Election : गल्लीत गोंधळ, मुंबईत खलबते! सत्ताधाऱ्यांत निष्ठावंतांची कोंडी, काँग्रेसला हवी ‘वंचित’ची साथ.नाशिकमध्येही महायुतीत जागावाटपावरून मतभेद आहेत. एकूण १२२ जागांपैकी भाजपने ८५ जागांची मागणी केली आहे. भाजप ८५, शिंदे गट ४५ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) ३० जागांवर ठाम आहेत. भाजप शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनी अंतिम निर्णय वरिष्ठ नेतृत्व घेईल, असे सांगितले आहे. मालेगाव महानगरपालिका निवडणुकीत युती-आघाडीबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया संथगतीने सुरू आहे. सोमवारपासून उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेला वेग येण्याची शक्यता आहे. याशिवाय धुळ्यातही अशाच प्रकारची स्थिती आहे..चंद्रपूर महानगरपालिकेबाबत नागपूर येथील भाजप कार्यालयात बैठका सुरू आहेत. या बैठकीत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सुधीर मुनगंटीवार, किशोर जोरगेवार यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित आहेत. तर सोलापूरमध्ये शिंदे गट आणि अजित पवार गट एकत्र निवडणूक लढवणार असून भाजप स्वतंत्रपणे मैदानात उतरण्याची शक्यता आहे. शिंदे गट–अजित पवार गटाने एकत्र निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली असून, दोन्ही पक्षांमध्ये ५१–५१ जागांचा फॉर्म्युला ठरल्याची माहिती आहे.जळगावमध्ये भाजप नेते गिरीश महाजन आणि गुलाबराव पाटील यांच्यात जागावाटपावर चर्चा झाल्याची माहिती आहे. जरी शिवसेना–भाजप युतीवर सहमती झाली असली तरी जागावाटपाचा तिढा अजूनही सुटलेला नाही. कल्याण–डोंबिवलीमध्ये भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. केडीएमसीमध्ये शिवसेनेसह जागावाटप झाल्यानंतर भाजप पदाधिकाऱ्यांचा असंतोष उफाळून आला आहे..Maharashtra Nagar Parishad-Nagar Panchayat Election Result 2025 : राज्यात कुठं कुणाचा नगराध्यक्ष? दिवसभरातील निकालासंदर्भातील घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....दरम्यान, सोलापूर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) ने पहिली उमेदवार यादी जाहीर केली आहे. पहिल्या यादीत ६ उमेदवारांच्या नावांची घोषणा करण्यात आली आहे. पक्षाच्या महिला अध्यक्ष आणि माजी नगरसेविका सुनीता रोटे यांना पुन्हा संधी देण्यात आली आहे. उर्वरित पाच उमेदवार पहिल्यांदाच निवडणूक लढवणार आहेत. महाविकास आघाडीत सोलापूरमध्ये शरद पवार गटाला २० जागा मिळाल्या असून, त्यापैकी ६ उमेदवारांची घोषणा पहिल्या यादीत करण्यात आली आहे. उर्वरित उमेदवारांची नावे लवकरच जाहीर केली जातील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.